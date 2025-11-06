Mieszkanie w nowym budynku Ebruli Kayaşehir

Oba, Turcja

To mieszkanie poza planem zostało zadeklarowane przez konstruktora w dniu 03.03.2019. Ten apartament z 3 sypialniami zbudowany jest w prestiżowej dzielnicy Oba, w otoczeniu naturalnego ogrodu pomarańczowego. To tylko 2 i pół km od plaży i tylko 1 km od nowego szpitala. w pobliżu tego apartam…