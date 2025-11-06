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Mieszkanie w nowym budynku ModernYaka

Avcilar, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
8
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ID: 38180
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Avcilar

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

ModernYaka to nowoczesny projekt mieszkaniowy zlokalizowany w Ispartakule (Avcılar), obejmujący 462 mieszkania oraz 53 lokale handlowe, usytuowane na przestronnej działce o powierzchni 19 538 m². Projekt łączy nowoczesny styl życia z bliskością natury i oferuje panoramiczne widoki na jezioro Küçükçekmece.

ModernYaka składa się z budynków o wysokości 12–25 pięter, oferuje przestronne mieszkania z balkonami, wysokiej jakości materiały wykończeniowe, bogatą infrastrukturę rekreacyjną oraz doskonałe połączenia komunikacyjne, zapewniając komfort życia i wysoki potencjał inwestycyjny.

10 zalet ModernYaka

  • Doskonała lokalizacja w Ispartakule / Avcılar

  • 70% terenu zajmują zagospodarowane tereny zielone

  • Panoramiczne widoki na jezioro Küçükçekmece

  • Funkcjonalne układy mieszkań od 1+1 do 4+1

  • Przestronne balkony i tarasy

  • Nowoczesna architektura oraz wysokiej jakości materiały

  • Rozbudowana strefa fitness i basen o powierzchni 200 m²

  • Przyjazna rodzinom koncepcja z placami zabaw dla dzieci

  • Kawiarnie, restauracje i sklepy na terenie inwestycji

  • Wysoki potencjał inwestycyjny dzięki bliskości autostrady TEM oraz przyszłej linii metra

Lokalizacja na mapie

Avcilar, Turcja

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Mieszkanie w nowym budynku ModernYaka
Avcilar, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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