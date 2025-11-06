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Mieszkanie w nowym budynku Feza Park

Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
11
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ID: 38193
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Basaksehir

O kompleksie

Feza Park to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Başakşehir, zajmujący powierzchnię 10 507 m². Inwestycja obejmuje 4 budynki o wysokości 4 pięter i oferuje łącznie 55 lokali mieszkalnych. W ofercie znajdują się luksusowe apartamenty o układach 3+1, 4+1 i 5+1, a także wille 6+2. Zakończenie budowy zaplanowano na 1 kwietnia 2025 roku, dzięki czemu projekt stanowi doskonały wybór dla rodzin poszukujących spokojnego i komfortowego miejsca do życia w otoczeniu natury.

Feza Park oferuje bogatą infrastrukturę rekreacyjną, obejmującą kryty basen, centrum fitness, łaźnię turecką (hamam), saunę, ścieżki spacerowe oraz parkingi naziemne i podziemne. Kompleks znajduje się zaledwie 700 metrów od stacji metra i w pobliżu najważniejszych punktów miasta, takich jak Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, Mall of Istanbul oraz park Millet Bahçesi, zapewniając mieszkańcom wygodny i praktyczny styl życia.

Zalety projektu:

  • Strategiczna lokalizacja w Başakşehir, blisko komunikacji miejskiej i najważniejszych usług.

  • Niska zabudowa, idealna dla rodzin.

  • Szeroki wybór nieruchomości – apartamenty oraz przestronne wille.

  • Bogata infrastruktura rekreacyjna, w tym centrum fitness, łaźnia turecka i inne udogodnienia.

  • Dogodny dostęp do linii metra M3 oraz innych środków transportu publicznego.

  • Zaledwie 20 minut od Międzynarodowego Portu Lotniczego w Stambule.

  • Blisko dużych centrów handlowych, takich jak Mall of Istanbul i Olympia Mall.

  • Otoczenie parków i terenów zielonych, w tym Millet Bahçesi.

  • W pobliżu prestiżowych uczelni, takich jak Uniwersytet Ibn Halduna.

  • Spokojne i komfortowe środowisko z pełną infrastrukturą niezbędną do codziennego życia.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Basaksehir, Turcja
Edukacja
Sklepy spożywcze

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Mieszkanie w nowym budynku Feza Park
Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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