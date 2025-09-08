Complexe résidentiel Avalon Gardens 2

Avalon Gardens 2 est un complexe situé dans le charmant village d'Emba, offrant une combinaison parfaite de confort, de luxe et d'environnement naturel. Cette superbe propriété comprend un total de 12 studios, 21 appartements et 15 villas, offrant un large éventail d'options d'hébergement. Chaque unité est équipée d'un revêtement traditionnel en pierre et en bois, se mélangeant parfaitement dans l'environnement naturel et créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. Les studios sont parfaits pour les particuliers ou les couples, avec un coin nuit confortable, une kitchenette entièrement équipée et une salle de bains moderne. Les appartements sont idéals pour les familles ou les groupes d'amis, offrant des espaces de vie spacieux, des cuisines entièrement équipées, et des balcons privés ou des patios pour se détendre et profiter de la vue magnifique. Pour ceux qui recherchent une expérience plus luxueuse, nos villas sont le choix parfait. Ces maisons spacieuses et magnifiquement conçues disposent de 3 chambres, d'une piscine privée/communautaire et de grands espaces extérieurs, parfaits pour se divertir et se détendre. L'un des points forts du complexe est la piscine commune, où les clients peuvent profiter d'une baignade rafraîchissante ou simplement lounge piscine avec un bon livre. La piscine est l'endroit idéal pour se détendre et profiter du soleil méditerranéen.