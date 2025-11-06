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Mieszkanie w nowym budynku Otto Barbaros

Dudullu Caddesi, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
10
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ID: 38173
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 7.07.2026

Lokalizacja

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  • Adres
    Dudullu Caddesi

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Otto Barbaros to nowoczesny projekt o funkcji mieszkaniowo-usługowej, zlokalizowany przy alei Barbaros w dzielnicy Ataşehir. Łączy współczesną architekturę z funkcjonalnymi układami mieszkań, oferując komfortowe życie w pobliżu głównych centrów biznesowych Stambułu.

Otto Barbaros zapewnia prywatność, bezpieczeństwo oraz funkcjonalne przestrzenie z bezpośrednim dostępem do biur, centrów handlowych i głównych tras komunikacyjnych, dzięki czemu jest doskonałym wyborem zarówno do codziennego życia i pracy, jak i długoterminowej inwestycji w Ataşehir.

10 najważniejszych zalet Otto Barbaros

  • Bezpośrednia lokalizacja przy alei Barbaros – jednej z głównych arterii komunikacyjnych Ataşehir.

  • Położenie w pobliżu finansowego i biznesowego centrum Stambułu.

  • Połączenie mieszkań z lokalami handlowymi i usługowymi w ramach jednego projektu.

  • Zaprojektowany z myślą o osobach pracujących w biznesowej dzielnicy Ataşehir.

  • Funkcjonalne i efektywne układy mieszkań dostosowane do codziennych potrzeb.

  • Nowoczesna architektura i elewacja zgodne ze współczesnymi standardami urbanistycznymi.

  • Dogodny dostęp do autostrad TEM i E-5, zapewniający sprawną komunikację z innymi częściami miasta.

  • Całodobowy system bezpieczeństwa z kontrolowanym dostępem, dostosowany do kompleksu o funkcji mieszanej.

  • Duża liczba miejsc parkingowych dla mieszkańców oraz klientów części handlowo-usługowej.

  • Wysoki potencjał utrzymania i wzrostu wartości dzięki ograniczonej liczbie nowych inwestycji przy alei Barbaros.

Lokalizacja na mapie

Dudullu Caddesi, Turcja
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Mieszkanie w nowym budynku Otto Barbaros
Dudullu Caddesi, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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