Complexe résidentiel Avalon Residence

Notre dernier projet résidentiel dans le village d'Emba allie confort moderne et tranquillité de la vie en campagne. Le développement comprend 17 villas spacieuses et 19 appartements élégants, conçus avec des matériaux haut de gamme et des aménagements réfléchis. Idéalement situé au cœur de l'Emba, il offre calme et environnement naturel tout en étant à quelques minutes de Paphos et de toutes les commodités essentielles, ce qui en fait le choix parfait pour un style de vie contemporain et confortable.