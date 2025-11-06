Mieszkanie w nowym budynku Özak Duyu Göktürk

Özak Duyu Göktürk to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Göktürk, w okręgu Eyüpsultan. Projekt oferuje luksusową przestrzeń do życia w otoczeniu natury, łącząc nowoczesną architekturę z wysokiej klasy udogodnieniami zapewniającymi komfort i relaks.
Inwestycja zajmuje powierzchnię 11 891 m² i obejmuje 5 budynków o wysokości 6 pięter, w których znajduje się 141 apartamentów o układach od 1+1 do 4,5+1. Mieszkania mają powierzchnię od 64 do 361 m², oferują widok na las oraz wysokiej klasy udogodnienia dostosowane do współczesnego stylu życia.
10 najważniejszych zalet projektu Özak Duyu Göktürk:
Spokojna i prestiżowa lokalizacja w Göktürk (Eyüpsultan), w pobliżu Lasu Belgradzkiego.
7 953 m² terenów zielonych na terenie inwestycji.
Szeroki wybór apartamentów o powierzchni od 64 do 361 m² z nowoczesnymi układami.
Duże panoramiczne okna z pięknym widokiem na naturę.
Zaplecze sportowe, w tym kryty basen i centrum fitness.
Ścieżki spacerowe i rowerowe.
Dogodny dostęp do stacji metra oraz autostrady E80.
Prywatne miejsca parkingowe dla każdego apartamentu.
Całodobowy system ochrony i monitoringu (24/7).
Możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość.