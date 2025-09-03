  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Koinoteta Kissonergas
  4. Complexe résidentiel Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga

Complexe résidentiel Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga

Kissonerga, Chypre
depuis
$290,829
BTC
3.4593477
ETH
181.3192034
USDT
287 537.6812382
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
15
Laisser une demande
ID: 27539
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre
  • Région
    District de Paphos
  • Ville
    Koinoteta Kissonergas
  • Village
    Kissonerga

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

📍 District de Kissonerga (Kissonerga)

Kissonerga est un confortable village côtier à 8 km au nord du centre de Paphos (Chypre). Il est situé sur une colline avec vue panoramique sur la mer Méditerranée et combine une atmosphère calme avec l'accessibilité pratique aux infrastructures urbaines. La région est connue pour ses plantations de bananes, ses baies pittoresques, ses petites plages et son architecture traditionnelle chypriote.

Avantages de l'emplacement:

  • 10 minutes en voiture pour Paphos et son aéroport international

  • Accès à la mer et aux commerces locaux

  • Infrastructure développée (restaurants, cafés, pharmacies, banques)

  • Espace calme, sûr, idéal pour vivre, se détendre et louer

  • Potentiel de hausse des prix grâce aux plans de développement côtier et de construction de Paphos Marina

🏗 Projet CARINA

Carina est un complexe résidentiel moderne de deux blocs, combinant l'architecture laconique et le confort d'un appartement de ville avec l'atmosphère de la vie de station. Le projet s'adresse aux investisseurs, aux acheteurs familiaux et à ceux qui recherchent des biens immobiliers pour des vacances ou des loyers personnels.

Caractéristiques du projet:

  • 2 bâtiments avec appartements avec 1 et 2 chambres

  • Terrasses et vérandas panoramiques (ouvertes et couvertes)

  • La climatisation est fournie dans toutes les chambres

  • Intercom, préparation du système de sécurité et du chauffage central

  • Aménagements modernes, hauts plafonds et grandes fenêtres

  • Vue sur la mer (à l'étage supérieur des appartements)

Construction :

  • Permis de construction – attendu dans les 6 mois

  • Période de construction - 18 mois

  • Le projet est soumis à la TVA - les prix sont indiqués avec 5% de TVA

💶 Prix des appartements dans le projet Carina

Appartements avec 1 chambre:

  • Superficie: 51-62 m2

  • Veranda: 11-12 m2

  • Prix: 250 000 € à 262 500 € (TVA incluse)

  • Exemples:

    • Q. A06, A07, A08 - 262 500 euros

    • Q. B01 - 262 500 euros

    La plupart des appartements de 1 chambre sont déjà réservés

Appartements avec 2 chambres:

  • Superficie: 82 m2 + 20 m2 véranda couverte + 22 m2 terrasse extérieure

  • Surface totale : 124 m2

  • Prix: 420 000 € à 462 000 € (TVA comprise)

  • Exemples:

    • A103, A104, A105 - 420 000 €

    • B101 - 430 500 €

    • B103 - 462 000 €

    Certaines installations sont toujours disponibles, en particulier aux étages supérieurs.

✨ Pourquoi considérer Carina :

  • Zone à potentiel de croissance

  • Convient à la location (proximité aux plages, quartier résidentiel calme, à 10 minutes du centre de Paphos)

  • Construction de haute qualité et génie réfléchi

  • Possibilité d'augmenter la valeur de l'immobilier par l'achèvement de la construction

  • Aménagements uniques avec vérandas spacieuses et vue sur la mer

Localisation sur la carte

Kissonerga, Chypre
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Blue Horizon Villa
Péyia, Chypre
depuis
$1,27M
Complexe résidentiel ADIGER
Pano Polemidia, Chypre
depuis
$233,350
Complexe résidentiel Kompleks vill v Pafose
Paphos, Chypre
depuis
$576,620
Complexe résidentiel AQUARIUS
Kissonerga, Chypre
depuis
$456,844
Complexe résidentiel SELARON RESIDENCE
District de Famagouste, Chypre
depuis
$183,723
Vous regardez
Complexe résidentiel Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Kissonerga, Chypre
depuis
$290,829
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Semera Villas
Complexe résidentiel Semera Villas
Complexe résidentiel Semera Villas
Complexe résidentiel Semera Villas
Complexe résidentiel Semera Villas
Afficher tout Complexe résidentiel Semera Villas
Complexe résidentiel Semera Villas
Kápparis, Chypre
depuis
$3,89M
Surface 1 325 m²
1 objet immobilier 1
Semera Villas est un développement exclusif au cœur de Ayia Napa. Chaque villa offre une architecture moderne, des finitions haut de gamme et une piscine privée, conçue avec des tons terreux et des matériaux naturels pour un look intemporel. Entouré de grandes plages, de stations balnéaires …
Association
BitProperty
Laisser une demande
Complexe résidentiel NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Complexe résidentiel NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Complexe résidentiel NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Complexe résidentiel NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Complexe résidentiel NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Afficher tout Complexe résidentiel NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Complexe résidentiel NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Kápparis, Chypre
depuis
$195,861
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
📍 Paralimni, ChypreLe projet idéal pour la vie, les loisirs et l'investissement est Niero City Apartments au cœur de Paralimni.Complexe résidentiel moderne à seulement 7 minutes des plages de Kapparis et de Novaya Marina Paralimni, ainsi que 10 minutes de la célèbre baie Fig Tree à Protaras.…
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Complexe résidentiel Salsa
Complexe résidentiel Salsa
Complexe résidentiel Salsa
Complexe résidentiel Salsa
Complexe résidentiel Salsa
Afficher tout Complexe résidentiel Salsa
Complexe résidentiel Salsa
Kampi, Chypre
depuis
$73,969
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Le nouveau complexe d'appartements "Salsa" est en construction à Alsanzhak près de la route principale. Le complexe dispose d'un emplacement favorable à 1,5 km de Mare Monte Public Beach and Merit Hotel and Casino Network, à distance de marche du supermarché ILELI, de la banque Iktisat et de…
Agence
Era - Nedvizhimosti plyus
Laisser une demande
Realting.com
Aller