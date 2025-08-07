Complexe résidentiel City View Villas

Ville Vues est une boutique collection de 12 luxueuses villas de 3 chambres avec piscines privées, nichées dans les collines paisibles de Konia, Paphos. Conçu avec une architecture moderne et des finitions haut de gamme, chaque villa bénéficie d'une vue panoramique sur la mer et d'une intimité exceptionnelle. Situés à quelques minutes du centre-ville, des écoles internationales, des plages et de l'aéroport de Paphos, ces maisons écoénergétiques sont idéales pour la vie permanente, des retraites de vacances ou des opportunités d'investissement à haut rendement dans l'un des quartiers résidentiels les plus recherchés de Paphos.