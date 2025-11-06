Kompleks mieszkalny Turkish citizenship by investment!

Unikalny projekt obejmujący nowoczesną architekturę i luksusowy design, położony w Maltepe po azjatyckiej stronie miasta.

Pakiet apartamentowy dla tureckiego obywatelstwa:

Dwa 1 + 1 i 1 + 1 apartamenty dla 460,00 USU

Dwa 2 + 1 i 1 + 1 apartamenty dla 575.00 USU

Kompleks znajduje się zaledwie kilka kroków od stacji metra i Piazza Shopping Center, blisko do wszystkiego, czego potrzebujesz - od szkół i szpitali do restauracji i centrów rozrywki. Łatwy dostęp do wszystkiego: dróg, autostrad i transportu publicznego, sprawia, że jest idealnym miejscem do komfortowego życia.

Kompleks składa się z trzech bloków, każdy do 14 pięter wysokości, znajduje się na powierzchni 13,412 m ², w sumie 698 mieszkań w różnych 1 + 1 i 2 + 1 układów, w zakresie od 56 m ² do 106 m ². Data zakończenia: III kwartał 2026 r.

Infrastruktura:

Basen odkryty

Sauna

Hamam turecki

Siłownia

Ogrody i ścieżki spacerowe

Plac zabaw dla dzieci

Obszary społeczne

Parking

Zabezpieczenie 24 / 7

