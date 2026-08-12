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Appartements dans les nouveaux bâtiments

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Paphos
42
Péyia
9
East Paphos Municipality
27
Yeroskipou
22
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Immeuble AURA
Immeuble AURA
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Immeuble AURA
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Immeuble AURA
Konia, Chypre
depuis
$273,848
T.V.A.
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 73–94 m²
2 objets immobiliers 2
Bienvenue à Konia Aura, un développement résidentiel exclusif situé dans les collines paisibles du village de Konia, à quelques minutes de la ville de Pafos et du littoral. Conçu avec une architecture contemporaine et une esthétique raffinée, Konia Aura propose des appartements spacieux d'un…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
73.0
271,206
Apartment 2 chambres
94.0
369,302
Association
BitProperty
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Complexe résidentiel Avalon Residence
Complexe résidentiel Avalon Residence
Complexe résidentiel Avalon Residence
Complexe résidentiel Avalon Residence
Complexe résidentiel Avalon Residence
Complexe résidentiel Avalon Residence
Paphos, Chypre
depuis
$355,000
Surface 89 m²
1 objet immobilier 1
Notre dernier projet résidentiel dans le village d'Emba allie confort moderne et tranquillité de la vie en campagne. Le développement comprend 17 villas spacieuses et 19 appartements élégants, conçus avec des matériaux haut de gamme et des aménagements réfléchis. Idéalement situé au cœur de …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
88.8
355,000
Association
BitProperty
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Complexe résidentiel MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Complexe résidentiel MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Complexe résidentiel MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Complexe résidentiel MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Complexe résidentiel MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Complexe résidentiel MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Complexe résidentiel MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Paphos, Chypre
depuis
$232,737
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Type: Complexe résidentiel moderne de trois bâtiments avec piscine centraleSituation: Zone universelle, Paphos — l'un des quartiers les plus désirables et paisibles, seulement 1,7 km de la mer et 1,2 km du centre-villeInfrastructure à proximité:Centre-ville – 1,2 kmVieille ville – 800 mSuper…
Agence
Invest Cafe
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TekceTekce
Complexe résidentiel Akakia Residences
Complexe résidentiel Akakia Residences
Complexe résidentiel Akakia Residences
Complexe résidentiel Akakia Residences
Complexe résidentiel Akakia Residences
Afficher tout Complexe résidentiel Akakia Residences
Complexe résidentiel Akakia Residences
Paphos, Chypre
depuis
$225,000
Surface 57–139 m²
2 objets immobiliers 2
Akakia Residences est un développement d'appartements qui combine le design moderne avec un emplacement privilégié, situé au cœur de la ville de Paphos et à proximité de la mer. La philosophie moderne de l'édifice se reflète dans les murs extérieurs en béton à face claire et dans l'utilisati…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
57.0
225,000
Apartment 2 chambres
139.0
427,000
Association
BitProperty
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Complexe résidentiel Tress
Complexe résidentiel Tress
Complexe résidentiel Tress
Complexe résidentiel Tress
Complexe résidentiel Tress
Complexe résidentiel Tress
Complexe résidentiel Tress
Paphos, Chypre
depuis
$461,388
Surface 93 m²
2 objets immobiliers 2
TRESS est un développement résidentiel exclusif de trois niveaux, avec seulement un luxueux appartement de deux chambres à coucher par étage - assurant un maximum d'intimité et de tranquillité. Idéalement situées dans le centre de Paphos, les résidences sont à distance de marche de Kings Ave…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
93.0
461,628 – 519,331
Association
BitProperty
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Immeuble Elements
Immeuble Elements
Immeuble Elements
Paphos, Chypre
depuis
$321,349
T.V.A.
L'année de construction 2026
TOP DEVELOPER (since 1961) - 96 apartments in 4 buildings, 8 floors. Within 32,000m² Park of Colours (sports grounds, playground, botanical gardens, cafeteria). Views of Pafos and sea. Short stroll to old town, shops, cafes, restaurants. Perfect for investment/rental
Association
BitProperty
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Complexe résidentiel in Paphos, Geroskipou
Complexe résidentiel in Paphos, Geroskipou
Complexe résidentiel in Paphos, Geroskipou
Complexe résidentiel in Paphos, Geroskipou
Complexe résidentiel in Paphos, Geroskipou
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Complexe résidentiel in Paphos, Geroskipou
Yeroskipou, Chypre
depuis
$195,118
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Appartement 1 Chambre à Vendre à Yeroskipou, PaphosÀ partir de 165 000 € Plus TVALivraison octobre 2026Appartement moderne de 1 chambre à coucher en construction avec climatisation, volets électriques, piscine commune, parking couvert et sécurité fermée. Proche de la plage, des services et d…
Agence
Invest Cafe
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Complexe résidentiel Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Complexe résidentiel Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Complexe résidentiel Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Complexe résidentiel Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Complexe résidentiel Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
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Complexe résidentiel Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Kissonerga, Chypre
depuis
$290,829
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
📍 District de Kissonerga (Kissonerga)Kissonerga est un confortable village côtier à 8 km au nord du centre de Paphos (Chypre). Il est situé sur une colline avec vue panoramique sur la mer Méditerranée et combine une atmosphère calme avec l'accessibilité pratique aux infrastructures urbaines.…
Agence
Invest Cafe
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Complexe résidentiel Celestia
Complexe résidentiel Celestia
Complexe résidentiel Celestia
Complexe résidentiel Celestia
Complexe résidentiel Celestia
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Complexe résidentiel Celestia
Paphos, Chypre
depuis
$255,000
Surface 66–104 m²
2 objets immobiliers 2
Bienvenue à Celestia, une retraite paisible au bord de Kato Paphos, où la brise méditerranéenne rencontre le charme de la vie côtière. Ce développement boutique propose 16 appartements pensés, combinant architecture contemporaine et intérieurs élégants pour créer un sentiment intemporel de c…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
65.5
254,997
Apartment 2 chambres
104.2
375,000
Association
BitProperty
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Complexe résidentiel Cityscape Residence
Complexe résidentiel Cityscape Residence
Complexe résidentiel Cityscape Residence
Complexe résidentiel Cityscape Residence
Paphos, Chypre
depuis
$265,000
Surface 61–86 m²
2 objets immobiliers 2
Présenter notre nouveau projet au cœur dynamique de Paphos, offrant un confort inégalé et un accès facile à toutes les commodités essentielles. Le développement dispose de 12 appartements soigneusement conçus: 4 chambres spacieuses et 8 chambres élégantes. Les appartements de deux chambres s…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
61.0
265,000
Apartment 2 chambres
86.0
410,000
Association
BitProperty
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Complexe résidentiel Avalon Gardens 2
Complexe résidentiel Avalon Gardens 2
Complexe résidentiel Avalon Gardens 2
Complexe résidentiel Avalon Gardens 2
Complexe résidentiel Avalon Gardens 2
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Complexe résidentiel Avalon Gardens 2
Paphos, Chypre
depuis
$258,000
Surface 60 m²
1 objet immobilier 1
Avalon Gardens 2 est un complexe situé dans le charmant village d'Emba, offrant une combinaison parfaite de confort, de luxe et d'environnement naturel. Cette superbe propriété comprend un total de 12 studios, 21 appartements et 15 villas, offrant un large éventail d'options d'hébergement. C…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
60.1
258,000
Association
BitProperty
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Complexe résidentiel Hilltop Villa
Complexe résidentiel Hilltop Villa
Complexe résidentiel Hilltop Villa
Complexe résidentiel Hilltop Villa
Complexe résidentiel Hilltop Villa
Chlórakas, Chypre
depuis
