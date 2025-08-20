Kompleks mieszkalny Luksusowe apartamenty z dwiema sypialniami w Avrupa Konutları Yenimahalle.

Projekt zlokalizowany jest w dzielnicy Bagcilar, w pobliżu stacji metra Yenimahalle, centrów handlowych, szkół, uniwersytetów i szpitali.

Kompleks powstaje na działce o powierzchni 49 000 m², z czego 65% stanowią tereny zielone. Kompleks składa się z 17 bloków, w których powstanie łącznie 754 mieszkań w układach od 2+1 do 4+1 o powierzchni od 122 m² do 208 m², a także 50 lokali usługowych.

Wszystkie apartamenty będą w pełni wykończone, zgodnie z najwyższymi standardami jakości, z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów, zabudów kuchennych i w pełni wyposażonych łazienek.

Termin zakończenia: sierpień 2024 r.

Infrastruktura:

2 baseny półolimpijskie

Sala fitness

Łaźnia turecka i sauna

Plac zabaw dla dzieci

Park z terenami rekreacyjnymi

Boiska sportowe

Sklepy i restauracje

Parking

Monitoring 24/7

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat projektu, prosimy o kontakt telefoniczny/napisowy.