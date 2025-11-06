Mieszkanie w nowym budynku Otto Barbaros

Otto Barbaros to nowoczesny projekt o funkcji mieszkaniowo-usługowej, zlokalizowany przy alei Barbaros w dzielnicy Ataşehir. Łączy współczesną architekturę z funkcjonalnymi układami mieszkań, oferując komfortowe życie w pobliżu głównych centrów biznesowych Stambułu.
Otto Barbaros zapewnia prywatność, bezpieczeństwo oraz funkcjonalne przestrzenie z bezpośrednim dostępem do biur, centrów handlowych i głównych tras komunikacyjnych, dzięki czemu jest doskonałym wyborem zarówno do codziennego życia i pracy, jak i długoterminowej inwestycji w Ataşehir.
10 najważniejszych zalet Otto Barbaros
Bezpośrednia lokalizacja przy alei Barbaros – jednej z głównych arterii komunikacyjnych Ataşehir.
Położenie w pobliżu finansowego i biznesowego centrum Stambułu.
Połączenie mieszkań z lokalami handlowymi i usługowymi w ramach jednego projektu.
Zaprojektowany z myślą o osobach pracujących w biznesowej dzielnicy Ataşehir.
Funkcjonalne i efektywne układy mieszkań dostosowane do codziennych potrzeb.
Nowoczesna architektura i elewacja zgodne ze współczesnymi standardami urbanistycznymi.
Dogodny dostęp do autostrad TEM i E-5, zapewniający sprawną komunikację z innymi częściami miasta.
Całodobowy system bezpieczeństwa z kontrolowanym dostępem, dostosowany do kompleksu o funkcji mieszanej.
Duża liczba miejsc parkingowych dla mieszkańców oraz klientów części handlowo-usługowej.
Wysoki potencjał utrzymania i wzrostu wartości dzięki ograniczonej liczbie nowych inwestycji przy alei Barbaros.