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Nowe budynki na sprzedaż w Beykoz

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Apartamentowiec Lokasyon Beykoz
Apartamentowiec Lokasyon Beykoz
Apartamentowiec Lokasyon Beykoz
Apartamentowiec Lokasyon Beykoz
Apartamentowiec Lokasyon Beykoz
Beykoz, Turcja
Cena na zgłoszenie
Prestiżowy projekt mieszkaniowo-usługowy w Beykoz–Paşabahçe Lokasyon Beykoz to nowoczesny projekt mieszkaniowo-komercyjny zlokalizowany w Beykoz–Paşabahçe, na azjatyckiej stronie Stambułu. Dzięki bliskości Bosforu, głównych mostów oraz najważniejszych arterii komunikacyjnych miasta inwest…
Agencja
Binaa Investment
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Zespół mieszkaniowy Villas with swimming pools and sports club, with views of the forest and the Black Sea, Riva, Beykoz, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Villas with swimming pools and sports club, with views of the forest and the Black Sea, Riva, Beykoz, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Villas with swimming pools and sports club, with views of the forest and the Black Sea, Riva, Beykoz, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Villas with swimming pools and sports club, with views of the forest and the Black Sea, Riva, Beykoz, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Villas with swimming pools and sports club, with views of the forest and the Black Sea, Riva, Beykoz, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Villas with swimming pools and sports club, with views of the forest and the Black Sea, Riva, Beykoz, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Villas with swimming pools and sports club, with views of the forest and the Black Sea, Riva, Beykoz, Istanbul, Turkey
Beykoz, Turcja
od
$1,50M
Projekt willi z unikalną lokalizacją w Stambule po stronie azjatyckiej w okolicy Beykoz.Projekt oferuje piękne widoki na lasy i Morze Czarne. Położony z dala od miejskiego hałasu.Każda willa będzie miała dwa lub trzy piętra.Domy mają różne układy, z 1-2 salonów i 3- 6 sypialni.Projekt podzie…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Beykoz Blue Residences
Zespół mieszkaniowy Beykoz Blue Residences
Zespół mieszkaniowy Beykoz Blue Residences
Zespół mieszkaniowy Beykoz Blue Residences
Beykoz, Turcja
od
$1,39M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 34
Tymczasem ten projekt oferuje ci wiejskie samopoczucie i komfort pobytu. Całkowicie gotowy do ruchu i wykończenia pierwszej klasy, które możesz obserwować na każdym etapie. Obok największego i najbardziej prestiżowego kompleksu willi w Stambule. Ten projekt jest dla Ciebie odpowiedni, jeśli …
Agencja
EOS Turkey Property
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TekceTekce
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
Beykoz, Turcja
od
$1,93M
Nowoczesny kompleks mieszkalny w rozwiniętym obszarze, otoczony naturą. Niekończąca się zieleń, drogi wodne, wewnętrzny ogród na dziedzińcu, unikalny krajobraz, naturalna architektura. Głęboko błękitne jezioro w sercu lasu.Projekt obejmuje: apartamenty, plac zabaw dla dzieci, centrum fitness…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Beykoz Bule Residences 2nd Phase
Zespół mieszkaniowy Beykoz Bule Residences 2nd Phase
Zespół mieszkaniowy Beykoz Bule Residences 2nd Phase
Zespół mieszkaniowy Beykoz Bule Residences 2nd Phase
Zespół mieszkaniowy Beykoz Bule Residences 2nd Phase
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Beykoz Bule Residences 2nd Phase
Zespół mieszkaniowy Beykoz Bule Residences 2nd Phase
Beykoz, Turcja
od
$690,182
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 34
This project offers to you countryside feeling  and residence comfort meanwhile. Totally ready to move and first class finishing you can observe in each steps. Next to the largest and most prestigous villa compound of Istanbul. This project is suits to you if you would like meanwhile green&b…
Agencja
EOS Turkey Property
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Zespół mieszkaniowy High-rise residence with aqua parks and restaurants, in a prestigious green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with aqua parks and restaurants, in a prestigious green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with aqua parks and restaurants, in a prestigious green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with aqua parks and restaurants, in a prestigious green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with aqua parks and restaurants, in a prestigious green area, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-rise residence with aqua parks and restaurants, in a prestigious green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with aqua parks and restaurants, in a prestigious green area, Istanbul, Turkey
Beykoz, Turcja
od
$1,39M
Kompleks posiada tereny zielone o powierzchni 10 000 m2, kryty basen, parki wodne, centrum sportowe, łaźnię turecką, plac zabaw dla dzieci, centrum fitness i studio pilates, restauracje, kawiarnie, piekarnie, ścieżki spacerowe, sauna, łaźnia parowa, spa, supermarkety, pralnia, apteki, salony…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with views of the city, forest, the Bosphorus and the sea, Beykoz, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with views of the city, forest, the Bosphorus and the sea, Beykoz, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with views of the city, forest, the Bosphorus and the sea, Beykoz, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with views of the city, forest, the Bosphorus and the sea, Beykoz, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with views of the city, forest, the Bosphorus and the sea, Beykoz, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with views of the city, forest, the Bosphorus and the sea, Beykoz, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with views of the city, forest, the Bosphorus and the sea, Beykoz, Istanbul, Turkey
Beykoz, Turcja
od
$1,70M
Projekt w obszarze Adjarkent, Beykoz, znany jako najbardziej zielona dzielnica Stambułu. Unikalna lokalizacja znajduje się między Fatih Sultan Bridge i Yavuz Sultan Selim Bridge. Między Morzem Marmara a Morzem Czarnym.Projekt posiada 2 wysokie budynki z różnymi planami: 1- 4 pokojowe apartam…
Agencja
TRANIO
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