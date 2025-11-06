Mieszkanie w nowym budynku Wille Mavera 4 Gürpınar

Wille Mavera 4 Gürpınar oferują ekskluzywny styl życia w dzielnicy Beylikdüzü, zaledwie kilka minut od Morza Marmara. Projekt został stworzony z myślą o rodzinach i łączy luksus, komfort oraz przestronne, nowoczesne wille.

Wille Mavera 4 Gürpınar zajmują powierzchnię 6 500 m² i obejmują 10 willi, które są gotowe do natychmiastowego zamieszkania oraz posiadają uregulowany tytuł własności (Tapu). Dostępne są bliźniacze wille 6+2 o powierzchni 375 m² oraz wolnostojące wille 8+2 o powierzchni 475 m².

10 zalet Willi Mavera 4 Gürpınar: