New residence with a swimming pool and events rooms in the heart of Istanbul, Turkey

Alanya, Turcja

od €301,000

Poddaj się: 2023

Новый проект жилого комплекса предлагает новый взгляд на привычные вещи, современность и комфорт. Этот жилой комплекс располагается в районе Сарай, который находится недалеко центра Алании и пля. За счет удобной городской инфраструктуры комплекс предоставит комфортную жизнь своим владельцам, ко. Выгодное расположение, панорамный вид на Средиземное море, социальная инфрастура, планировкапо. Расстояние до ближайшего пляжа составляет 10 минут езды на машине. Поблизости комплекса расположены кафе, рестораны, магазины. До торгового центра Аланиум можно доехать на машине за 10 минут. Ближайшая больница находится в 7 минутах езды. Самая оживленная улица Алании находится в 10 минутах езды от жилого комплекса. Комплекс будет построен на участке площадью 3.883 кв.м. Здесь будет размещено два 9-этажных блока с открытой парковкой. В проекте будет 101 квартира, среди которых представлены квартиры планировкой 1 + 1, 2 + 1 и ду. Квартиры спроектированы таким образом, чтобы предоставить жильцам удобное жилое пространство. К комплексу будет прилегать частная территория, на которой расположится социальная инфраструктура. Это идеальный выбор для тех, кто ищет жилье в центре курортного города или планируецт приожрести не. Большое преимущество комплекса – панорамный вид на красоты Алании. Окна уютных квартир с планировкой 1 + 1 выходят на Средиземное море. Квартиры двухкомнатной планировки – это грамотный выбор тех, кто планирует приобрести жильедля. В таких квартирах кухня совмещена с гостиной и есть отдельная спальня. Квартиры 2 + 1 подарят романтический вид на город, крепость и могущественные горы, утопающие в из. Квартиры данного типа планировки – классический выбор маленьких семей. Просторные дуплексы 3 + 1 с несколькими спальнями были созданы для комфортного проживания большо. Каждый день вас будет встречать чарующий вид на Средиземное море из любой точки дуплекса. На территории комплекса расположено все необходимое для отдыха взрослых и детей. Пока ваши дети играют на детской площадке, можно поплавать в бассейне или укрыться от летнеки зня. В любое время года вы можете пользоваться спортзалом, закрытым бассейном, сауной, парилкой и турецк. Купить квартиру в Турции – это всегда хорошее вложение, которое позволяет не только стакад. После получения ВНЖ можно сразу подавать заявку на турецкое гражданство. Воспользоваться этим правом могут собственник жилья и его близкие родственники. Получая гражданство, вы можете официально работать, открывать ИП и пользоваться медицинскими услуга. В последнее время найти квартиры в Алании вызывает трудность у иностранцев. Можно столкнуться с рядом проблем, например, незнание турецкого языка, непонимание процессов купли. Всегда существует вероятность быть обманутым, ведь многие не знают важных нюансов. Обратившись к нам, мы поможем вам купить квартиру в Алании на основе ваших предпочтений и пожеланий. Вам не придется беспокоиться о документах, потому что их оформление мы бем на себя. Завершение строительства жилого комплекса планируется к декабрю 2023 года. До этого времени вы можете воспользоваться преимуществом беспроцентной рассрочки до полного зиверш. Это позволит сохранить текущую стоимость недвижимости и совершать платежи по индивидуальному плану. Первый платеж по рассрочке составляет 35%.