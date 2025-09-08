  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Paphos
  4. Complexe résidentiel Avalon Gardens 2

Complexe résidentiel Avalon Gardens 2

Paphos, Chypre
depuis
$258,000
BTC
3.0688586
ETH
160.8520019
USDT
255 080.6025043
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
8
Laisser une demande
ID: 27574
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre
  • Région
    District de Paphos
  • Ville
    Paphos

Caractéristiques de la propriété

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Gym

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Avalon Gardens 2 est un complexe situé dans le charmant village d'Emba, offrant une combinaison parfaite de confort, de luxe et d'environnement naturel. Cette superbe propriété comprend un total de 12 studios, 21 appartements et 15 villas, offrant un large éventail d'options d'hébergement. Chaque unité est équipée d'un revêtement traditionnel en pierre et en bois, se mélangeant parfaitement dans l'environnement naturel et créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. Les studios sont parfaits pour les particuliers ou les couples, avec un coin nuit confortable, une kitchenette entièrement équipée et une salle de bains moderne. Les appartements sont idéals pour les familles ou les groupes d'amis, offrant des espaces de vie spacieux, des cuisines entièrement équipées, et des balcons privés ou des patios pour se détendre et profiter de la vue magnifique. Pour ceux qui recherchent une expérience plus luxueuse, nos villas sont le choix parfait. Ces maisons spacieuses et magnifiquement conçues disposent de 3 chambres, d'une piscine privée/communautaire et de grands espaces extérieurs, parfaits pour se divertir et se détendre. L'un des points forts du complexe est la piscine commune, où les clients peuvent profiter d'une baignade rafraîchissante ou simplement lounge piscine avec un bon livre. La piscine est l'endroit idéal pour se détendre et profiter du soleil méditerranéen.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 60.1
Prix ​​par m², USD 4,294
Prix ​​de l'appartement, USD 258,000

Localisation sur la carte

Paphos, Chypre
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Blue Horizon Villa
Péyia, Chypre
depuis
$1,27M
Complexe résidentiel Berengaria
Prodromos, Chypre
depuis
$601,641
Immeuble VOS Residences
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
depuis
$780,802
Complexe résidentiel UNIVERSAL ARIAD
Paphos, Chypre
depuis
$268,396
Immeuble SERENITY RESIDENCE
Chypre
depuis
$376,358
Vous regardez
Complexe résidentiel Avalon Gardens 2
Paphos, Chypre
depuis
$258,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Panorama Apartments
Complexe résidentiel Panorama Apartments
Complexe résidentiel Panorama Apartments
Complexe résidentiel Panorama Apartments
Complexe résidentiel Panorama Apartments
Complexe résidentiel Panorama Apartments
Complexe résidentiel Panorama Apartments
Yeroskipou, Chypre
depuis
$325,597
Surface 69–133 m²
4 objets immobiliers 4
Appartements Panorama dans le bas Geroskipou, Chypre, offre une vie méditerranéenne luxueuse avec des appartements contemporains offrant une vue imprenable sur la mer. Certains penthouses disposent même de terrasses privées sur le toit pour une exclusivité accrue. Ces appartements offrent un…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
69.0
333,828
Apartment 2 chambres
98.0 – 133.0
527,096 – 726,219
Association
BitProperty
Laisser une demande
Complexe résidentiel Golden View
Complexe résidentiel Golden View
Complexe résidentiel Golden View
Complexe résidentiel Golden View
Complexe résidentiel Golden View
Afficher tout Complexe résidentiel Golden View
Complexe résidentiel Golden View
Péyia, Chypre
depuis
$598,384
Surface 152–201 m²
2 objets immobiliers 2
Or View est un développement exclusif de 57 villas de luxe de 3 chambres avec piscines privées, situé au cœur de Pegeia, Paphos. Construits selon des normes élevées, ces villas offrent une vue imprenable sur la mer et la ville. Le projet est entouré de toutes les commodités essentielles – ce…
Association
BitProperty
Laisser une demande
Complexe résidentiel THE EDGE
Complexe résidentiel THE EDGE
Complexe résidentiel THE EDGE
Complexe résidentiel THE EDGE
Complexe résidentiel THE EDGE
Afficher tout Complexe résidentiel THE EDGE
Complexe résidentiel THE EDGE
Limassol, Chypre
depuis
$256,975
Surface 55 m²
1 objet immobilier 1
Un développement résidentiel sophistiqué à Kissonerga, Paphos, perché au bord d'une falaise avec une vue imprenable sur la mer Méditerranée. The EDGE dispose de 12 appartements modernes (4 chambres et 8 unités de deux chambres), conçus pour le confort, l'élégance et l'efficacité énergétique …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
55.0
263,548
Association
BitProperty
Laisser une demande
Realting.com
Aller