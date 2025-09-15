Complexe résidentiel Eden Golf

Eden Golf est un développement résidentiel historique à Geroskipou, à quelques minutes de Paphos. Le projet comprend six bâtiments modernes avec 300 appartements élégants, allant de studios à trois chambres. Conçu avec soin avec des lignes propres, des aménagements spacieux, et des balcons privés, les résidences offrent une vue sur la mer ou le jardin. Les installations comprennent des piscines, des gymnases, des spas et des espaces paysagers, créant une communauté axée sur le confort et le bien-être. Parfait pour vivre ou investir sur la côte ouest de Chypre.