$1,20M
Surface 182 m²
1 objet immobilier 1
Villa exclusive Hilltop à Chloraka représente le mélange parfait de style moderne, de confort et de technologies intelligentes innovantes. Situé sur un terrain de 532 m2, cette résidence de quatre chambres d'une superficie couverte de 181,95 m2 offre un aménagement ouvert et lumineux conçu p…
Association
BitProperty
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Immeuble Oculus - 2 Bedroom
Immeuble Oculus - 2 Bedroom
Immeuble Oculus - 2 Bedroom
Immeuble Oculus - 2 Bedroom
Immeuble Oculus - 2 Bedroom
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Immeuble Oculus - 2 Bedroom
Paphos, Chypre
depuis
$392,760
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
TOP DEVELOPER - 22 units total (studio, 1-bed, 2-bed). 2 blocks. Reception, fitness centre, kids playground, landscaped gardens, 80m² pool. 10-min walk to sea, Pafos harbour. Most popular area for short-term rentals. Includes: A/C, intercom, security, storage
Association
BitProperty
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Complexe résidentiel Almond Tree Villas
Complexe résidentiel Almond Tree Villas
Complexe résidentiel Almond Tree Villas
Complexe résidentiel Almond Tree Villas
Complexe résidentiel Almond Tree Villas
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Complexe résidentiel Almond Tree Villas
Paphos, Chypre
depuis
$1,35M
Surface 255 m²
1 objet immobilier 1
La villa Almond Tree est un exemple exquis de luxe et de commodité au cœur de Paphos. L'utilisation de matériaux de haute qualité tels que la pierre, le béton et le bois dans sa construction garantit durabilité et attrait esthétique. La villa est divisée en 3 niveaux, avec 4 chambres, 4 sall…
Association
BitProperty
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Complexe résidentiel TM BOUTIQUE
Complexe résidentiel TM BOUTIQUE
Complexe résidentiel TM BOUTIQUE
Complexe résidentiel TM BOUTIQUE
Complexe résidentiel TM BOUTIQUE
Complexe résidentiel TM BOUTIQUE
Complexe résidentiel TM BOUTIQUE
Paphos, Chypre
depuis
$523,656
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Surface 64–100 m²
5 objets immobiliers 5
TM Boutique — 5 appartements exclusifs d’une chambre, à seulement 280 m de la plage dans le quartier des Tombes des Rois, Paphos. Surface de 64 à 100 m². Prix à partir de 450 000 €. TM Boutique est une résidence boutique haut de gamme située dans l’un des quartiers les plus prisés de Paph…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
64.2 – 100.5
519,331 – 623,197
Développeur
Coastal Edge Development LTD
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Complexe résidentiel Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Complexe résidentiel Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Complexe résidentiel Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Complexe résidentiel Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Complexe résidentiel Bosco Verde Jeroskipu Pafos
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Complexe résidentiel Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Yeroskipou, Chypre
depuis
$179,966
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Bosco Verde est un complexe résidentiel exclusif situé à côté d'une pinède sereine, à quelques pas du charmant centre de Yeroskipou, Paphos. Dans cet endroit unique, l'architecture exquise est combinée avec une atmosphère calme, offrant un style de vie défini par l'élégance, le confort et la…
Agence
Invest Cafe
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Complexe résidentiel The Pearl
Complexe résidentiel The Pearl
Complexe résidentiel The Pearl
Complexe résidentiel The Pearl
Complexe résidentiel The Pearl
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Complexe résidentiel The Pearl
Chlórakas, Chypre
depuis
$640,000
Surface 355–359 m²
2 objets immobiliers 2
Bienvenue à The Pearl, où l'artisanat exceptionnel rencontre le design innovant au cœur de Paphos, à Chypre. Notre engagement envers la qualité et l'attention au détail sont évidents dans tous les aspects de nos complexes résidentiels. Chaque maison est construite avec soin selon les normes …
Association
BitProperty
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Complexe résidentiel Eden Golf
Complexe résidentiel Eden Golf
Complexe résidentiel Eden Golf
Complexe résidentiel Eden Golf
Complexe résidentiel Eden Golf
Yeroskipou, Chypre
depuis
$192,000
Surface 53–183 m²
4 objets immobiliers 4
Eden Golf est un développement résidentiel historique à Geroskipou, à quelques minutes de Paphos. Le projet comprend six bâtiments modernes avec 300 appartements élégants, allant de studios à trois chambres. Conçu avec soin avec des lignes propres, des aménagements spacieux, et des balcons p…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
78.0
274,000
Apartment 2 chambres
125.5
397,000
Apartment 3 chambres
182.8
480,000
Studio
53.0
192,000
Association
BitProperty
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Complexe résidentiel Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Complexe résidentiel Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Complexe résidentiel Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Complexe résidentiel Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Complexe résidentiel Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Paphos, Chypre
depuis
$332,544
Surface 72–411 m²
5 objets immobiliers 5
Eden Bay est un projet résidentiel haut de gamme à Kato Paphos, mêlant curvy, architecture d'inspiration méditerranéenne avec un confort exceptionnel et une vie raffinée. Le développement comprend cinq bâtiments avec 88 résidences, allant des studios aux appartements spacieux et penthouses e…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
82.1
415,465
Apartment 2 chambres
153.7
715,523
Apartment 3 chambres
199.2
877,093
Apartment 4 chambres
411.5
1,73M
Studio
72.0
334,680
Association
BitProperty
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Complexe résidentiel Germasogeia View 2
Complexe résidentiel Germasogeia View 2
Complexe résidentiel Germasogeia View 2
Complexe résidentiel Germasogeia View 2
Complexe résidentiel Germasogeia View 2
Paphos, Chypre
depuis
$265,000
Surface 69–100 m²
2 objets immobiliers 2
Germasogeia View 2 est un développement résidentiel moderne dans le quartier recherché de Germasogeia à Limassol. Ce bâtiment de trois étages se compose de seulement 8 appartements élégants: 5 une chambre et 3 unités de deux chambres, chacune avec une véranda couverte. Le point culminant du …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
69.0
265,000
Apartment 2 chambres
100.0
375,000
Association
BitProperty
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Complexe résidentiel Lazzero Park
Complexe résidentiel Lazzero Park
Complexe résidentiel Lazzero Park
Complexe résidentiel Lazzero Park
Complexe résidentiel Lazzero Park
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Complexe résidentiel Lazzero Park
Paphos, Chypre
depuis
$417,737
Surface 110–120 m²
2 objets immobiliers 2
Le Lazzero Park est un site résidentiel haut de gamme situé dans la zone touristique animée de Kato Paphos (Universal), à seulement quelques pas du front de mer, du port et du centre commercial de l'avenue King. Le projet comprend 5 bâtiments avec 56 appartements haut de gamme et une gamme d…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
110.0 – 120.0
409,696 – 507,791
Association
BitProperty
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Complexe résidentiel Amber Homes
Complexe résidentiel Amber Homes
Complexe résidentiel Amber Homes
Complexe résidentiel Amber Homes
Complexe résidentiel Amber Homes
Complexe résidentiel Amber Homes
Kissonerga, Chypre
depuis
$546,909
Surface 222–288 m²
2 objets immobiliers 2
Amber Homes est un projet immobilier haut de gamme de Medousa Developers, avec 10 villas modernes de 3 chambres dans le quartier pittoresque de Kissanerga, Paphos. Ces villas élégantes offrent une vue imprenable sur la mer et un confort exceptionnel avec les systèmes climatiques LG VRF et le…
Association
BitProperty
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Complexe résidentiel KONIA PANTHEA
Complexe résidentiel KONIA PANTHEA
Complexe résidentiel KONIA PANTHEA
Complexe résidentiel KONIA PANTHEA
Complexe résidentiel KONIA PANTHEA
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Complexe résidentiel KONIA PANTHEA
Konia, Chypre
depuis
$679,766
Surface 450–570 m²
2 objets immobiliers 2
KONIA PANTHEA est un projet résidentiel prestigieux composé de seulement 3 villas de luxe, situées dans la zone sereine et haut de gamme de Konia, à quelques minutes du centre-ville de Paphos. Le design architectural moderne se marie parfaitement avec l'environnement naturel, offrant une con…
Association
BitProperty
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Immeuble IKARIA Suites
Immeuble IKARIA Suites
Immeuble IKARIA Suites
Immeuble IKARIA Suites
Immeuble IKARIA Suites
Afficher tout Immeuble IKARIA Suites
