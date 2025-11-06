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Mieszkanie w nowym budynku Ebruli Kayaşehir

Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
9
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ID: 38196
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Basaksehir

O kompleksie

Ebruli Kayaşehir to nowoczesny kompleks mieszkaniowy zlokalizowany w dzielnicy Başakşehir w Stambule, oferujący rodzinny styl życia z rozległymi terenami zielonymi, przestrzeniami rekreacyjnymi oraz spokojnym miejskim otoczeniem.

Ebruli Kayaşehir łączy eleganckie i funkcjonalne apartamenty z doskonałą lokalizacją w pobliżu środków transportu, szkół, szpitali oraz Międzynarodowego Portu Lotniczego w Stambule, dzięki czemu stanowi idealny wybór zarówno do zamieszkania, jak i jako inwestycja.

10 najważniejszych zalet Ebruli Kayaşehir:

  • Prestiżowa lokalizacja w Başakşehir, w pobliżu głównych dróg i linii metra.

  • Przestronne apartamenty z układami idealnymi dla rodzin.

  • Rozległe, starannie zaprojektowane tereny zielone sprzyjające wypoczynkowi.

  • Ścieżki spacerowe i rowerowe wspierające aktywny i zdrowy styl życia.

  • Bogata infrastruktura rekreacyjna, obejmująca centrum fitness oraz liczne udogodnienia dla mieszkańców.

  • Nowoczesna konstrukcja wykonana z materiałów najwyższej jakości.

  • Bliskość Międzynarodowego Portu Lotniczego w Stambule.

  • Łatwy dostęp do centrów handlowych, szkół i szpitali.

  • Zamknięte, strzeżone osiedle z całodobowym monitoringiem i ochroną (24/7).

  • Wysoki potencjał inwestycyjny w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Stambułu.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Basaksehir, Turcja
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie

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Mieszkanie w nowym budynku Ebruli Kayaşehir
Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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