Complexe résidentiel Olivia IV

Olivia IV — Complexe résidentiel moderne à Paphos, proche de la mer et de toutes les commodités

Olivia IV est un complexe résidentiel contemporain situé à seulement 900 mètres de la mer, dans une zone de choix de Paphos. Entouré d'hôtels de luxe, de boutiques, d'écoles et de toutes les infrastructures essentielles, le projet combine une architecture moderne, des finitions de haute qualité et un accès sécurisé. Avec une disposition bien planifiée et un design élégant, Olivia IV offre l'équilibre parfait entre confort et style, idéal à la fois pour un investissement permanent et un investissement à haut rendement.