  2. Chypre
  3. Yeroskipou
  4. Complexe résidentiel Bosco Verde Jeroskipu Pafos

Complexe résidentiel Bosco Verde Jeroskipu Pafos

Yeroskipou, Chypre
depuis
$181,766
12
ID: 27999
Dernière actualisation: 15/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Chypre
  • Région
    District de Paphos
  • Ville
    Yeroskipou

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

À propos du complexe

Русский Русский

A propos du projet

  • Boutique immeuble résidentiel sur 3 étages / 9 appartements (studios, 1- et 2 chambres), par une pinède et en accès à pied au centre de Yeroskipu. Sur le toit il y a une piscine chauffée avec vue panoramique sur la mer. Chaque appartement dispose d'un parking couvert et d'une salle de stockage.

  • Situation: 5 minutes des plages de Yeroskipu, 10 minutes de l'aéroport / centre de Paphos / Université, 3 minutes avant de partir pour l'autoroute; Limassol 35-40 minutes.

Prix et disponibilité (juillet 2025)

  • Studios (39,5 m2 de surface couverte):
    • Apt 202 - 165 000 € • Apt 302 - 175 000 €

  • 1 chambre (73 m2):
    • Apt 203 - 210 000 € • Apt 303 - 220 000 €
    (Apt 103 - VENDU)

  • 2 chambres (95,5 m2) :
    • Apt 201 - 310 000 € • Apt 301 - 320 000 €
    (Appart 101 - VENDU)

  • Forfaits meubles/appareils : studio 10 000 €, 1-sp. 15 000 €, 2-sp. 20 000 €.

  • Autorisation de planification : accordée. Changement : décembre 2026.

  • Remarque: les prix de la TVA sont supplémentaires; la disponibilité et les détails peuvent changer sans préavis. Tous les chiffres - selon la liste de prix (feuille 1)

Localisation sur la carte

Yeroskipou, Chypre
