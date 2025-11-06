Kompleks mieszkalny Turkish citizenship by investment!

$460,000
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
Data aktualizacji: 9.05.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Maltepe
  • Metro
    Huzurevi (~ 800 m)
  • Metro
    Maltepe (~ 900 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Unikalny projekt obejmujący nowoczesną architekturę i luksusowy design, położony w Maltepe po azjatyckiej stronie miasta.

Pakiet apartamentowy dla tureckiego obywatelstwa:

  • Dwa 1 + 1 i 1 + 1 apartamenty dla 460,00 USU
  • Dwa 2 + 1 i 1 + 1 apartamenty dla 575.00 USU

Kompleks znajduje się zaledwie kilka kroków od stacji metra i Piazza Shopping Center, blisko do wszystkiego, czego potrzebujesz - od szkół i szpitali do restauracji i centrów rozrywki. Łatwy dostęp do wszystkiego: dróg, autostrad i transportu publicznego, sprawia, że jest idealnym miejscem do komfortowego życia.

Kompleks składa się z trzech bloków, każdy do 14 pięter wysokości, znajduje się na powierzchni 13,412 m ², w sumie 698 mieszkań w różnych 1 + 1 i 2 + 1 układów, w zakresie od 56 m ² do 106 m ². Data zakończenia: III kwartał 2026 r.

Infrastruktura:

  • Basen odkryty
  • Sauna
  • Hamam turecki
  • Siłownia
  • Ogrody i ścieżki spacerowe
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Obszary społeczne
  • Parking
  • Zabezpieczenie 24 / 7

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, zadzwoń lub napisz do nas.

