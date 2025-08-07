  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Koinoteta Kissonergas
  4. Complexe résidentiel Lyra Villas

Complexe résidentiel Lyra Villas

Kissonerga, Chypre
depuis
$501,062
BTC
5.9600344
ETH
312.3908848
USDT
495 392.3742764
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
4
Laisser une demande
Voir les contacts
Adresse Adresse
Paramètres Paramètres
Description Description
Appartements Appartements
Médias Médias
ID: 27342
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 07/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre
  • Région
    District de Paphos
  • Ville
    Koinoteta Kissonergas
  • Village
    Kissonerga

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Lyra Villas est une collection exclusive de 12 élégantes maisons de 3 chambres, 3 salles de bains dans le charmant village de Kissonerga, à seulement 400m de la plage. Chaque villa dispose d'une piscine privée, d'unités de partage A/C, d'articles blancs, d'un espace barbecue, d'un système solaire de 5kW, d'un système d'alarme et de dispositions pour le chauffage central. Avec une vue dégagée sur Pafos et la Méditerranée, les finitions modernes et la classe d'efficacité énergétique A, Lyra offre un mélange parfait de confort, de durabilité et de style, idéal pour investir ou vivre tranquillement sur la côte chypriote.

Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Villa
Surface, m² 137.0 – 208.0
Prix ​​par m², USD 2,633 – 3,657
Prix ​​de l'appartement, USD 501,062 – 547,673

Localisation sur la carte

Kissonerga, Chypre

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel MESOYI RESIDENCES 7
Tremithousa, Chypre
depuis
$502,816
Appart-hôtel Eva
Kaló Chorió Lárnakas, Chypre
depuis
$424,087
Complexe résidentiel Apollo Court
Yeroskipou, Chypre
depuis
$442,453
Complexe résidentiel ORION
Paphos, Chypre
depuis
$986,217
Complexe résidentiel Emporio Ajami III
District de Limassol, Chypre
depuis
$383,420
Vous regardez
Complexe résidentiel Lyra Villas
Kissonerga, Chypre
depuis
$501,062
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel Salsa
Complexe résidentiel Salsa
Kampi, Chypre
depuis
$73,969
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Le nouveau complexe d'appartements "Salsa" est en construction à Alsanzhak près de la route principale. Le complexe dispose d'un emplacement favorable à 1,5 km de Mare Monte Public Beach and Merit Hotel and Casino Network, à distance de marche du supermarché ILELI, de la banque Iktisat et de…
Agence
Era - Nedvizhimosti plyus
Laisser une demande
Complexe résidentiel AQUILA VILLAS
Complexe résidentiel AQUILA VILLAS
Tala, Chypre
depuis
$892,913
Surface 685 m²
1 objet immobilier 1
AQUILA VILLAS est un développement exclusif de seulement 9 villas de deux étages avec 3 ou 4 chambres, situées dans le village très recherché de Tala, Paphos. Chaque villa est située sur un terrain généreux et offre une vue panoramique dégagée sur la mer et la baie de Peyia. Conçues avec des…
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Immeuble Oak Residence
Immeuble Oak Residence
Aradíppou, Chypre
depuis
$164,541
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Surface 80–208 m²
3 objets immobiliers 3
Oak Residence est un nouveau développement exclusif dans l'un des quartiers résidentiels les plus recherchés de Larnaca, Aradippou, juste derrière Lidl et adjacent à un beau jardin public. Le projet comprend 8 appartements modernes : six appartements spacieux de deux chambres et deux apparte…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
79.7
168,963
Apartment 2 chambres
128.4 – 207.9
215,573 – 285,489
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller