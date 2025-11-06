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Mieszkanie w nowym budynku Wille Mavera 4 Gürpınar

Beylikduzu, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
10
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ID: 38194
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Beylikduzu

O kompleksie

Wille Mavera 4 Gürpınar oferują ekskluzywny styl życia w dzielnicy Beylikdüzü, zaledwie kilka minut od Morza Marmara. Projekt został stworzony z myślą o rodzinach i łączy luksus, komfort oraz przestronne, nowoczesne wille.

Wille Mavera 4 Gürpınar zajmują powierzchnię 6 500 m² i obejmują 10 willi, które są gotowe do natychmiastowego zamieszkania oraz posiadają uregulowany tytuł własności (Tapu). Dostępne są bliźniacze wille 6+2 o powierzchni 375 m² oraz wolnostojące wille 8+2 o powierzchni 475 m².

10 zalet Willi Mavera 4 Gürpınar:

  • Prestiżowa lokalizacja: w pobliżu Morza Marmara oraz najważniejszych udogodnień miejskich.

  • Przestronne wnętrza: wille o powierzchni od 375 do 475 m².

  • System Smart Home: nowoczesne technologie zapewniające wygodę codziennego życia.

  • Ekskluzywne udogodnienia: prywatne baseny, sauny i łaźnie tureckie (hamam).

  • Strefa fitness: nowoczesna siłownia na terenie kompleksu.

  • Komfort cieplny: ogrzewanie podłogowe we wszystkich willach.

  • Parking: dostępne miejsca parkingowe naziemne i podziemne.

  • Bezpieczeństwo: profesjonalna ochrona i monitoring przez całą dobę (24/7).

  • Gotowość prawna: dostępne akty własności oraz możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję.

  • Natychmiastowe zamieszkanie: w pełni wykończone wille gotowe do wprowadzenia się.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Beylikduzu, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
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Mieszkanie w nowym budynku Wille Mavera 4 Gürpınar
Beylikduzu, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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