Immeuble IKARIA Suites
Paphos, Chypre
depuis
$454,999
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Surface 61–175 m²
3 objets immobiliers 3
Ikaria Park est un projet récemment lancé offrant un design nouveau et unique à Paphos. Avec son architecture moderne, ce projet propose une sélection d'appartements élégants de 1 et 2 chambres, ainsi que des penthouses luxueux. Les résidents peuvent profiter d'équipements haut de gamme, y c…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
61.0
478,939
Apartment 2 chambres
105.0
628,968
Apartment 3 chambres
175.0
1,49M
Association
BitProperty
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Complexe résidentiel Eva Homes
Complexe résidentiel Eva Homes
Complexe résidentiel Eva Homes
Complexe résidentiel Eva Homes
Complexe résidentiel Eva Homes
Afficher tout Complexe résidentiel Eva Homes
Complexe résidentiel Eva Homes
Paphos, Chypre
depuis
$676,617
Surface 266 m²
2 objets immobiliers 2
Bienvenue à EVO Homes — une collection de 12 villas de luxe dans la prestigieuse région de Konia de Paphos. Chaque villa de 3 chambres est un mélange de design intemporel et d'innovation durable, avec chauffage au sol, refroidissement VRV, systèmes photovoltaïques, et finitions premium. Avec…
Association
BitProperty
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Complexe résidentiel Vista Gardens
Complexe résidentiel Vista Gardens
Complexe résidentiel Vista Gardens
Complexe résidentiel Vista Gardens
Complexe résidentiel Vista Gardens
Afficher tout Complexe résidentiel Vista Gardens
Complexe résidentiel Vista Gardens
Kissonerga, Chypre
depuis
$231,161
Surface 71–175 m²
3 objets immobiliers 3
Vista Gardens est un développement haut de gamme offrant 14 appartements de luxe de 1, 2 et 3 chambres et penthouses sur deux blocs élégants. Conçu avec une esthétique moderne et une technologie de la maison intelligente, chaque résidence dispose d'intérieurs spacieux remplis de lumière natu…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
71.3
230,814
Apartment 2 chambres
98.5
328,910
Apartment 3 chambres
174.6
484,709
Association
BitProperty
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Complexe résidentiel MESOYI RESIDENCE 8
Complexe résidentiel MESOYI RESIDENCE 8
Complexe résidentiel MESOYI RESIDENCE 8
Complexe résidentiel MESOYI RESIDENCE 8
Complexe résidentiel MESOYI RESIDENCE 8
Complexe résidentiel MESOYI RESIDENCE 8
Tremithousa, Chypre
depuis
$513,294
Surface 201 m²
1 objet immobilier 1
RÉSIDENCES DE MESOYI 8 est un grand développement résidentiel situé sur plus de 35 000 m2 de paysage rural serein, à quelques minutes du centre-ville de Paphos et des commodités clés. Le projet comprend plus de 80 villas modernes de 3 à 6 chambres, des terrains de 270 à 360 m2, et des espace…
Association
BitProperty
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Complexe résidentiel Pine Park
Complexe résidentiel Pine Park
Complexe résidentiel Pine Park
Complexe résidentiel Pine Park
Paphos, Chypre
depuis
$453,039
Surface 98 m²
2 objets immobiliers 2
Pine Park est une boutique de 12 appartements de luxe contemporains de 2 chambres, situés dans les tombes désirables de la région des Rois de Kato Paphos, à quelques minutes de la mer, des restaurants et des monuments culturels.Chaque appartement dispose d'intérieurs spacieux, de grands balc…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
98.0
444,317 – 502,020
Association
BitProperty
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Complexe résidentiel City View Villas
Complexe résidentiel City View Villas
Complexe résidentiel City View Villas
Complexe résidentiel City View Villas
Complexe résidentiel City View Villas
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Complexe résidentiel City View Villas
District de Paphos, Chypre
depuis
$221,400
Surface 59–254 m²
2 objets immobiliers 2
Ville Vues est une boutique collection de 12 luxueuses villas de 3 chambres avec piscines privées, nichées dans les collines paisibles de Konia, Paphos. Conçu avec une architecture moderne et des finitions haut de gamme, chaque villa bénéficie d'une vue panoramique sur la mer et d'une intimi…
Association
BitProperty
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Complexe résidentiel ORION
Complexe résidentiel ORION
Complexe résidentiel ORION
Complexe résidentiel ORION
Complexe résidentiel ORION
Complexe résidentiel ORION
Complexe résidentiel ORION
Paphos, Chypre
depuis
$986,217
Surface 410–455 m²
2 objets immobiliers 2
ORION VILLAS est un développement résidentiel exclusif comprenant 10 villas (4 bungalows et 6 maisons de deux étages), situé dans le prestigieux village de Tala, à seulement 4 minutes du centre-ville de Paphos, de la plage et du terrain de golf. Chaque villa dispose de 3 à 4 chambres et est …
Association
BitProperty
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Complexe résidentiel SEAVIEW
Complexe résidentiel SEAVIEW
Complexe résidentiel SEAVIEW
Complexe résidentiel SEAVIEW
Complexe résidentiel SEAVIEW
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Complexe résidentiel SEAVIEW
Kissonerga, Chypre
depuis
$1,04M
Surface 268–324 m²
2 objets immobiliers 2
MITO Seaview — Complexe résidentiel moderne avec vue magnifique sur la mer, PaphosMOTO Seaview est un développement élégant d'appartements contemporains, maisons de ville, et villas, situé sur un emplacement élevé offrant une vue dégagée sur la mer. Conçus avec une architecture minimaliste e…
Association
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Complexe résidentiel Baia
Complexe résidentiel Baia
Complexe résidentiel Baia
Complexe résidentiel Baia
Complexe résidentiel Baia
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Complexe résidentiel Baia
Yeroskipou, Chypre
depuis
$746,999
Surface 202–334 m²
2 objets immobiliers 2
Baia est un développement exclusif en bord de mer situé le long des rives de la plage de Geroskipou à Paphos, offrant 17 villas contemporaines avec un accès direct à la mer. Chaque résidence dispose d'une architecture méditerranéenne moderne, d'une piscine privée, de jardins paysagers, de te…
Association
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Complexe résidentiel AQUARIUS
Complexe résidentiel AQUARIUS
Complexe résidentiel AQUARIUS
Complexe résidentiel AQUARIUS
Complexe résidentiel AQUARIUS
Afficher tout Complexe résidentiel AQUARIUS
Complexe résidentiel AQUARIUS
Kissonerga, Chypre
depuis
$456,844
Surface 100 m²
1 objet immobilier 1
Inspiré par l'architecture contemporaine et les finitions de qualité supérieure, AQUARIUS offre un mélange raffiné d'élégance et de confort. Des intérieurs spacieux, une isolation thermique et acoustique avancée, des fenêtres à plafond et des éléments élégants créent un environnement de vie …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
100.0
461,628
Association
BitProperty
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Complexe résidentiel MARE
Complexe résidentiel MARE
Complexe résidentiel MARE
Complexe résidentiel MARE
Complexe résidentiel MARE
Complexe résidentiel MARE
Complexe résidentiel MARE
Yeroskipou, Chypre
depuis
$595,288
Surface 200–245 m²
2 objets immobiliers 2
MARE est un projet résidentiel exclusif comprenant 37 villas indépendantes et semi-détachées de trois chambres, situées à seulement 200 mètres de la magnifique côte de Kato Paphos. Chaque villa offre un mélange raffiné de design contemporain, d'efficacité énergétique (classe A), et de confor…
Association
BitProperty
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Complexe résidentiel Olivia III
Complexe résidentiel Olivia III
Complexe résidentiel Olivia III
Complexe résidentiel Olivia III
Complexe résidentiel Olivia III
Afficher tout Complexe résidentiel Olivia III
Complexe résidentiel Olivia III
Kissonerga, Chypre
depuis
$666,553
Surface 412 m²
2 objets immobiliers 2
Olivia III — Complexe résidentiel à Paphos avec un fort potentiel d'investissementOlivia III est idéalement situé à seulement 900 mètres de la mer, à proximité du centre-ville, et entouré d'hôtels de luxe et d'équipements essentiels. Le projet dispose d'un design architectural intemporel, de…
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Complexe résidentiel Almond Villas
Complexe résidentiel Almond Villas
Complexe résidentiel Almond Villas
Complexe résidentiel Almond Villas
Complexe résidentiel Almond Villas
Episkopi, Chypre
depuis
$564,000
Surface 199–369 m²
2 objets immobiliers 2
Almond Villas est une collection exclusive de 9 villas de luxe nichées entre amandes et oliviers dans les collines pittoresques d'Episkopi, Paphos. Conçue avec des intérieurs spacieux et lumineux, chaque villa dispose d'un contrôle du climat VRV, d'un chauffage au sol et de fenêtres au plafo…
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Complexe résidentiel Coral Bay
Complexe résidentiel Coral Bay
Complexe résidentiel Coral Bay
Complexe résidentiel Coral Bay
Complexe résidentiel Coral Bay
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Complexe résidentiel Coral Bay
Péyia, Chypre
depuis
$781,476
Surface 278 m²
1 objet immobilier 1
Villas de la baie de corail — bord de mer Vivant dans l'un des endroits les plus beaux de PaphosA seulement 500 mètres de la célèbre plage de Coral Bay, ces villas offrent un mélange parfait d'intimité, de beauté naturelle et de commodité de haut niveau. À distance de marche des restaurants,…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 4 chambres
278.2
784,767
Association
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Complexe résidentiel Azure Vista
Complexe résidentiel Azure Vista
Complexe résidentiel Azure Vista
Complexe résidentiel Azure Vista
Complexe résidentiel Azure Vista
Complexe résidentiel Azure Vista
Complexe résidentiel Azure Vista
Yeroskipou, Chypre
depuis
$718,269
Surface 185 m²
1 objet immobilier 1
Azure Vista Villas — Contemporary Living with Panoramic Sea Views à Yeroskipou, PaphosAzure Vista Villas est un projet résidentiel moderne situé dans la zone surélevée de Yeroskipou–Ayia Marinouda, à seulement 5 minutes des plages de sable de Paphos et du centre-ville. Chaque villa de trois …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
185.0
721,293
Association
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Complexe résidentiel Eden Bay
Complexe résidentiel Eden Bay
Complexe résidentiel Eden Bay
Complexe résidentiel Eden Bay
Complexe résidentiel Eden Bay
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Complexe résidentiel Eden Bay
Paphos, Chypre
depuis
$409,280
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 81–282 m²
5 objets immobiliers 5
vue imprenable sur la mercomplexe résidentiel fermé privilégiant la sécurité et le confortville dynamique combinant riche patrimoine historiquesitué en face du front de mer de Kato Paphos- 5 minutes à pied des plages viergesquartier idéalement situé avec accès facile aux infrastructures et é…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
81.3 – 111.6
415,465 – 553,953
Apartment 3 chambres
160.3 – 282.0
877,093 – 1,08M
Appartement
110.6
484,709
Association
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Complexe résidentiel Universal Park III
Complexe résidentiel Universal Park III
Complexe résidentiel Universal Park III
Complexe résidentiel Universal Park III
Complexe résidentiel Universal Park III
Complexe résidentiel Universal Park III
Paphos, Chypre
depuis
$605,496
Surface 120 m²
1 objet immobilier 1
Bienvenue au Parc Universel III, où luxe et sophistication se rencontrent en parfaite harmonie dans le paisible quartier Universel de Paphos. Ce développement exceptionnel offre une sélection d'appartements et de penthouses méticuleusement conçus pour répondre aux plus hauts niveaux de vie c…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
120.0
611,657
Association
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Complexe résidentiel DOWNTOWN
Complexe résidentiel DOWNTOWN
Complexe résidentiel DOWNTOWN
Complexe résidentiel DOWNTOWN
Complexe résidentiel DOWNTOWN
Complexe résidentiel DOWNTOWN
Complexe résidentiel DOWNTOWN
Paphos, Chypre
depuis
$488,423
Surface 96–150 m²
2 objets immobiliers 2
Résidences du centre-ville — Vivre au cœur de Kato PaphosSitué dans le centre même de Kato Paphos, le Downtown Residences propose des appartements élégants de 2 et 3 chambres à seulement 5 minutes à pied de la plage, du port et de la zone touristique, et à seulement 10 minutes du centre comm…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
96.0
490,480
Apartment 3 chambres
150.0
571,264
Association
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Complexe résidentiel Olivia IV
Complexe résidentiel Olivia IV
Complexe résidentiel Olivia IV
Complexe résidentiel Olivia IV
Complexe résidentiel Olivia IV
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Complexe résidentiel Olivia IV
Kissonerga, Chypre
depuis
$471,184
Surface 372 m²
2 objets immobiliers 2
Olivia IV — Complexe résidentiel moderne à Paphos, proche de la mer et de toutes les commoditésOlivia IV est un complexe résidentiel contemporain situé à seulement 900 mètres de la mer, dans une zone de choix de Paphos. Entouré d'hôtels de luxe, de boutiques, d'écoles et de toutes les infras…
Association
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Complexe résidentiel Cypress Park
Complexe résidentiel Cypress Park
Complexe résidentiel Cypress Park
Complexe résidentiel Cypress Park
Complexe résidentiel Cypress Park
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Complexe résidentiel Cypress Park
Yeroskipou, Chypre
depuis
$218,306
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 53–156 m²
16 objets immobiliers 16
🏡 Cypress Park est une résidence exclusive de 104 appartements de 50 à 122 m², comprenant 1 à 3 chambres, située dans le quartier pittoresque de Geroskipou, à Paphos. Grâce à une architecture moderne, des matériaux à haute efficacité énergétique (classe A) et des équipements de premier ordre…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
53.0 – 63.0
219,273 – 259,666
Apartment 2 chambres
94.5 – 99.5
380,843 – 415,465
Apartment 3 chambres
153.0 – 155.5
507,791 – 530,872
Développeur
Coastal Edge Development LTD
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Complexe résidentiel Horizon
Complexe résidentiel Horizon
Complexe résidentiel Horizon
Complexe résidentiel Horizon
Complexe résidentiel Horizon
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Complexe résidentiel Horizon
Paphos, Chypre
depuis
$277,393
Surface 75–175 m²
3 objets immobiliers 3
Horizon est un complexe résidentiel design offrant seulement 10 appartements exclusifs — 1, 2 et 3 chambres — répartis sur trois étages. Avec des plans ouverts modernes, des caractéristiques maison intelligentes et des finitions haut de gamme, chaque appartement allie la lumière naturelle à …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
75.0
276,977
Apartment 2 chambres
100.0
357,762
Apartment 3 chambres
175.0
473,168
Association
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Complexe résidentiel Jewel Of The Seacaves
Complexe résidentiel Jewel Of The Seacaves
Complexe résidentiel Jewel Of The Seacaves
Complexe résidentiel Jewel Of The Seacaves
Complexe résidentiel Jewel Of The Seacaves
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Complexe résidentiel Jewel Of The Seacaves
Péyia, Chypre
depuis
$2,59M
Surface 3 000 m²
1 objet immobilier 1
Jewel of the Seacaves — Villas de luxe dans l'une des zones côtières les plus prestigieuses de PaphosLe Jewel of the Seacaves est situé dans le magnifique quartier des grottes de la mer, à seulement 4 minutes à pied de la mer et à 5 minutes en voiture de la baie de Coral, des commerces locau…
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Complexe résidentiel Infinity
Complexe résidentiel Infinity
Complexe résidentiel Infinity
Complexe résidentiel Infinity
Complexe résidentiel Infinity
Complexe résidentiel Infinity
Complexe résidentiel Infinity
Paphos, Chypre
depuis
$456,370
Surface 120–160 m²
2 objets immobiliers 2
Infinity est un développement innovant situé dans le centre même de Paphos, à proximité de la mairie, parc municipal, écoles, et toutes les commodités essentielles de la ville. Inspirée par la forme d'un dragon chinois, l'architecture se distingue par son design futuriste. Le complexe dispos…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
120.0 – 159.7
457,011 – 620,888
Association
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Complexe résidentiel Harmony
Complexe résidentiel Harmony
Complexe résidentiel Harmony
Complexe résidentiel Harmony
Complexe résidentiel Harmony
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Complexe résidentiel Harmony
Paphos, Chypre
depuis
$404,531
Surface 118–206 m²
2 objets immobiliers 2
Harmony est une boutique moderne offrant des appartements de 1, 2 et 3 chambres avec un design frappant et des plans ouverts qui maximisent l'espace et la lumière naturelle. Situé à seulement 700m de la plage et à distance de marche des tombeaux des Rois, de l'Université AUB, et de toutes le…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
117.6
403,924
Apartment 3 chambres
206.3
646,278
Association
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Complexe résidentiel ELYSIAN HOMES II
Complexe résidentiel ELYSIAN HOMES II
Complexe résidentiel ELYSIAN HOMES II
Complexe résidentiel ELYSIAN HOMES II
Complexe résidentiel ELYSIAN HOMES II
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Complexe résidentiel ELYSIAN HOMES II
Yeroskipou, Chypre
depuis
$774,971
Surface 300 m²
1 objet immobilier 1
Elysian Homes II — Villas modernes dans la région de Yeroskipou, PaphosMaisons Elysiennes II est un nouveau projet résidentiel avec des villas contemporaines de 3, 4, 5 et 6 chambres, situé dans le prestigieux quartier Yeroskipou–Ayia Marinouda près du domaine Elea Golf. A seulement 5 minute…
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Complexe résidentiel Noble
Complexe résidentiel Noble
Complexe résidentiel Noble
Complexe résidentiel Noble
Complexe résidentiel Noble
Complexe résidentiel Noble
Paphos, Chypre
depuis
$321,784
Surface 107–108 m²
3 objets immobiliers 3
Situé à quelques minutes de la plage et de la vieille ville, cet élégant appartement de deux chambres offre un mélange parfait de charme côtier et de commodité urbaine. Partie d'un bâtiment de boutique avec seulement six résidences, il dispose d'un salon ouvert, balcons vue sur la mer, finit…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
107.0
323,139
Apartment 2 chambres
108.0
432,776 – 467,398
Association
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Complexe résidentiel Cypress Park
Complexe résidentiel Cypress Park
Complexe résidentiel Cypress Park
Complexe résidentiel Cypress Park
Complexe résidentiel Cypress Park
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Complexe résidentiel Cypress Park
Yeroskipou, Chypre
depuis
$216,485
Surface 53–154 m²
3 objets immobiliers 3
Le village de retraite de Cypress Park est Chypre.La première communauté de vie 5 étoiles indépendante offre un confort, une sécurité et des soins exceptionnels dans un environnement fermé. Avec une surveillance 24/7, des patrouilles de sécurité et des boutons de panique dans chaque pièce, l…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
99.5
415,465
Apartment 3 chambres
154.0
530,872
Studio
53.0
219,273
Association
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Complexe résidentiel Apollo Court
Complexe résidentiel Apollo Court
Complexe résidentiel Apollo Court
Complexe résidentiel Apollo Court
Yeroskipou, Chypre
depuis
$442,453
Surface 150 m²
1 objet immobilier 1
Apollon Court — Résidences contemporaines de 3 chambres à Geroskipou, PaphosApollo Court est un développement élégant de seulement quatre maisons modernes semi-détachées, chacune avec trois chambres, situé dans la prestigieuse région de Koloni de Geroskipou, près du golf Elea. Ces résidences…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
150.0
444,317
Association
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Complexe résidentiel UNIVERSAL ARIAD
Complexe résidentiel UNIVERSAL ARIAD
Complexe résidentiel UNIVERSAL ARIAD
Complexe résidentiel UNIVERSAL ARIAD
Complexe résidentiel UNIVERSAL ARIAD
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Complexe résidentiel UNIVERSAL ARIAD
Paphos, Chypre
depuis
$268,396
Surface 59 m²
1 objet immobilier 1
ARIAD UNIVERSEL — Studio moderne au cœur de PaphosSitué dans la zone universelle hautement désirable de Paphos, l'ARIAD UNIVERSAL propose un studio élégant idéal pour vivre, passer des vacances ou investir. Ce développement contemporain dispose d'une piscine à débordement, de jardins paysage…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
59.0
271,206
Association
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Complexe résidentiel INFINITY
Complexe résidentiel INFINITY
Complexe résidentiel INFINITY
Complexe résidentiel INFINITY
Complexe résidentiel INFINITY
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Complexe résidentiel INFINITY
Péyia, Chypre
depuis
$639,769
Surface 293–800 m²
3 objets immobiliers 3
Infinity est un développement exclusif de 20 villas indépendantes de luxe dans la ville sereine de Peyia, offrant des maisons de 3 à 5 chambres avec piscines privées, chauffage au sol et systèmes VRF avancés. Conçu pour l'élégance et la durabilité, chaque villa bénéficie d'une vue panoramiqu…
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Complexe résidentiel Green Heaven
Complexe résidentiel Green Heaven
Complexe résidentiel Green Heaven
Complexe résidentiel Green Heaven
Complexe résidentiel Green Heaven
Complexe résidentiel Green Heaven
Complexe résidentiel Green Heaven
District de Paphos, Chypre
depuis
$526,980
2 objets immobiliers 2
Ciel vert — Villas contemporaines dans la région prestigieuse de Yeroskipou, PaphosGreen Heaven est un projet résidentiel exclusif de seulement quatre villas indépendantes modernes avec 3 chambres, situé dans le quartier Ayia Marinouda de Yeroskipou, près du célèbre domaine Elea Golf. Ces ma…
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Complexe résidentiel ABSOLUTE
Complexe résidentiel ABSOLUTE
Complexe résidentiel ABSOLUTE
Complexe résidentiel ABSOLUTE
Complexe résidentiel ABSOLUTE
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Complexe résidentiel ABSOLUTE
Mesogi, Chypre
depuis
$513,950
Surface 320–345 m²
2 objets immobiliers 2
ABSOLUTE est une collection de 14 villas spacieuses de trois chambres, trois salles de bains situé dans le quartier résidentiel paisible de Mesogi, à seulement 500 mètres de l'école internationale de Paphos. Chaque villa dispose d'une grande terrasse sur le toit avec un bar intégré, offrant …
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Complexe résidentiel Cap St Georges
Complexe résidentiel Cap St Georges
Complexe résidentiel Cap St Georges
Complexe résidentiel Cap St Georges
Complexe résidentiel Cap St Georges
Complexe résidentiel Cap St Georges
Péyia, Chypre
depuis
$1,74M
Surface 620–800 m²
2 objets immobiliers 2
Le Cap St Georges est une station balnéaire prestigieuse sur la côte sud-ouest de Chypre, près de Paphos. Offrant des villas et des résidences de luxe avec vue panoramique sur la mer, il combine une architecture élégante, des finitions haut de gamme et des équipements 5 étoiles, y compris un…
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Complexe résidentiel Oasis Garden
Complexe résidentiel Oasis Garden
Complexe résidentiel Oasis Garden
Complexe résidentiel Oasis Garden
Complexe résidentiel Oasis Garden
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Complexe résidentiel Oasis Garden
Chlórakas, Chypre
depuis
$405,598
Surface 138 m²
2 objets immobiliers 2
Oasis Garden — Eco-Lifestyle à Chloraka, PaphosOasis Garden est un sanctuaire vert au cœur de Chloraka, Paphos, conçu pour ceux qui cherchent l'harmonie entre la vie urbaine et la nature. Le complexe dispose d'une architecture éco-consciente moderne, d'un paysage luxuriant, de systèmes de br…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
138.0
406,232
Association
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Complexe résidentiel TWINS
Complexe résidentiel TWINS
Complexe résidentiel TWINS
Complexe résidentiel TWINS
Complexe résidentiel TWINS
Complexe résidentiel TWINS
Paphos, Chypre
depuis
$438,319
Surface 98 m²
1 objet immobilier 1
TWINS est un projet résidentiel élégant composé de deux immeubles d'appartements avec un total de 25 unités, situé à distance de marche de la vieille ville de Paphos et à seulement 3 minutes en voiture des plages de sable de Kato Paphos. Ces appartements écoénergétiques disposent de fenêtres…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
98.0
438,546
Association
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Complexe résidentiel City 9
Complexe résidentiel City 9
Complexe résidentiel City 9
Complexe résidentiel City 9
Complexe résidentiel City 9
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Complexe résidentiel City 9
Paphos, Chypre
depuis
$557,984
Surface 132 m²
1 objet immobilier 1
City 9 est un complexe résidentiel contemporain au cœur de Paphos, à Chypre, offrant des appartements modernes et des maisons de ville conçues pour le confort et le style urbains. Situé à quelques minutes du centre-ville, des écoles, des magasins et de la mer, City 9 allie une architecture é…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
132.0
553,952
Association
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Complexe résidentiel CIRVIS
Complexe résidentiel CIRVIS
Complexe résidentiel CIRVIS
Complexe résidentiel CIRVIS
Complexe résidentiel CIRVIS
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Complexe résidentiel CIRVIS
Chlórakas, Chypre
depuis
$251,264
Surface 62–100 m²
3 objets immobiliers 3
CIRVIS est un complexe résidentiel contemporain qui allie l'architecture moderne au confort quotidien. Des intérieurs lumineux, des matériaux de qualité et des aménagements bien conçus créent un sentiment d'harmonie et de facilité. Qu'il s'agisse d'une chambre à coucher confortable ou d'un a…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
62.0
253,895
Apartment 2 chambres
89.0 – 100.0
392,384 – 415,465
Association
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Complexe résidentiel City Landmark
Complexe résidentiel City Landmark
Complexe résidentiel City Landmark
Complexe résidentiel City Landmark
Complexe résidentiel City Landmark
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Complexe résidentiel City Landmark
Paphos, Chypre
depuis
$453,362
Surface 104–166 m²
3 objets immobiliers 3
City Landmark est un développement résidentiel haut de gamme dans le centre animé de Paphos, Chypre. Conçu avec élégance et fonctionnalité à l'esprit, le complexe propose des appartements modernes avec des plans spacieux, des finitions haut de gamme et une vue panoramique sur la ville. A deu…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
103.7
450,086
Apartment 2 chambres
129.8
600,115
