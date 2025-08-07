  1. Realting.com
  Complexe résidentiel City View Villas

Complexe résidentiel City View Villas

District de Paphos, Chypre
depuis
$221,400
11
ID: 27354
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 07/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Chypre
  • Région
    District de Paphos

À propos du complexe

Ville Vues est une boutique collection de 12 luxueuses villas de 3 chambres avec piscines privées, nichées dans les collines paisibles de Konia, Paphos. Conçu avec une architecture moderne et des finitions haut de gamme, chaque villa bénéficie d'une vue panoramique sur la mer et d'une intimité exceptionnelle. Situés à quelques minutes du centre-ville, des écoles internationales, des plages et de l'aéroport de Paphos, ces maisons écoénergétiques sont idéales pour la vie permanente, des retraites de vacances ou des opportunités d'investissement à haut rendement dans l'un des quartiers résidentiels les plus recherchés de Paphos.

Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Villa
Surface, m² 59.0 – 254.0
Prix ​​par m², USD 2,569 – 10,468
Prix ​​de l'appartement, USD 617,588 – 652,546

Localisation sur la carte

District de Paphos, Chypre

