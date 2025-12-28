  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. East Paphos Municipality
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Yeroskipou
23
Konia
5
Complexe résidentiel Azure Vista
Complexe résidentiel Azure Vista
Complexe résidentiel Azure Vista
Complexe résidentiel Azure Vista
Complexe résidentiel Azure Vista
Complexe résidentiel Azure Vista
Complexe résidentiel Azure Vista
Yeroskipou, Chypre
depuis
$718,269
Surface 185 m²
1 objet immobilier 1
Azure Vista Villas — Contemporary Living with Panoramic Sea Views à Yeroskipou, PaphosAzure Vista Villas est un projet résidentiel moderne situé dans la zone surélevée de Yeroskipou–Ayia Marinouda, à seulement 5 minutes des plages de sable de Paphos et du centre-ville. Chaque villa de trois …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
185.0
735,906
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel in Paphos, Geroskipou
Complexe résidentiel in Paphos, Geroskipou
Complexe résidentiel in Paphos, Geroskipou
Complexe résidentiel in Paphos, Geroskipou
Complexe résidentiel in Paphos, Geroskipou
Afficher tout Complexe résidentiel in Paphos, Geroskipou
Complexe résidentiel in Paphos, Geroskipou
Yeroskipou, Chypre
depuis
$195,118
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Appartement 1 Chambre à Vendre à Yeroskipou, PaphosÀ partir de 165 000 € Plus TVALivraison octobre 2026Appartement moderne de 1 chambre à coucher en construction avec climatisation, volets électriques, piscine commune, parking couvert et sécurité fermée. Proche de la plage, des services et d…
Agence
Invest Cafe
Complexe résidentiel Santa Maria Villas
Complexe résidentiel Santa Maria Villas
Complexe résidentiel Santa Maria Villas
Complexe résidentiel Santa Maria Villas
Yeroskipou, Chypre
depuis
$1,15M
Surface 480 m²
1 objet immobilier 1
Santa Maria — Villa moderne de 4 chambres avec vue panoramique sur la mer à Yeroskipou, PaphosCette villa ultra luxueuse dispose de 4 chambres et 3 salles de bains, situé dans la partie la plus prestigieuse de Yeroskipou avec vue imprenable sur la mer s'étendant de l'aéroport de Paphos à la …
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
OneOne
Complexe résidentiel Olivelia Homes
Complexe résidentiel Olivelia Homes
Complexe résidentiel Olivelia Homes
Complexe résidentiel Olivelia Homes
Complexe résidentiel Olivelia Homes
Afficher tout Complexe résidentiel Olivelia Homes
Complexe résidentiel Olivelia Homes
Yeroskipou, Chypre
depuis
$558,945
Surface 236–277 m²
2 objets immobiliers 2
Olivelie Homes propose 19 villas de luxe de 3 chambres dans la région de Geroskipou de Paphos, conçues pour un séjour moderne et un confort à long terme. Chaque villa dispose de plafonds de 3,10m, d'intérieurs spacieux et d'une lumière naturelle abondante. Sont inclus le chauffage avancé par…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel ELPEZ
Complexe résidentiel ELPEZ
Complexe résidentiel ELPEZ
Complexe résidentiel ELPEZ
Complexe résidentiel ELPEZ
Afficher tout Complexe résidentiel ELPEZ
Complexe résidentiel ELPEZ
Yeroskipou, Chypre
depuis
$1,44M
Surface 261 m²
1 objet immobilier 1
La vie de luxe El Pez est située là où la beauté naturelle et l'histoire se rencontrent. Le site, à 150 mètres des belles plages de sable et abrite 7 villas luxueuses, stratégiquement placées pour profiter d'une vue sur la mer Méditerranée. Les villas représentent non seulement la beauté de …
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Immeuble AURA
Immeuble AURA
Immeuble AURA
Immeuble AURA
Immeuble AURA
Afficher tout Immeuble AURA
Immeuble AURA
Konia, Chypre
depuis
$273,848
T.V.A.
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 73–94 m²
2 objets immobiliers 2
Welcome to Konia Aura, an exclusive residential development set in the peaceful hills of Konia Village, just minutes from Pafos town and the coastline. Designed with contemporary architecture and refined aesthetics, Konia Aura offers spacious one, two, and three-bedroom apartments that welco…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
73.0
276,701
Apartment 2 chambres
94.0
376,784
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Luma Genesis
Complexe résidentiel Luma Genesis
Complexe résidentiel Luma Genesis
Complexe résidentiel Luma Genesis
Complexe résidentiel Luma Genesis
Afficher tout Complexe résidentiel Luma Genesis
Complexe résidentiel Luma Genesis
Yeroskipou, Chypre
depuis
$194,160
Surface 63–90 m²
2 objets immobiliers 2
Luma Genesis est une boutique de développement résidentiel offrant 24 appartements élégants de 1 et 2 chambres dans l'un des quartiers les plus branchés de Paphos. Idéalement situé à proximité de la plage de Geroskipou et du centre-ville, cet appartement de 2 chambres dispose d'une dispositi…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
62.8
194,279
Apartment 2 chambres
90.4
323,799
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Baia
Complexe résidentiel Baia
Complexe résidentiel Baia
Complexe résidentiel Baia
Complexe résidentiel Baia
Afficher tout Complexe résidentiel Baia
Complexe résidentiel Baia
Yeroskipou, Chypre
depuis
$746,999
Surface 202–334 m²
2 objets immobiliers 2
Baia est un développement exclusif en bord de mer situé le long des rives de la plage de Geroskipou à Paphos, offrant 17 villas contemporaines avec un accès direct à la mer. Chaque résidence dispose d'une architecture méditerranéenne moderne, d'une piscine privée, de jardins paysagers, de te…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Complexe résidentiel Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Complexe résidentiel Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Complexe résidentiel Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Complexe résidentiel Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Afficher tout Complexe résidentiel Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Complexe résidentiel Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Yeroskipou, Chypre
depuis
$179,966
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Bosco Verde is an exclusive boutique residential complex located next to a serene pine grove, just a few steps from the charming center of Yeroskipou, Paphos. In this unique location, exquisite architecture is combined with a calm atmosphere, offering a lifestyle defined by elegance, comfort…
Agence
Invest Cafe
Complexe résidentiel MARE
Complexe résidentiel MARE
Complexe résidentiel MARE
Complexe résidentiel MARE
Complexe résidentiel MARE
Complexe résidentiel MARE
Complexe résidentiel MARE
Yeroskipou, Chypre
depuis
$595,288
Surface 200–245 m²
2 objets immobiliers 2
MARE est un projet résidentiel exclusif comprenant 37 villas indépendantes et semi-détachées de trois chambres, situées à seulement 200 mètres de la magnifique côte de Kato Paphos. Chaque villa offre un mélange raffiné de design contemporain, d'efficacité énergétique (classe A), et de confor…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel ATRIUM
Complexe résidentiel ATRIUM
Complexe résidentiel ATRIUM
Complexe résidentiel ATRIUM
Complexe résidentiel ATRIUM
Afficher tout Complexe résidentiel ATRIUM
Complexe résidentiel ATRIUM
Yeroskipou, Chypre
depuis
$264,090
Surface 40 m²
1 objet immobilier 1
Atrium est un projet qui combine sécurité, durabilité et technologie de pointe pour une vie moderne et confortable. Il comprend une sécurité 24/7, des systèmes de surveillance, un parking souterrain, des espaces verts, une salle de sport, une accessibilité complète et des mesures de réductio…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
40.0
280,987
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Adonidos Gardens
