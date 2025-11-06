Mieszkanie w nowym budynku Feza Park

Feza Park to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Başakşehir, zajmujący powierzchnię 10 507 m². Inwestycja obejmuje 4 budynki o wysokości 4 pięter i oferuje łącznie 55 lokali mieszkalnych. W ofercie znajdują się luksusowe apartamenty o układach 3+1, 4+1 i 5+1, a także wille 6+2. Zakończenie budowy zaplanowano na 1 kwietnia 2025 roku, dzięki czemu projekt stanowi doskonały wybór dla rodzin poszukujących spokojnego i komfortowego miejsca do życia w otoczeniu natury.

Feza Park oferuje bogatą infrastrukturę rekreacyjną, obejmującą kryty basen, centrum fitness, łaźnię turecką (hamam), saunę, ścieżki spacerowe oraz parkingi naziemne i podziemne. Kompleks znajduje się zaledwie 700 metrów od stacji metra i w pobliżu najważniejszych punktów miasta, takich jak Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, Mall of Istanbul oraz park Millet Bahçesi, zapewniając mieszkańcom wygodny i praktyczny styl życia.

Zalety projektu: