Complexe résidentiel Lyra Villas

Lyra Villas est une collection exclusive de 12 élégantes maisons de 3 chambres, 3 salles de bains dans le charmant village de Kissonerga, à seulement 400m de la plage. Chaque villa dispose d'une piscine privée, d'unités de partage A/C, d'articles blancs, d'un espace barbecue, d'un système solaire de 5kW, d'un système d'alarme et de dispositions pour le chauffage central. Avec une vue dégagée sur Pafos et la Méditerranée, les finitions modernes et la classe d'efficacité énergétique A, Lyra offre un mélange parfait de confort, de durabilité et de style, idéal pour investir ou vivre tranquillement sur la côte chypriote.