Complexe résidentiel Adonidos Gardens
Complexe résidentiel Adonidos Gardens
Complexe résidentiel Adonidos Gardens
Complexe résidentiel Adonidos Gardens
Complexe résidentiel Adonidos Gardens
Yeroskipou, Chypre
depuis
$218,965
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 59–113 m²
12 objets immobiliers 12
Adonidos Gardens – Appartements modernes à Geroskipou, Paphos Studios, appartements 1 à 2 chambres | Surface habitable : 36 à 88 m² | Terrasses couvertes : 7 à 26 m² | Piscine & BBQ sur le toit | Parking privé et débarras | Classe énergétique A | Livraison dans 18 mois Adonidos Gardens…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
59.0 – 64.0
223,715 – 282,588
Apartment 2 chambres
97.5 – 112.7
341,460 – 353,235
Développeur
Coastal Edge Development LTD
Complexe résidentiel Cypress Park
Complexe résidentiel Cypress Park
Complexe résidentiel Cypress Park
Complexe résidentiel Cypress Park
Complexe résidentiel Cypress Park
Afficher tout Complexe résidentiel Cypress Park
Complexe résidentiel Cypress Park
Yeroskipou, Chypre
depuis
$218,306
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 53–156 m²
16 objets immobiliers 16
🏡 Cypress Park est une résidence exclusive de 104 appartements de 50 à 122 m², comprenant 1 à 3 chambres, située dans le quartier pittoresque de Geroskipou, à Paphos. Grâce à une architecture moderne, des matériaux à haute efficacité énergétique (classe A) et des équipements de premier ordre…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
53.0 – 63.0
223,715 – 264,926
Apartment 2 chambres
94.5 – 99.5
388,558 – 423,882
Apartment 3 chambres
153.0 – 155.5
518,078 – 541,627
Développeur
Coastal Edge Development LTD
Complexe résidentiel ELYSIAN HOMES II
Complexe résidentiel ELYSIAN HOMES II
Complexe résidentiel ELYSIAN HOMES II
Complexe résidentiel ELYSIAN HOMES II
Complexe résidentiel ELYSIAN HOMES II
Afficher tout Complexe résidentiel ELYSIAN HOMES II
Complexe résidentiel ELYSIAN HOMES II
Yeroskipou, Chypre
depuis
$774,971
Surface 300 m²
1 objet immobilier 1
Elysian Homes II — Villas modernes dans la région de Yeroskipou, PaphosMaisons Elysiennes II est un nouveau projet résidentiel avec des villas contemporaines de 3, 4, 5 et 6 chambres, situé dans le prestigieux quartier Yeroskipou–Ayia Marinouda près du domaine Elea Golf. A seulement 5 minute…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Panorama Apartments
Complexe résidentiel Panorama Apartments
Complexe résidentiel Panorama Apartments
Complexe résidentiel Panorama Apartments
Complexe résidentiel Panorama Apartments
Complexe résidentiel Panorama Apartments
Complexe résidentiel Panorama Apartments
Yeroskipou, Chypre
depuis
$325,597
Surface 69–133 m²
4 objets immobiliers 4
Appartements Panorama dans le bas Geroskipou, Chypre, offre une vie méditerranéenne luxueuse avec des appartements contemporains offrant une vue imprenable sur la mer. Certains penthouses disposent même de terrasses privées sur le toit pour une exclusivité accrue. Ces appartements offrent un…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
69.0
335,573
Apartment 2 chambres
98.0 – 133.0
529,852 – 730,017
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel La Reina
Complexe résidentiel La Reina
Complexe résidentiel La Reina
Complexe résidentiel La Reina
Complexe résidentiel La Reina
Complexe résidentiel La Reina
Complexe résidentiel La Reina
Yeroskipou, Chypre
depuis
$205,580
Surface 66 m²
1 objet immobilier 1
La Reina est un projet résidentiel de boutique comprenant seulement 9 appartements élégants répartis sur trois étages, situé entre le quartier animé de l'Univers et le village traditionnel de Geroskipou à Paphos. Conçu avec une architecture moderne et des finitions de haute qualité, chaque u…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
66.0
211,941
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Apollo Court
Complexe résidentiel Apollo Court
Complexe résidentiel Apollo Court
Complexe résidentiel Apollo Court
