  3. Kompleks mieszkalny Luksusowe apartamenty z dwiema sypialniami w Avrupa Konutları Yenimahalle.

od
$418,000
BTC
4.9720268
ETH
260.6051813
USDT
413 270.1234373
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
11
Zostawić wniosek
ID: 27459
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1170
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 20.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Metro
    Yenimahalle (~ 300 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Projekt zlokalizowany jest w dzielnicy Bagcilar, w pobliżu stacji metra Yenimahalle, centrów handlowych, szkół, uniwersytetów i szpitali.

Kompleks powstaje na działce o powierzchni 49 000 m², z czego 65% stanowią tereny zielone. Kompleks składa się z 17 bloków, w których powstanie łącznie 754 mieszkań w układach od 2+1 do 4+1 o powierzchni od 122 m² do 208 m², a także 50 lokali usługowych.

Wszystkie apartamenty będą w pełni wykończone, zgodnie z najwyższymi standardami jakości, z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów, zabudów kuchennych i w pełni wyposażonych łazienek.

Termin zakończenia: sierpień 2024 r.

Infrastruktura:

  • 2 baseny półolimpijskie
  • Sala fitness
  • Łaźnia turecka i sauna
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Park z terenami rekreacyjnymi
  • Boiska sportowe
  • Sklepy i restauracje
  • Parking
  • Monitoring 24/7

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat projektu, prosimy o kontakt telefoniczny/napisowy.

Lokalizacja na mapie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
