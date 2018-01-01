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New residence with a swimming pool and events rooms in the heart of Istanbul, Turkey

Marmara Region, Turcja
od
€158,052
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19
Opis Opis
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O kompleksie

Oferujemy apartamenty w minimalistycznym stylu o różnych układach.

Rezydencja obejmuje studio muzyczne, sale imprezowe i konferencyjne, basen, saunę, salę bilardową, centrum fitness, kino.

Zakończenie - koniec 2022 r.

Zalety

Wysoki potencjał wynajmu.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Nieruchomość znajduje się w jednej z centralnych części miasta, w pobliżu mostów.

Najbliższa restauracja - 15 minut jazdy samochodem

Najbliższy hotel - 4 minuty jazdy samochodem

Plac Taksim - 14 minut jazdy samochodem

Najbliższa apteka - 10 minut jazdy samochodem

Lokalizacja nowego budynku
Marmara Region, Turcja

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New residence with a swimming pool and events rooms in the heart of Istanbul, Turkey
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