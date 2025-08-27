Complexe résidentiel TM BOUTIQUE

TM Boutique — 5 appartements exclusifs d’une chambre, à seulement 280 m de la plage dans le quartier des Tombes des Rois, Paphos. Surface de 64 à 100 m². Prix à partir de 450 000 €.

TM Boutique est une résidence boutique haut de gamme située dans l’un des quartiers les plus prisés de Paphos. Seulement 5 appartements modernes d’une chambre avec un agencement soigné et des finitions de qualité supérieure — le choix idéal pour y vivre ou investir.

L’emplacement offre une combinaison unique de confort et de praticité : accès à pied à la plage, à la promenade avec ses restaurants, cafés, magasins et lieux de divertissement. À distance de marche : supermarchés, pharmacies, Kings Avenue Mall et arrêts de transport public.

Caractéristiques principales

Efficacité énergétique Classe A

Système de climatisation VRF (inclus)

Chauffage par le sol (inclus)

Architecture contemporaine

Pharmacie au rez-de-chaussée

Pack mobilier — 15 000 € (en option)

Appartements disponibles

101 — 55 m² + 9,16 m² véranda = 64,16 m² — 450 000 €

102 — 55 m² + 21,45 m² véranda = 76,45 m² — 450 000 €

103 — 55 m² + 9,12 m² véranda = 64,16 m² — 480 000 €

201 — 57,5 m² + 41,7 m² véranda = 99,2 m² — 500 000 €

202 — 58 m² + 42,45 m² véranda = 100,45 m² — 540 000 €

Emplacement

280 m de la plage

500 m de la promenade avec restaurants et bars

1 km du Kings Avenue Mall

À proximité à pied : supermarchés, pharmacies, cafés et transports

Idéal pour

Résidence principale

Investissement locatif saisonnier (touristes, vacances en bord de mer)

Investissement locatif longue durée à forte rentabilité

TM Boutique — un art de vivre raffiné et un investissement sûr dans l’un des quartiers les plus attractifs de Paphos.

📩 Contactez-nous dès aujourd’hui pour en savoir plus et réserver votre appartement.