Apartment 3 chambres
166.4
819,389
Association
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Complexe résidentiel Panorama apartments
Complexe résidentiel Panorama apartments
Complexe résidentiel Panorama apartments
Complexe résidentiel Panorama apartments
Complexe résidentiel Panorama apartments
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Complexe résidentiel Panorama apartments
Yeroskipou, Chypre
depuis
$328,448
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 67–133 m²
11 objets immobiliers 11
Panorama Apartments – Appartements modernes avec vue sur mer à Geroskipou, Paphos 1–3 chambres | Surface: 66 à 137 m² | Piscine commune & salle de sport | Chauffage au sol et système VRF inclus Panorama Apartments est un complexe résidentiel moderne situé à Geroskipou bas, à quelques m…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
67.0 – 69.0
328,910 – 351,991
Apartment 2 chambres
95.0 – 133.0
392,384 – 715,523
Développeur
Coastal Edge Development LTD
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Appart-hôtel Olivia Homes
Appart-hôtel Olivia Homes
Appart-hôtel Olivia Homes
Appart-hôtel Olivia Homes
Appart-hôtel Olivia Homes
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Appart-hôtel Olivia Homes
Paphos, Chypre
depuis
$387,592
Surface 50–332 m²
14 objets immobiliers 14
Olivia Homes sont des villas élégantes à Chypre, mélangeant luxe et nature. Chaque villa dispose de chambres spacieuses, d'équipements modernes et de finitions de haute qualité. Avec une vue imprenable sur le paysage environnant, des terrasses étendues et des piscines privées, ces maisons of…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
50.0
1,04M
Villa
264.0 – 332.0
571,264 – 617,427
Appartement
79.0 – 90.0
444,317 – 507,791
Association
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Complexe résidentiel Oleander Homes
Complexe résidentiel Oleander Homes
Complexe résidentiel Oleander Homes
Complexe résidentiel Oleander Homes
Complexe résidentiel Oleander Homes
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Complexe résidentiel Oleander Homes
District de Paphos, Chypre
depuis
$2,79M
Surface 730 m²
1 objet immobilier 1
Oleander Homes est une collection exclusive de 8 villas haut de gamme situées dans la zone surélevée d'Armou–Konia de Paphos, offrant une vue panoramique imprenable sur la ville et la mer Méditerranée. Cette villa de 4 chambres dispose d'un chauffage au sol avec une pompe à chaleur, un refro…
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Complexe résidentiel AQUILA VILLAS
Complexe résidentiel AQUILA VILLAS
Complexe résidentiel AQUILA VILLAS
Complexe résidentiel AQUILA VILLAS
Complexe résidentiel AQUILA VILLAS
Complexe résidentiel AQUILA VILLAS
Complexe résidentiel AQUILA VILLAS
Tala, Chypre
depuis
$892,913
Surface 685 m²
1 objet immobilier 1
AQUILA VILLAS est un développement exclusif de seulement 9 villas de deux étages avec 3 ou 4 chambres, situées dans le village très recherché de Tala, Paphos. Chaque villa est située sur un terrain généreux et offre une vue panoramique dégagée sur la mer et la baie de Peyia. Conçues avec des…
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Complexe résidentiel Olivelia Homes
Complexe résidentiel Olivelia Homes
Complexe résidentiel Olivelia Homes
Complexe résidentiel Olivelia Homes
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Complexe résidentiel Olivelia Homes
Yeroskipou, Chypre
depuis
$558,945
Surface 236–277 m²
2 objets immobiliers 2
Olivelie Homes propose 19 villas de luxe de 3 chambres dans la région de Geroskipou de Paphos, conçues pour un séjour moderne et un confort à long terme. Chaque villa dispose de plafonds de 3,10m, d'intérieurs spacieux et d'une lumière naturelle abondante. Sont inclus le chauffage avancé par…
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Complexe résidentiel LIBRA
Complexe résidentiel LIBRA
Complexe résidentiel LIBRA
Complexe résidentiel LIBRA
Complexe résidentiel LIBRA
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Complexe résidentiel LIBRA
Chlórakas, Chypre
depuis
$506,944
Surface 240 m²
1 objet immobilier 1
LIBRA est une communauté résidentielle fermée de 11 villas de deux étages avec 2 et 3 chambres, chacune avec une piscine privée et une vue dégagée sur la mer Méditerranée. Situé dans la zone hautement désirable de Chloraka, à seulement 1 km de la plage et à 4 km du centre-ville de Paphos, le…
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Complexe résidentiel Tenera Homes
Complexe résidentiel Tenera Homes
Complexe résidentiel Tenera Homes
Complexe résidentiel Tenera Homes
Complexe résidentiel Tenera Homes
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Complexe résidentiel Tenera Homes
District de Paphos, Chypre
depuis
$882,544
Surface 362–370 m²
2 objets immobiliers 2
Cette élégante villa de 3 chambres à Tenera Homes est située dans les collines pittoresques de Geroskipou, offrant une vue panoramique sur la mer, la ville et la nature environnante. Conçu pour la vie moderne, la maison dispose de plafonds de 3,1 m de haut, de fenêtres de sol à plafond et d'…
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Complexe résidentiel KONIA THEA
Complexe résidentiel KONIA THEA
Complexe résidentiel KONIA THEA
Complexe résidentiel KONIA THEA
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Complexe résidentiel KONIA THEA
Konia, Chypre
depuis
$1,24M
Surface 475 m²
2 objets immobiliers 2
KONIA THEA est un développement résidentiel de luxe composé de deux villas uniques, situées dans la zone prestigieuse et tranquille de Konia, à l'extrémité ouest de Paphos. Chaque villa offre une vue panoramique dégagée sur la mer et des couchers de soleil à couper le souffle, avec un accent…
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Complexe résidentiel Sea Caves Villas
Complexe résidentiel Sea Caves Villas
Complexe résidentiel Sea Caves Villas
Complexe résidentiel Sea Caves Villas
Complexe résidentiel Sea Caves Villas
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Complexe résidentiel Sea Caves Villas
Péyia, Chypre
depuis
$673,908
Surface 136–565 m²
3 objets immobiliers 3
Sea Caves Villas est une collection exclusive de maisons de luxe situées dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Paphos, près des célèbres Sea Caves et de la péninsule d'Akamas. Ces villas spacieuses offrent 3 à 5 chambres, piscines privées, jardins paysagers et vue imprenable sur la…
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Complexe résidentiel ALSOS
Complexe résidentiel ALSOS
Complexe résidentiel ALSOS
Complexe résidentiel ALSOS
Complexe résidentiel ALSOS
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Complexe résidentiel ALSOS
Paphos, Chypre
depuis
$319,884
Surface 94 m²
1 objet immobilier 1
ALSOS est un projet composé de six luxueux appartements de deux chambres situé dans le quartier résidentiel prometteur de Anavargos à Paphos. Les environs offrent de nombreuses commodités, y compris des écoles et un hôpital général. Avec un accès pratique à l'autoroute, au centre-ville et à …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
94.0
323,139
Association
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Complexe résidentiel Avakas Residences 2
Complexe résidentiel Avakas Residences 2
Complexe résidentiel Avakas Residences 2
Complexe résidentiel Avakas Residences 2
Complexe résidentiel Avakas Residences 2
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Complexe résidentiel Avakas Residences 2
Paphos, Chypre
depuis
$1,14M
Surface 740 m²
1 objet immobilier 1
Avakas Residences 2 est un complexe exclusif de trois villas modernes nichées dans la campagne sereine de Paphos, Chypre. Entouré par la beauté naturelle et à quelques pas de la célèbre gorge d'Avakas et de la mer, chaque villa offre des intérieurs spacieux, des piscines privées et un design…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
740.0
1,13M
Association
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Complexe résidentiel T House
Complexe résidentiel T House
Complexe résidentiel T House
Complexe résidentiel T House
Complexe résidentiel T House
Complexe résidentiel T House
Paphos, Chypre
depuis
$1,68M
Surface 762 m²
1 objet immobilier 1
Maison T — Bungalow 4 chambres contemporain à Geroskipou, PafosCe bungalow magnifiquement conçu allie architecture moderne avec design réfléchi et finitions premium. Doté d'un grand salon ouvert, d'une cuisine élégante, du chauffage au sol et d'une cheminée confortable, il offre un confort e…
Association
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Complexe résidentiel ELYSIAN HOMES I
Complexe résidentiel ELYSIAN HOMES I
Complexe résidentiel ELYSIAN HOMES I
Complexe résidentiel ELYSIAN HOMES I
Complexe résidentiel ELYSIAN HOMES I
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Complexe résidentiel ELYSIAN HOMES I
Ayia Marina Chrysochous, Chypre
depuis
$528,129
Surface 230 m²
1 objet immobilier 1
