Ataevler Mahallesi, Turcja

od €143,812

Poddaj się: 2023

Nasz projekt składa się z 16 bloków i 501 mieszkań na powierzchni 37 000 m2 w dzielnicy Kartepe w Kocaeli. Istnieją dwupoziomowe ogrody, dwupoziomowe tarasy i normalne opcje płaskie od 1 + 1 do 4 + 1, od 87 m2 do 464 m2. W naszym projekcie w apartamentach znajduje się sauna i łaźnia turecka. Na naszych miejsce, z całodobową ochroną, kryte i odkryte baseny, place zabaw dla dzieci, stawy, amfiteatr, pokoje hobbystyczne, fitness, boisko do siatkówki, boisko do koszykówki, kort tenisowy, kawiarnie, Istnieje łaźnia turecka, sauna, kryty parking i miejsca do spacerów. Ponadto nasze bloki G i H. są specjalnie zaprojektowane i mamy do wyboru apartamenty z własnymi ogrodami i basenami.