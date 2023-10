Eyuepsultan, Turcja

od €959,066

Poddaj się: 2023

Jest to projekt o mieszanym przeznaczeniu, położony w Sariyer, jednym z najważniejszych obszarów Stambułu i elitarnych dzielnic ludności, o atrakcyjnym potencjale inwestycyjnym. Co więcej, jest to najbardziej wysunięty na północ punkt Stambułu, sąsiadujący z Bosforem po stronie europejskiej. Główną cechą Projektu jest strategiczne centralne położenie w pobliżu wszystkich ważnych obiektów miasta. W rzeczywistości projekt znajduje się bardzo blisko słynnego centrum handlowo-rozrywkowego Vadi Istanbul. Ponadto znajduje się w pobliżu lasu Belgrad, oferując spokojne środowisko naturalne i przyjemne widoki. Co więcej, ten projekt może być najlepszym wyborem dla studentów dzięki bliskości jednych z najlepszych uniwersytetów w Stambule, takich jak Istanbul Technical, Bilgi i Istiniye. Projekt zbudowany jest na terenie o powierzchni 24 000 m ², wznosząc się łącznie na 6 blokach. Projekt obejmuje 18-piętrowy 3 bloki przeznaczone na jednostki mieszkalne. Poza tym zawiera dodatkowy blok dla biur i pozostałe 2 bloki dla apartamentów hotelowych. Projekt obejmuje 227 jednostek mieszkalnych z mieszkaniami i opcjami dupleksowymi, od 1 + 1 do 3 + 1. Jednostki mieszkalne zapewniają kilka opcji wielkości od 79 do 267 m ². Projekt ma wyrafinowany design z wykorzystaniem estetycznych funkcji, które nadają urządzeniom odrobinę luksusu. Należy pamiętać, że ten projekt ma podpis renomowanej firmy budowlanej z bogatą historią przykładowych osiągnięć i godnych uwagi projektów architektonicznych, aby zapewnić jak najwyższy poziom zadowolenia klienta podczas fazy projektowania i budowy. Mimo że wykorzystują wysokiej jakości materiały, sprzedają te różne mieszkania za godziwe koszty. Dlatego jako jeden z najbardziej znanych tureckich deweloperów nieruchomości, firma budowlana cieszy się znakomitą reputacją na rynku nieruchomości w tym kraju, szczególnie w przypadku wysokiej klasy i najwyższej jakości udogodnień w swoich projektach. W rzeczywistości ten projekt daje ci przywilej dostępu do kilku udogodnień dla rozrywki i dobrego samopoczucia.