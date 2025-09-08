  1. Realting.com
  4. Complexe résidentiel Germasogeia View 2

Complexe résidentiel Germasogeia View 2

Paphos, Chypre
depuis
$265,000
;
4
ID: 27581
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre
  • Région
    District de Paphos
  • Ville
    Paphos

Caractéristiques de la propriété

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

À propos du complexe

Germasogeia View 2 est un développement résidentiel moderne dans le quartier recherché de Germasogeia à Limassol. Ce bâtiment de trois étages se compose de seulement 8 appartements élégants: 5 une chambre et 3 unités de deux chambres, chacune avec une véranda couverte. Le point culminant du penthouse du troisième étage est sa véranda spacieuse avec un barbecue intégré, parfait pour le divertissement extérieur. L'une des caractéristiques marquantes du développement est sa vue panoramique imprenable sur la ville et la mer Méditerranée. Idéalement situé à proximité du centre-ville et du littoral, Germasogeia View 2 offre un mélange parfait de design moderne, de confort et de commodité, ce qui en fait un excellent choix pour la vie contemporaine.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 69.0
Prix ​​par m², USD 3,841
Prix ​​de l'appartement, USD 265,000
Appartements 2 chambres
Surface, m² 100.0
Prix ​​par m², USD 3,750
Prix ​​de l'appartement, USD 375,000

Localisation sur la carte

Paphos, Chypre
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Realting.com
Aller