Maisons Elysiennes I — La vie contemporaine à Geroskipou, PaphosMaisons Elysiennes I est une collection premium de villas indépendantes de 3 et 4 chambres situées dans le quartier résidentiel paisible de Yeroskipou–Ayia Marinouda, à seulement 5 minutes des plages de sable de Paphos et du cen…
Association
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Complexe résidentiel The Triangle House
Complexe résidentiel The Triangle House
Complexe résidentiel The Triangle House
Complexe résidentiel The Triangle House
Paphos, Chypre
depuis
$870,777
Surface 317 m²
1 objet immobilier 1
La Triangle House est une villa unique de 3 chambres dans les prestigieux tombeaux des Rois, à quelques minutes de la plage de Vénus et des équipements locaux. Doté d'une architecture triangulaire emblématique, chauffage au sol, refroidissement VRV, 5,2k Les panneaux solaires W et l'efficaci…
Association
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Complexe résidentiel Adonidos Gardens
Complexe résidentiel Adonidos Gardens
Complexe résidentiel Adonidos Gardens
Complexe résidentiel Adonidos Gardens
Complexe résidentiel Adonidos Gardens
Complexe résidentiel Adonidos Gardens
Yeroskipou, Chypre
depuis
$218,965
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 59–113 m²
12 objets immobiliers 12
Adonidos Gardens – Appartements modernes à Geroskipou, Paphos Studios, appartements 1 à 2 chambres | Surface habitable : 36 à 88 m² | Terrasses couvertes : 7 à 26 m² | Piscine & BBQ sur le toit | Parking privé et débarras | Classe énergétique A | Livraison dans 18 mois Adonidos Gardens…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
59.0 – 64.0
219,273 – 276,977
Apartment 2 chambres
97.5 – 112.7
334,680 – 346,221
Développeur
Coastal Edge Development LTD
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Complexe résidentiel Luma Genesis
Complexe résidentiel Luma Genesis
Complexe résidentiel Luma Genesis
Complexe résidentiel Luma Genesis
Complexe résidentiel Luma Genesis
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Complexe résidentiel Luma Genesis
Yeroskipou, Chypre
depuis
$194,160
Surface 63–90 m²
2 objets immobiliers 2
Luma Genesis est une boutique de développement résidentiel offrant 24 appartements élégants de 1 et 2 chambres dans l'un des quartiers les plus branchés de Paphos. Idéalement situé à proximité de la plage de Geroskipou et du centre-ville, cet appartement de 2 chambres dispose d'une dispositi…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
62.8
190,421
Apartment 2 chambres
90.4
317,369
Association
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Complexe résidentiel Paramount
Complexe résidentiel Paramount
Complexe résidentiel Paramount
Complexe résidentiel Paramount
Complexe résidentiel Paramount
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Complexe résidentiel Paramount
Paphos, Chypre
depuis
$396,149
3 objets immobiliers 3
MOTO Paramount — La vie urbaine sophistiquée au cœur de PaphosSitué dans le quartier universitaire émergent de Paphos, MITO Paramount est un monument architectural remarquable offrant une vie raffinée pour ceux qui apprécient la culture, le design et la commodité. Inspiré par la forme nature…
Association
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Complexe résidentiel ATRIUM
Complexe résidentiel ATRIUM
Complexe résidentiel ATRIUM
Complexe résidentiel ATRIUM
Complexe résidentiel ATRIUM
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Complexe résidentiel ATRIUM
Yeroskipou, Chypre
depuis
$264,090
Surface 40 m²
1 objet immobilier 1
Atrium est un projet qui combine sécurité, durabilité et technologie de pointe pour une vie moderne et confortable. Il comprend une sécurité 24/7, des systèmes de surveillance, un parking souterrain, des espaces verts, une salle de sport, une accessibilité complète et des mesures de réductio…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
40.0
275,407
Association
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Complexe résidentiel The Gallery
Complexe résidentiel The Gallery
Complexe résidentiel The Gallery
Complexe résidentiel The Gallery
Complexe résidentiel The Gallery
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Complexe résidentiel The Gallery
Chlórakas, Chypre
depuis
$1,80M
Surface 504–1 400 m²
2 objets immobiliers 2
La Galerie est une boutique de sept résidences privées contemporaines à Paphos, conçues avec harmonie, élégance et fonctionnalité. Situé près de la plage, chaque maison offre une vue imprenable sur la mer, une vie intérieure-extérieure transparente, et une architecture sophistiquée inspirée …
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Complexe résidentiel Golden View
Complexe résidentiel Golden View
Complexe résidentiel Golden View
Complexe résidentiel Golden View
Complexe résidentiel Golden View
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Complexe résidentiel Golden View
Péyia, Chypre
depuis
$598,384
Surface 152–201 m²
2 objets immobiliers 2
Or View est un développement exclusif de 57 villas de luxe de 3 chambres avec piscines privées, situé au cœur de Pegeia, Paphos. Construits selon des normes élevées, ces villas offrent une vue imprenable sur la mer et la ville. Le projet est entouré de toutes les commodités essentielles – ce…
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Complexe résidentiel ZEUS
Complexe résidentiel ZEUS
Complexe résidentiel ZEUS
Complexe résidentiel ZEUS
Complexe résidentiel ZEUS
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Complexe résidentiel ZEUS
Péyia, Chypre
depuis
$1,79M
Surface 1 166 m²
1 objet immobilier 1
ZEUS Mer Caves est un projet résidentiel exclusif situé dans la prestigieuse zone côtière de Paphos. Ces villas contemporaines allient élégance architecturale avec vue panoramique sur la mer et confort haut de gamme. Les aménagements spacieux, les piscines privées, les hauts plafonds, les fe…
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Complexe résidentiel Quattro
Complexe résidentiel Quattro
Complexe résidentiel Quattro
Complexe résidentiel Quattro
Complexe résidentiel Quattro
Complexe résidentiel Quattro
Complexe résidentiel Quattro
Paphos, Chypre
depuis
$415,249
Surface 110 m²
1 objet immobilier 1
QUATRRO est un projet résidentiel de boutique offrant un appartement exclusif par étage sur quatre niveaux, assurant un maximum d'intimité et de confort. Chaque appartement de deux chambres dispose d'un aménagement spacieux à ciel ouvert, de fenêtres de sol à plafond, d'un climatisation cach…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
110.0
415,465
Association
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Complexe résidentiel Blue Horizon Villa
Complexe résidentiel Blue Horizon Villa
Complexe résidentiel Blue Horizon Villa
Complexe résidentiel Blue Horizon Villa
Complexe résidentiel Blue Horizon Villa
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Complexe résidentiel Blue Horizon Villa
Péyia, Chypre
depuis
$1,27M
Surface 582 m²
1 objet immobilier 1
Blue Horizon est une villa de luxe de 4 chambres, de 5 salles de bains dans la prestigieuse zone des grottes de la mer de Chypre, à seulement 200m de la mer. Entourée de beauté naturelle et de voisins célèbres, cette maison design de 237 m2 sur un terrain de 582 m2 offre une vie ouverte, une…
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Complexe résidentiel FAIRVIEW
Complexe résidentiel FAIRVIEW
Complexe résidentiel FAIRVIEW
Konia, Chypre
depuis
$516,648
3 objets immobiliers 3
Fairview — contemporain Villas dans la région prestigieuse de Konia, PaphosFairview est une collection de villas modernes et économes en énergie de 3 et 4 chambres situé dans le quartier résidentiel recherché de Konia, à seulement 5 minutes du centre-ville de Paphos et de la mer. Chaque vill…
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Complexe résidentiel MESOYI RESIDENCES 7
Complexe résidentiel MESOYI RESIDENCES 7
Complexe résidentiel MESOYI RESIDENCES 7
Complexe résidentiel MESOYI RESIDENCES 7
Complexe résidentiel MESOYI RESIDENCES 7
Complexe résidentiel MESOYI RESIDENCES 7
Complexe résidentiel MESOYI RESIDENCES 7
Tremithousa, Chypre
depuis
$502,816
Surface 300 m²
1 objet immobilier 1
MESOYI RESIDENCES est un grand développement résidentiel situé sur plus de 35 000 m2 de paysage rural serein, à quelques minutes du centre-ville de Paphos et des équipements clés. Le projet comprend plus de 80 villas modernes de 3 à 6 chambres, des terrains de 270 à 360 m2, et des espaces in…
Association
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Complexe résidentiel EMBLEM
Complexe résidentiel EMBLEM
Complexe résidentiel EMBLEM
Complexe résidentiel EMBLEM
Complexe résidentiel EMBLEM
Complexe résidentiel EMBLEM
District de Paphos, Chypre
depuis
$419,059
Surface 100–150 m²
2 objets immobiliers 2
Emblem — La vie moderne au cœur de PaphosEmblem est un projet résidentiel haut de gamme situé dans le quartier recherché de l'universal de Paphos, à quelques pas du centre commercial Kings Avenue, de la plage, des bars, des restaurants et de l'Université américaine de Beyrouth. Le développem…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
