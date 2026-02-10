  1. Realting.com
  Chypre
  Paphos
  Appartement dans un nouvel immeuble Elements

Appartement dans un nouvel immeuble Elements

Paphos, Chypre
2
ID: 33311
Emplacement

  Pays
    Chypre
  Région
    District de Paphos
  Ville
    Paphos

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  Classe
    Classe
    Classe premium
  L'année de construction
    L'année de construction
    2026

À propos du complexe

TOP DEVELOPER (since 1961) - 96 apartments in 4 buildings, 8 floors. Within 32,000m² Park of Colours (sports grounds, playground, botanical gardens, cafeteria). Views of Pafos and sea. Short stroll to old town, shops, cafes, restaurants. Perfect for investment/rental

Paphos, Chypre
Appartement dans un nouvel immeuble Elements
Paphos, Chypre
