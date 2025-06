Complexe résidentiel Cypress Park

Le village de retraite de Cypress Park est Chypre.La première communauté de vie 5 étoiles indépendante offre un confort, une sécurité et des soins exceptionnels dans un environnement fermé. Avec une surveillance 24/7, des patrouilles de sécurité et des boutons de panique dans chaque pièce, les résidents jouissent d'une tranquillité d'esprit complète. L'ensemble du complexe est entièrement accessible, avec des ascenseurs et un design adapté aux fauteuils roulants. Les équipements comprennent des piscines intérieures et extérieures chauffées, une salle de sport moderne, un restaurant/café confortable, un mini-marché et un centre médical sur place 24/7. Cypress Park est un endroit où les aînés peuvent vivre de façon autonome et sécuritaire, entouré d'une communauté dynamique et du plus haut niveau de soutien et de commodité.