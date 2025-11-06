Mieszkanie w nowym budynku Özak Duyu Göktürk

Özak Duyu Göktürk to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Göktürk, w okręgu Eyüpsultan. Projekt oferuje luksusową przestrzeń do życia w otoczeniu natury, łącząc nowoczesną architekturę z wysokiej klasy udogodnieniami zapewniającymi komfort i relaks.

Inwestycja zajmuje powierzchnię 11 891 m² i obejmuje 5 budynków o wysokości 6 pięter, w których znajduje się 141 apartamentów o układach od 1+1 do 4,5+1. Mieszkania mają powierzchnię od 64 do 361 m², oferują widok na las oraz wysokiej klasy udogodnienia dostosowane do współczesnego stylu życia.

10 najważniejszych zalet projektu Özak Duyu Göktürk: