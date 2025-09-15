Complexe résidentiel Bosco Verde Jeroskipu Pafos

A propos du projet
Boutique immeuble résidentiel sur 3 étages / 9 appartements (studios, 1- et 2 chambres), par une pinède et en accès à pied au centre de Yeroskipu. Sur le toit il y a une piscine chauffée avec vue panoramique sur la mer. Chaque appartement dispose d'un parking couvert et d'une salle de stockage.
Situation: 5 minutes des plages de Yeroskipu, 10 minutes de l'aéroport / centre de Paphos / Université, 3 minutes avant de partir pour l'autoroute; Limassol 35-40 minutes.
Prix et disponibilité (juillet 2025)
Studios (39,5 m2 de surface couverte):
• Apt 202 - 165 000 € • Apt 302 - 175 000 €
1 chambre (73 m2):
• Apt 203 - 210 000 € • Apt 303 - 220 000 €
(Apt 103 - VENDU)
2 chambres (95,5 m2) :
• Apt 201 - 310 000 € • Apt 301 - 320 000 €
(Appart 101 - VENDU)
Forfaits meubles/appareils : studio 10 000 €, 1-sp. 15 000 €, 2-sp. 20 000 €.
Autorisation de planification : accordée. Changement : décembre 2026.
Remarque: les prix de la TVA sont supplémentaires; la disponibilité et les détails peuvent changer sans préavis. Tous les chiffres - selon la liste de prix (feuille 1)