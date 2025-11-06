Mieszkanie w nowym budynku ModernYaka

ModernYaka to nowoczesny projekt mieszkaniowy zlokalizowany w Ispartakule (Avcılar), obejmujący 462 mieszkania oraz 53 lokale handlowe, usytuowane na przestronnej działce o powierzchni 19 538 m². Projekt łączy nowoczesny styl życia z bliskością natury i oferuje panoramiczne widoki na jezioro Küçükçekmece.

ModernYaka składa się z budynków o wysokości 12–25 pięter, oferuje przestronne mieszkania z balkonami, wysokiej jakości materiały wykończeniowe, bogatą infrastrukturę rekreacyjną oraz doskonałe połączenia komunikacyjne, zapewniając komfort życia i wysoki potencjał inwestycyjny.

10 zalet ModernYaka