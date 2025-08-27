  1. Realting.com
Complexe résidentiel TM BOUTIQUE

Paphos, Chypre
depuis
$523,656
depuis
$8,146/m²
BTC
6.2287895
ETH
326.4774864
USDT
517 731.0382670
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
6
ID: 27512
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre
  • Région
    District de Paphos
  • Ville
    Paphos

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

TM Boutique — 5 appartements exclusifs d’une chambre, à seulement 280 m de la plage dans le quartier des Tombes des Rois, Paphos. Surface de 64 à 100 m². Prix à partir de 450 000 €.

TM Boutique est une résidence boutique haut de gamme située dans l’un des quartiers les plus prisés de Paphos. Seulement 5 appartements modernes d’une chambre avec un agencement soigné et des finitions de qualité supérieure — le choix idéal pour y vivre ou investir.

L’emplacement offre une combinaison unique de confort et de praticité : accès à pied à la plage, à la promenade avec ses restaurants, cafés, magasins et lieux de divertissement. À distance de marche : supermarchés, pharmacies, Kings Avenue Mall et arrêts de transport public.

Caractéristiques principales

  • Efficacité énergétique Classe A

  • Système de climatisation VRF (inclus)

  • Chauffage par le sol (inclus)

  • Architecture contemporaine

  • Pharmacie au rez-de-chaussée

  • Pack mobilier — 15 000 € (en option)

Appartements disponibles

  • 101 — 55 m² + 9,16 m² véranda = 64,16 m² — 450 000 €

  • 102 — 55 m² + 21,45 m² véranda = 76,45 m² — 450 000 €

  • 103 — 55 m² + 9,12 m² véranda = 64,16 m² — 480 000 €

  • 201 — 57,5 m² + 41,7 m² véranda = 99,2 m² — 500 000 €

  • 202 — 58 m² + 42,45 m² véranda = 100,45 m² — 540 000 €

Emplacement

  • 280 m de la plage

  • 500 m de la promenade avec restaurants et bars

  • 1 km du Kings Avenue Mall

  • À proximité à pied : supermarchés, pharmacies, cafés et transports

Idéal pour

  • Résidence principale

  • Investissement locatif saisonnier (touristes, vacances en bord de mer)

  • Investissement locatif longue durée à forte rentabilité

TM Boutique — un art de vivre raffiné et un investissement sûr dans l’un des quartiers les plus attractifs de Paphos.

📩 Contactez-nous dès aujourd’hui pour en savoir plus et réserver votre appartement.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 64.2 – 100.5
Prix ​​par m², USD 5,865 – 8,707
Prix ​​de l'appartement, USD 523,656 – 628,388

Localisation sur la carte

Paphos, Chypre

