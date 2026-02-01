  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Koinoteta Kissonergas
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Paphos
40
Larnaca
5
Péyia
9
Agía Nápa
2
Complexe résidentiel Amber Homes
Complexe résidentiel Amber Homes
Complexe résidentiel Amber Homes
Complexe résidentiel Amber Homes
Complexe résidentiel Amber Homes
Complexe résidentiel Amber Homes
Kissonerga, Chypre
depuis
$546,909
Surface 222–288 m²
2 objets immobiliers 2
Amber Homes est un projet immobilier haut de gamme de Medousa Developers, avec 10 villas modernes de 3 chambres dans le quartier pittoresque de Kissanerga, Paphos. Ces villas élégantes offrent une vue imprenable sur la mer et un confort exceptionnel avec les systèmes climatiques LG VRF et le…
Association
BitProperty
Complexe résidentiel Olivia III
Complexe résidentiel Olivia III
Complexe résidentiel Olivia III
Complexe résidentiel Olivia III
Complexe résidentiel Olivia III
Afficher tout Complexe résidentiel Olivia III
Complexe résidentiel Olivia III
Kissonerga, Chypre
depuis
$666,553
Surface 412 m²
2 objets immobiliers 2
Olivia III — Complexe résidentiel à Paphos avec un fort potentiel d'investissementOlivia III est idéalement situé à seulement 900 mètres de la mer, à proximité du centre-ville, et entouré d'hôtels de luxe et d'équipements essentiels. Le projet dispose d'un design architectural intemporel, de…
Association
BitProperty
Complexe résidentiel Olivia IV
Complexe résidentiel Olivia IV
Complexe résidentiel Olivia IV
Complexe résidentiel Olivia IV
Complexe résidentiel Olivia IV
Afficher tout Complexe résidentiel Olivia IV
Complexe résidentiel Olivia IV
Kissonerga, Chypre
depuis
$471,184
Surface 372 m²
2 objets immobiliers 2
Olivia IV — Complexe résidentiel moderne à Paphos, proche de la mer et de toutes les commoditésOlivia IV est un complexe résidentiel contemporain situé à seulement 900 mètres de la mer, dans une zone de choix de Paphos. Entouré d'hôtels de luxe, de boutiques, d'écoles et de toutes les infras…
Association
BitProperty
TekceTekce
Complexe résidentiel SEAVIEW
Complexe résidentiel SEAVIEW
Complexe résidentiel SEAVIEW
Complexe résidentiel SEAVIEW
Complexe résidentiel SEAVIEW
Afficher tout Complexe résidentiel SEAVIEW
Complexe résidentiel SEAVIEW
Kissonerga, Chypre
depuis
$1,04M
Surface 268–324 m²
2 objets immobiliers 2
MITO Seaview — Complexe résidentiel moderne avec vue magnifique sur la mer, PaphosMOTO Seaview est un développement élégant d'appartements contemporains, maisons de ville, et villas, situé sur un emplacement élevé offrant une vue dégagée sur la mer. Conçus avec une architecture minimaliste e…
Association
BitProperty
Complexe résidentiel Sunset Breeze
Complexe résidentiel Sunset Breeze
Complexe résidentiel Sunset Breeze
Complexe résidentiel Sunset Breeze
Complexe résidentiel Sunset Breeze
Kissonerga, Chypre
depuis
$1,44M
Surface 240–245 m²
2 objets immobiliers 2
Sunset Breeze — La vie côtière contemporaine à ChypreSunset Breeze est un développement résidentiel moderne situé dans l'une des zones côtières les plus recherchées de Chypre. Avec une architecture élégante, des aménagements spacieux, des terrasses privées et une vue panoramique sur la mer, …
Association
BitProperty
Complexe résidentiel Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Complexe résidentiel Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Complexe résidentiel Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Complexe résidentiel Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Complexe résidentiel Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Afficher tout Complexe résidentiel Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Complexe résidentiel Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Kissonerga, Chypre
depuis
$290,829
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
📍 District de Kissonerga (Kissonerga)Kissonerga est un confortable village côtier à 8 km au nord du centre de Paphos (Chypre). Il est situé sur une colline avec vue panoramique sur la mer Méditerranée et combine une atmosphère calme avec l'accessibilité pratique aux infrastructures urbaines.…
Agence
Invest Cafe
Complexe résidentiel Vista Gardens
Complexe résidentiel Vista Gardens
Complexe résidentiel Vista Gardens
Complexe résidentiel Vista Gardens
Complexe résidentiel Vista Gardens
Afficher tout Complexe résidentiel Vista Gardens
Complexe résidentiel Vista Gardens
Kissonerga, Chypre
depuis
$231,161
Surface 71–175 m²
3 objets immobiliers 3
Vista Gardens est un développement haut de gamme offrant 14 appartements de luxe de 1, 2 et 3 chambres et penthouses sur deux blocs élégants. Conçu avec une esthétique moderne et une technologie de la maison intelligente, chaque résidence dispose d'intérieurs spacieux remplis de lumière natu…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
71.3
237,075
Apartment 2 chambres
98.5
337,831
Apartment 3 chambres
174.6
497,857
Association
BitProperty
Complexe résidentiel Lyra Villas
Complexe résidentiel Lyra Villas
Complexe résidentiel Lyra Villas
Complexe résidentiel Lyra Villas
Complexe résidentiel Lyra Villas
Kissonerga, Chypre
depuis
$501,062
Surface 137–208 m²
2 objets immobiliers 2
Lyra Villas est une collection exclusive de 12 élégantes maisons de 3 chambres, 3 salles de bains dans le charmant village de Kissonerga, à seulement 400m de la plage. Chaque villa dispose d'une piscine privée, d'unités de partage A/C, d'articles blancs, d'un espace barbecue, d'un système so…
Association
BitProperty
Complexe résidentiel AQUARIUS
Complexe résidentiel AQUARIUS
Complexe résidentiel AQUARIUS
Complexe résidentiel AQUARIUS
Complexe résidentiel AQUARIUS
Afficher tout Complexe résidentiel AQUARIUS
Complexe résidentiel AQUARIUS
Kissonerga, Chypre
depuis
$456,844
Surface 100 m²
1 objet immobilier 1
Inspiré par l'architecture contemporaine et les finitions de qualité supérieure, AQUARIUS offre un mélange raffiné d'élégance et de confort. Des intérieurs spacieux, une isolation thermique et acoustique avancée, des fenêtres à plafond et des éléments élégants créent un environnement de vie …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
100.0
474,149
Association
BitProperty
