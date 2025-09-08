Complexe résidentiel Germasogeia View 2

Germasogeia View 2 est un développement résidentiel moderne dans le quartier recherché de Germasogeia à Limassol. Ce bâtiment de trois étages se compose de seulement 8 appartements élégants: 5 une chambre et 3 unités de deux chambres, chacune avec une véranda couverte. Le point culminant du penthouse du troisième étage est sa véranda spacieuse avec un barbecue intégré, parfait pour le divertissement extérieur. L'une des caractéristiques marquantes du développement est sa vue panoramique imprenable sur la ville et la mer Méditerranée. Idéalement situé à proximité du centre-ville et du littoral, Germasogeia View 2 offre un mélange parfait de design moderne, de confort et de commodité, ce qui en fait un excellent choix pour la vie contemporaine.