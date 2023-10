Esenyurt, Turcja

od €173,653

72–122 m² 2

HP1 Hayatpark Still Residence znajduje się w Bahcehir, rozwijającym się mieście Stambuł. Zupełnie nowy projekt, w którym poczujesz moc nowoczesnej architektury. Projekt, składający się z 529 niezależnych odcinków, bloków A i B, znajduje się 20 minut jazdy od lotniska w Stambule i znajduje się obok szpitali publicznych i prywatnych. Kompleks składa się z 4 rodzajów mieszkań: 1 1 ( dwa typy 72 i 82 m ² ), 2 1 ( 122 m ² ) i strych ( 110 m ² ). Infrastruktura: - Generator; - lobby; - Parking kryty / otwarty; - Strefy społeczne i sportowe; - koszykówka, piłka nożna, kort tenisowy; - hala sportowa; - place zabaw; - Kafeteria. Lokalizacja: Region Bachechehir znajduje się w europejskiej części Stambułu nad Morzem Marmara. Zalety dzielnicy to dogodna lokalizacja, bliskość natury i wysokiej jakości nieruchomości. Wybrzeże jest tylko 6 km, a lotnisko - 30 km. Plac Taksim, uważany za zabytkowe centrum miasta, oddalony jest o 35 km. Bachechehir jest częścią dużej metropolii, otoczonej dynamicznymi dzielnicami biznesowymi, ale zachowującymi spokojny i wyważony wygląd, najlepszy na stałe miejsce zamieszkania.