Complexe résidentiel Santa Maria Villas

Santa Maria — Villa moderne de 4 chambres avec vue panoramique sur la mer à Yeroskipou, Paphos

Cette villa ultra luxueuse dispose de 4 chambres et 3 salles de bains, situé dans la partie la plus prestigieuse de Yeroskipou avec vue imprenable sur la mer s'étendant de l'aéroport de Paphos à la baie de Coral. La propriété comprend un salon spacieux, une cuisine et un coin repas ouvrant sur une grande terrasse, trois chambres au niveau principal, et une quatrième chambre ou bureau avec une salle de bains privative au niveau inférieur. Les points forts comprennent une piscine privée avec jacuzzi, chauffage par le sol, cheminée, sols en marbre, climatisation VRV, dispositions pour la maison intelligente et installation de système photovoltaïque. Efficacité énergétique de classe A. A seulement 5 minutes de la plage et du centre-ville de Paphos.