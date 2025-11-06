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Mieszkanie w nowym budynku Özak Duyu Göktürk

Eyupsultan, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
13
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ID: 38188
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Eyupsultan

O kompleksie

Özak Duyu Göktürk to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Göktürk, w okręgu Eyüpsultan. Projekt oferuje luksusową przestrzeń do życia w otoczeniu natury, łącząc nowoczesną architekturę z wysokiej klasy udogodnieniami zapewniającymi komfort i relaks.

Inwestycja zajmuje powierzchnię 11 891 m² i obejmuje 5 budynków o wysokości 6 pięter, w których znajduje się 141 apartamentów o układach od 1+1 do 4,5+1. Mieszkania mają powierzchnię od 64 do 361 m², oferują widok na las oraz wysokiej klasy udogodnienia dostosowane do współczesnego stylu życia.

10 najważniejszych zalet projektu Özak Duyu Göktürk:

  • Spokojna i prestiżowa lokalizacja w Göktürk (Eyüpsultan), w pobliżu Lasu Belgradzkiego.

  • 7 953 m² terenów zielonych na terenie inwestycji.

  • Szeroki wybór apartamentów o powierzchni od 64 do 361 m² z nowoczesnymi układami.

  • Duże panoramiczne okna z pięknym widokiem na naturę.

  • Zaplecze sportowe, w tym kryty basen i centrum fitness.

  • Ścieżki spacerowe i rowerowe.

  • Dogodny dostęp do stacji metra oraz autostrady E80.

  • Prywatne miejsca parkingowe dla każdego apartamentu.

  • Całodobowy system ochrony i monitoringu (24/7).

  • Możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Eyupsultan, Turcja
Jedzenie i picie

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Mieszkanie w nowym budynku Özak Duyu Göktürk
Eyupsultan, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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