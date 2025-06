Complexe résidentiel Olivia III

Olivia III — Complexe résidentiel à Paphos avec un fort potentiel d'investissement

Olivia III est idéalement situé à seulement 900 mètres de la mer, à proximité du centre-ville, et entouré d'hôtels de luxe et d'équipements essentiels. Le projet dispose d'un design architectural intemporel, de finitions et de matériaux de haute qualité, et offre d'excellents retours de location. Les principales distances incluent: hôtels de luxe – 200 m, station-service – 500 m, école privée d'anglais – 1,5 km, et Aéroport Paphos – seulement 11 km. Parfait pour une vie permanente, des vacances ou un investissement de location intelligent.