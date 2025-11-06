Mieszkanie w nowym budynku Ebruli Kayaşehir

Ebruli Kayaşehir to nowoczesny kompleks mieszkaniowy zlokalizowany w dzielnicy Başakşehir w Stambule, oferujący rodzinny styl życia z rozległymi terenami zielonymi, przestrzeniami rekreacyjnymi oraz spokojnym miejskim otoczeniem.
Ebruli Kayaşehir łączy eleganckie i funkcjonalne apartamenty z doskonałą lokalizacją w pobliżu środków transportu, szkół, szpitali oraz Międzynarodowego Portu Lotniczego w Stambule, dzięki czemu stanowi idealny wybór zarówno do zamieszkania, jak i jako inwestycja.
10 najważniejszych zalet Ebruli Kayaşehir:
Prestiżowa lokalizacja w Başakşehir, w pobliżu głównych dróg i linii metra.
Przestronne apartamenty z układami idealnymi dla rodzin.
Rozległe, starannie zaprojektowane tereny zielone sprzyjające wypoczynkowi.
Ścieżki spacerowe i rowerowe wspierające aktywny i zdrowy styl życia.
Bogata infrastruktura rekreacyjna, obejmująca centrum fitness oraz liczne udogodnienia dla mieszkańców.
Nowoczesna konstrukcja wykonana z materiałów najwyższej jakości.
Bliskość Międzynarodowego Portu Lotniczego w Stambule.
Łatwy dostęp do centrów handlowych, szkół i szpitali.
Zamknięte, strzeżone osiedle z całodobowym monitoringiem i ochroną (24/7).
Wysoki potencjał inwestycyjny w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Stambułu.