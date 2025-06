Complexe résidentiel ABSOLUTE

ABSOLUTE est une collection de 14 villas spacieuses de trois chambres, trois salles de bains situé dans le quartier résidentiel paisible de Mesogi, à seulement 500 mètres de l'école internationale de Paphos. Chaque villa dispose d'une grande terrasse sur le toit avec un bar intégré, offrant une vue panoramique imprenable et la possibilité d'ajouter une piscine privée. Le prix comprend un système photovoltaïque de 5kW, système d'alarme, clôture avant, portail d'entrée, interphone, et des dispositions pour un chargeur de voiture électrique et barbecue. Avec une efficacité énergétique de classe A et des finitions premium, ABSOLUTE offre un mélange parfait de confort, de style et de commodité, idéal pour une vie familiale permanente.