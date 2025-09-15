  1. Realting.com
  4. Complexe résidentiel Eden Golf

Yeroskipou, Chypre
depuis
$192,000
BTC
2.2838018
ETH
119.7038154
USDT
189 827.4251195
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
4
ID: 28001
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 15/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Chypre
  • Région
    District de Paphos
  • Ville
    Yeroskipou

Caractéristiques de la propriété

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Eden Golf est un développement résidentiel historique à Geroskipou, à quelques minutes de Paphos. Le projet comprend six bâtiments modernes avec 300 appartements élégants, allant de studios à trois chambres. Conçu avec soin avec des lignes propres, des aménagements spacieux, et des balcons privés, les résidences offrent une vue sur la mer ou le jardin. Les installations comprennent des piscines, des gymnases, des spas et des espaces paysagers, créant une communauté axée sur le confort et le bien-être. Parfait pour vivre ou investir sur la côte ouest de Chypre.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 78.0
Prix ​​par m², USD 3,515
Prix ​​de l'appartement, USD 274,000
Appartements 2 chambres
Surface, m² 125.5
Prix ​​par m², USD 3,163
Prix ​​de l'appartement, USD 397,000
Appartements 3 chambres
Surface, m² 182.8
Prix ​​par m², USD 2,625
Prix ​​de l'appartement, USD 480,000
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Studio
Surface, m² 53.0
Prix ​​par m², USD 3,625
Prix ​​de l'appartement, USD 192,000

Localisation sur la carte

Yeroskipou, Chypre
Éducation
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Autres complexes
Complexe résidentiel Evergreen
Complexe résidentiel Evergreen
Complexe résidentiel Evergreen
Complexe résidentiel Evergreen
Complexe résidentiel Evergreen
Afficher tout Complexe résidentiel Evergreen
Complexe résidentiel Evergreen
Agios Tychonas, Chypre
depuis
$768,684
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Surface 143 m²
2 objets immobiliers 2
🌳 Evergreen 2 — Appartements élégants avec vue panoramique à Agios Tychonas, Limassol 1–3 chambres | Surface : 68–130 m² | Grandes terrasses | Classe énergétique A | Système VRF | Chauffage au sol 🏡 Evergreen 2 est un projet moderne à l’architecture écoénergétique dans le quartier presti…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
143.0
782,179 – 1,17M
Développeur
Coastal Edge Development LTD
Complexe résidentiel Davanti Mare
Complexe résidentiel Davanti Mare
Complexe résidentiel Davanti Mare
Complexe résidentiel Davanti Mare
Complexe résidentiel Davanti Mare
Afficher tout Complexe résidentiel Davanti Mare
Complexe résidentiel Davanti Mare
Paphos, Chypre
depuis
$1,59M
Surface 610 m²
1 objet immobilier 1
Découvrez Davanti Mare, une résidence exclusive en bord de mer conçue pour ceux qui recherchent l'élégance, l'intimité et une vue dégagée sur la Méditerranée. Ce développement luxueux combine l'architecture moderne avec le confort intemporel, offrant des appartements spacieux et des penthous…
Association
BitProperty
Complexe résidentiel NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Complexe résidentiel NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Complexe résidentiel NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Complexe résidentiel NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Complexe résidentiel NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Afficher tout Complexe résidentiel NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Complexe résidentiel NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Paralímni, Chypre
depuis
$195,861
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
🏡 À vendre:7 appartements 1 chambre - à partir de 168 000 € + TVA6 appartements 2 chambres - à partir de 249 000 € + TVAAppartements 3 chambres – tous vendus ou non📌 Description générale du projet:Maison de 3 étages pour 16 appartementsSuperficies de 54 m2 à 107 m2Terrasses spacieuses et jar…
Agence
Invest Cafe