100.0
421,235
Apartment 3 chambres
150.0
778,997
Association
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Complexe résidentiel Luma Genesis
Complexe résidentiel Luma Genesis
Complexe résidentiel Luma Genesis
Complexe résidentiel Luma Genesis
Paphos, Chypre
depuis
$187,818
Surface 63–91 m²
2 objets immobiliers 2
Luma Genesis est un complexe résidentiel moderne situé dans l'une des zones les plus prometteuses de Paphos, à quelques minutes de la plage de sable Geroskipou. Le projet se compose de 24 appartements élégants de 1 et 2 chambres, combinant l'architecture contemporaine et des aménagements int…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
62.6
190,421
Apartment 2 chambres
90.6
317,369
Association
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Complexe résidentiel Lofos Heights
Complexe résidentiel Lofos Heights
Complexe résidentiel Lofos Heights
Complexe résidentiel Lofos Heights
Complexe résidentiel Lofos Heights
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Complexe résidentiel Lofos Heights
Tala, Chypre
depuis
$936,278
Surface 785–1 180 m²
2 objets immobiliers 2
LOVOS HEIGHTS est un développement résidentiel haut de gamme situé dans la zone d'élite Lofos de Tala, l'une des banlieues les plus recherchées de Paphos. Le projet comprend une collection de villas de 2 et 3 étages de 3 à 4 chambres, chacune construite sur un terrain généreux et offrant une…
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Complexe résidentiel PREMIER
Complexe résidentiel PREMIER
Complexe résidentiel PREMIER
Complexe résidentiel PREMIER
Complexe résidentiel PREMIER
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Complexe résidentiel PREMIER
Paphos, Chypre
depuis
$530,596
Surface 355–390 m²
2 objets immobiliers 2
Premier Residences est une collection de 20 villas modernes situées dans le charmant quartier d'Emba, Paphos. Le projet offre un mélange parfait de tranquillité de banlieue et de commodité urbaine, avec des écoles, des magasins et des installations de loisirs à quelques minutes. Chaque maiso…
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Complexe résidentiel Elite Residences
Complexe résidentiel Elite Residences
Complexe résidentiel Elite Residences
Complexe résidentiel Elite Residences
Complexe résidentiel Elite Residences
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Complexe résidentiel Elite Residences
Yeroskipou, Chypre
depuis
$971,078
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 255–615 m²
3 objets immobiliers 3
Situé dans un environnement côtier à couper le souffle, Elite Residences est une communauté fermée distinguée qui redéfinit l'essence du luxe tranquille. Cette enclave exclusive comprend des villas opulentes, offrant aux résidents un style de vie au-delà de la comparaison. Au-delà d'être une…
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Complexe résidentiel Nadia Park
Complexe résidentiel Nadia Park
Complexe résidentiel Nadia Park
Complexe résidentiel Nadia Park
Paphos, Chypre
depuis
$416,992
Surface 97 m²
1 objet immobilier 1
Nadia Park propose une collection exclusive de six appartements élégants de deux chambres dans la zone universelle hautement désirable de Paphos. Conçu pour la vie contemporaine, chaque résidence dispose d'un aménagement ouvert, de finitions haut de gamme et de balcons privés qui invitent à …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
97.5
421,235
Association
BitProperty
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Complexe résidentiel Davanti Mare
Complexe résidentiel Davanti Mare
Complexe résidentiel Davanti Mare
Complexe résidentiel Davanti Mare
Complexe résidentiel Davanti Mare
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Complexe résidentiel Davanti Mare
Paphos, Chypre
depuis
$1,59M
Surface 610 m²
1 objet immobilier 1
Découvrez Davanti Mare, une résidence exclusive en bord de mer conçue pour ceux qui recherchent l'élégance, l'intimité et une vue dégagée sur la Méditerranée. Ce développement luxueux combine l'architecture moderne avec le confort intemporel, offrant des appartements spacieux et des penthous…
Association
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Complexe résidentiel EVO Homes
Complexe résidentiel EVO Homes
Complexe résidentiel EVO Homes
Complexe résidentiel EVO Homes
Complexe résidentiel EVO Homes
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Complexe résidentiel EVO Homes
Konia, Chypre
depuis
$947,264
Surface 582–662 m²
2 objets immobiliers 2
EVO Les maisons représentent un nouveau niveau de vie de luxe au cœur de Konia, Paphos. Ces villas modernes sont conçues avec soin avec des finitions haut de gamme, chauffage au sol, climatisation VRV, et des systèmes économes en énergie, y compris des panneaux photovoltaïques. Des intérieur…
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Complexe résidentiel Sunset Breeze
Complexe résidentiel Sunset Breeze
Complexe résidentiel Sunset Breeze
Complexe résidentiel Sunset Breeze
Complexe résidentiel Sunset Breeze
Kissonerga, Chypre
depuis
$1,44M
Surface 240–245 m²
2 objets immobiliers 2
Sunset Breeze — La vie côtière contemporaine à ChypreSunset Breeze est un développement résidentiel moderne situé dans l'une des zones côtières les plus recherchées de Chypre. Avec une architecture élégante, des aménagements spacieux, des terrasses privées et une vue panoramique sur la mer, …
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Complexe résidentiel LA BELLA
Complexe résidentiel LA BELLA
Complexe résidentiel LA BELLA
Complexe résidentiel LA BELLA
Complexe résidentiel LA BELLA
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Complexe résidentiel LA BELLA
Yeroskipou, Chypre
depuis
$239,843
Surface 63–88 m²
2 objets immobiliers 2
La Bella est un complexe résidentiel moderne à seulement 2 km de la mer, situé dans la charmante ville de Geroskipou sur la côte sud de Chypre. Le projet comprend 16 appartements élégants répartis sur trois bâtiments de 2 étages, offrant des studios, des unités de 1 et 2 chambres. Les réside…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
63.0
242,355
Apartment 2 chambres
88.0
351,991
Association
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Complexe résidentiel La Reina
Complexe résidentiel La Reina
Complexe résidentiel La Reina
Complexe résidentiel La Reina
Complexe résidentiel La Reina
Complexe résidentiel La Reina
Complexe résidentiel La Reina
Yeroskipou, Chypre
depuis
$205,580
Surface 66 m²
1 objet immobilier 1
La Reina est un projet résidentiel de boutique comprenant seulement 9 appartements élégants répartis sur trois étages, situé entre le quartier animé de l'Univers et le village traditionnel de Geroskipou à Paphos. Conçu avec une architecture moderne et des finitions de haute qualité, chaque u…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
66.0
207,732
Association
BitProperty
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Immeuble La Mer
Immeuble La Mer
Immeuble La Mer
Immeuble La Mer
Immeuble La Mer
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Immeuble La Mer
Paphos, Chypre
depuis
$404,444
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 66–99 m²
2 objets immobiliers 2
La Mer est un luxueux projet résidentiel situé à proximité des tombeaux des Rois protégés par l'UNESCO à Paphos. Le développement offre une vue imprenable sur la mer et est à distance de marche de la plage, ce qui en fait un emplacement privilégié pour profiter des couchers de soleil célèbre…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
66.0
409,695
Apartment 2 chambres
99.0
507,791
Association
BitProperty
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Complexe résidentiel Lyra Villas
Complexe résidentiel Lyra Villas
Complexe résidentiel Lyra Villas
Complexe résidentiel Lyra Villas
Complexe résidentiel Lyra Villas
Kissonerga, Chypre
depuis
$501,062
Surface 137–208 m²
2 objets immobiliers 2
Lyra Villas est une collection exclusive de 12 élégantes maisons de 3 chambres, 3 salles de bains dans le charmant village de Kissonerga, à seulement 400m de la plage. Chaque villa dispose d'une piscine privée, d'unités de partage A/C, d'articles blancs, d'un espace barbecue, d'un système so…
Association
BitProperty
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Complexe résidentiel ARTEMIS VILLAS
Complexe résidentiel ARTEMIS VILLAS
Complexe résidentiel ARTEMIS VILLAS
Complexe résidentiel ARTEMIS VILLAS
Complexe résidentiel ARTEMIS VILLAS
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Complexe résidentiel ARTEMIS VILLAS
Yeroskipou, Chypre
depuis
$794,980
Surface 300–350 m²
2 objets immobiliers 2
ARTEMIS est un développement exclusif de 23 luxueuses villas de trois chambres, trois salles de bains situé à seulement 200 mètres de la plage dans la zone hautement désirable de Kato Paphos. Chaque villa dispose d'une piscine privée, d'un jardin sur le toit avec jacuzzi en option, d'un char…
Association
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