Yeroskipou, Chypre
depuis
$442,453
Surface 150 m²
1 objet immobilier 1
Apollon Court — Résidences contemporaines de 3 chambres à Geroskipou, PaphosApollo Court est un développement élégant de seulement quatre maisons modernes semi-détachées, chacune avec trois chambres, situé dans la prestigieuse région de Koloni de Geroskipou, près du golf Elea. Ces résidences…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
150.0
453,318
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel FAIRVIEW
Complexe résidentiel FAIRVIEW
Complexe résidentiel FAIRVIEW
Konia, Chypre
depuis
$516,648
3 objets immobiliers 3
Fairview — contemporain Villas dans la région prestigieuse de Konia, PaphosFairview est une collection de villas modernes et économes en énergie de 3 et 4 chambres situé dans le quartier résidentiel recherché de Konia, à seulement 5 minutes du centre-ville de Paphos et de la mer. Chaque vill…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Panorama apartments
Complexe résidentiel Panorama apartments
Complexe résidentiel Panorama apartments
Complexe résidentiel Panorama apartments
Complexe résidentiel Panorama apartments
Afficher tout Complexe résidentiel Panorama apartments
Complexe résidentiel Panorama apartments
Yeroskipou, Chypre
depuis
$328,448
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 67–133 m²
11 objets immobiliers 11
Panorama Apartments – Appartements modernes avec vue sur mer à Geroskipou, Paphos 1–3 chambres | Surface: 66 à 137 m² | Piscine commune & salle de sport | Chauffage au sol et système VRF inclus Panorama Apartments est un complexe résidentiel moderne situé à Geroskipou bas, à quelques m…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
67.0 – 69.0
335,573 – 359,122
Apartment 2 chambres
95.0 – 133.0
400,333 – 730,019
Développeur
Coastal Edge Development LTD
Complexe résidentiel Elite Residences
Complexe résidentiel Elite Residences
Complexe résidentiel Elite Residences
Complexe résidentiel Elite Residences
Complexe résidentiel Elite Residences
Afficher tout Complexe résidentiel Elite Residences
Complexe résidentiel Elite Residences
Yeroskipou, Chypre
depuis
$971,078
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 255–615 m²
3 objets immobiliers 3
Situé dans un environnement côtier à couper le souffle, Elite Residences est une communauté fermée distinguée qui redéfinit l'essence du luxe tranquille. Cette enclave exclusive comprend des villas opulentes, offrant aux résidents un style de vie au-delà de la comparaison. Au-delà d'être une…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel KONIA PANTHEA
Complexe résidentiel KONIA PANTHEA
Complexe résidentiel KONIA PANTHEA
Complexe résidentiel KONIA PANTHEA
Complexe résidentiel KONIA PANTHEA
Afficher tout Complexe résidentiel KONIA PANTHEA
Complexe résidentiel KONIA PANTHEA
Konia, Chypre
depuis
$679,766
Surface 450–570 m²
2 objets immobiliers 2
KONIA PANTHEA est un projet résidentiel prestigieux composé de seulement 3 villas de luxe, situées dans la zone sereine et haut de gamme de Konia, à quelques minutes du centre-ville de Paphos. Le design architectural moderne se marie parfaitement avec l'environnement naturel, offrant une con…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel KONIA THEA
Complexe résidentiel KONIA THEA
Complexe résidentiel KONIA THEA
Complexe résidentiel KONIA THEA
Complexe résidentiel KONIA THEA
Afficher tout Complexe résidentiel KONIA THEA
Complexe résidentiel KONIA THEA
Konia, Chypre
depuis
$1,24M
Surface 475 m²
2 objets immobiliers 2
KONIA THEA est un développement résidentiel de luxe composé de deux villas uniques, situées dans la zone prestigieuse et tranquille de Konia, à l'extrémité ouest de Paphos. Chaque villa offre une vue panoramique dégagée sur la mer et des couchers de soleil à couper le souffle, avec un accent…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Cypress Park
Complexe résidentiel Cypress Park
Complexe résidentiel Cypress Park
Complexe résidentiel Cypress Park
Complexe résidentiel Cypress Park
