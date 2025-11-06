Mieszkanie w nowym budynku Wille Mavera 4 Gürpınar

Wille Mavera 4 Gürpınar oferują ekskluzywny styl życia w dzielnicy Beylikdüzü, zaledwie kilka minut od Morza Marmara. Projekt został stworzony z myślą o rodzinach i łączy luksus, komfort oraz przestronne, nowoczesne wille.
Wille Mavera 4 Gürpınar zajmują powierzchnię 6 500 m² i obejmują 10 willi, które są gotowe do natychmiastowego zamieszkania oraz posiadają uregulowany tytuł własności (Tapu). Dostępne są bliźniacze wille 6+2 o powierzchni 375 m² oraz wolnostojące wille 8+2 o powierzchni 475 m².
10 zalet Willi Mavera 4 Gürpınar:
Prestiżowa lokalizacja: w pobliżu Morza Marmara oraz najważniejszych udogodnień miejskich.
Przestronne wnętrza: wille o powierzchni od 375 do 475 m².
System Smart Home: nowoczesne technologie zapewniające wygodę codziennego życia.
Ekskluzywne udogodnienia: prywatne baseny, sauny i łaźnie tureckie (hamam).
Strefa fitness: nowoczesna siłownia na terenie kompleksu.
Komfort cieplny: ogrzewanie podłogowe we wszystkich willach.
Parking: dostępne miejsca parkingowe naziemne i podziemne.
Bezpieczeństwo: profesjonalna ochrona i monitoring przez całą dobę (24/7).
Gotowość prawna: dostępne akty własności oraz możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję.
Natychmiastowe zamieszkanie: w pełni wykończone wille gotowe do wprowadzenia się.