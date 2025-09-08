  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Paphos
  Complexe résidentiel Avalon Residence

Complexe résidentiel Avalon Residence

Paphos, Chypre
depuis
$355,000
5
ID: 27576
Dernière actualisation: 08/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Chypre
  • Région
    District de Paphos
  • Ville
    Paphos

À propos du complexe

Notre dernier projet résidentiel dans le village d'Emba allie confort moderne et tranquillité de la vie en campagne. Le développement comprend 17 villas spacieuses et 19 appartements élégants, conçus avec des matériaux haut de gamme et des aménagements réfléchis. Idéalement situé au cœur de l'Emba, il offre calme et environnement naturel tout en étant à quelques minutes de Paphos et de toutes les commodités essentielles, ce qui en fait le choix parfait pour un style de vie contemporain et confortable.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 2 chambres
Surface, m² 88.8
Prix ​​par m², USD 3,998
Prix ​​de l'appartement, USD 355,000

Localisation sur la carte

Paphos, Chypre
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