Afficher tout Complexe résidentiel Cypress Park
Complexe résidentiel Cypress Park
Yeroskipou, Chypre
depuis
$216,485
Surface 53–154 m²
3 objets immobiliers 3
Le village de retraite de Cypress Park est Chypre.La première communauté de vie 5 étoiles indépendante offre un confort, une sécurité et des soins exceptionnels dans un environnement fermé. Avec une surveillance 24/7, des patrouilles de sécurité et des boutons de panique dans chaque pièce, l…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
99.5
423,882
Apartment 3 chambres
154.0
541,627
Studio
53.0
223,715
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Immeuble Luma Genesis
Immeuble Luma Genesis
Yeroskipou, Chypre
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 63–90 m²
2 objets immobiliers 2
Appartement moderne de 2 chambres, 2 salles de bains à LUMA Genesis – GeroskipouVivez la vie contemporaine dans ce magnifique appartement de 2 chambres, 2 salles de bains dans le cadre exclusif de LUMA Genesis. Idéal pour les familles, les couples ou comme investissement.Faits saillants de l…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
62.8
194,279
Apartment 2 chambres
90.4
323,799
Développeur
Luma Developers
Développeur
Luma Developers
Langues
English
Complexe résidentiel LA BELLA
Complexe résidentiel LA BELLA
Complexe résidentiel LA BELLA
Complexe résidentiel LA BELLA
Complexe résidentiel LA BELLA
Afficher tout Complexe résidentiel LA BELLA
Complexe résidentiel LA BELLA
Yeroskipou, Chypre
depuis
$239,843
Surface 63–88 m²
2 objets immobiliers 2
La Bella est un complexe résidentiel moderne à seulement 2 km de la mer, situé dans la charmante ville de Geroskipou sur la côte sud de Chypre. Le projet comprend 16 appartements élégants répartis sur trois bâtiments de 2 étages, offrant des studios, des unités de 1 et 2 chambres. Les réside…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
63.0
247,264
Apartment 2 chambres
88.0
359,122
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel EVO Homes
Complexe résidentiel EVO Homes
Complexe résidentiel EVO Homes
Complexe résidentiel EVO Homes
Complexe résidentiel EVO Homes
Afficher tout Complexe résidentiel EVO Homes
Complexe résidentiel EVO Homes
Konia, Chypre
depuis
$947,264
Surface 582–662 m²
2 objets immobiliers 2
EVO Les maisons représentent un nouveau niveau de vie de luxe au cœur de Konia, Paphos. Ces villas modernes sont conçues avec soin avec des finitions haut de gamme, chauffage au sol, climatisation VRV, et des systèmes économes en énergie, y compris des panneaux photovoltaïques. Des intérieur…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Eden Golf
Complexe résidentiel Eden Golf
Complexe résidentiel Eden Golf
Complexe résidentiel Eden Golf
Complexe résidentiel Eden Golf
Yeroskipou, Chypre
depuis
$192,000
Surface 53–183 m²
4 objets immobiliers 4
Eden Golf est un développement résidentiel historique à Geroskipou, à quelques minutes de Paphos. Le projet comprend six bâtiments modernes avec 300 appartements élégants, allant de studios à trois chambres. Conçu avec soin avec des lignes propres, des aménagements spacieux, et des balcons p…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
78.0
274,000
Apartment 2 chambres
125.5
397,000
Apartment 3 chambres
182.8
480,000
Studio
53.0
192,000
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel ARTEMIS VILLAS
Complexe résidentiel ARTEMIS VILLAS
Complexe résidentiel ARTEMIS VILLAS
Complexe résidentiel ARTEMIS VILLAS
Complexe résidentiel ARTEMIS VILLAS
Afficher tout Complexe résidentiel ARTEMIS VILLAS
Complexe résidentiel ARTEMIS VILLAS
Yeroskipou, Chypre
depuis
$794,980
Surface 300–350 m²
2 objets immobiliers 2
ARTEMIS est un développement exclusif de 23 luxueuses villas de trois chambres, trois salles de bains situé à seulement 200 mètres de la plage dans la zone hautement désirable de Kato Paphos. Chaque villa dispose d'une piscine privée, d'un jardin sur le toit avec jacuzzi en option, d'un char…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
