Complexe résidentiel Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga

📍 District de Kissonerga (Kissonerga)

Kissonerga est un confortable village côtier à 8 km au nord du centre de Paphos (Chypre). Il est situé sur une colline avec vue panoramique sur la mer Méditerranée et combine une atmosphère calme avec l'accessibilité pratique aux infrastructures urbaines. La région est connue pour ses plantations de bananes, ses baies pittoresques, ses petites plages et son architecture traditionnelle chypriote.

Avantages de l'emplacement:

10 minutes en voiture pour Paphos et son aéroport international

Accès à la mer et aux commerces locaux

Infrastructure développée (restaurants, cafés, pharmacies, banques)

Espace calme, sûr, idéal pour vivre, se détendre et louer

Potentiel de hausse des prix grâce aux plans de développement côtier et de construction de Paphos Marina

🏗 Projet CARINA

Carina est un complexe résidentiel moderne de deux blocs, combinant l'architecture laconique et le confort d'un appartement de ville avec l'atmosphère de la vie de station. Le projet s'adresse aux investisseurs, aux acheteurs familiaux et à ceux qui recherchent des biens immobiliers pour des vacances ou des loyers personnels.

Caractéristiques du projet:

2 bâtiments avec appartements avec 1 et 2 chambres

Terrasses et vérandas panoramiques (ouvertes et couvertes)

La climatisation est fournie dans toutes les chambres

Intercom, préparation du système de sécurité et du chauffage central

Aménagements modernes, hauts plafonds et grandes fenêtres

Vue sur la mer (à l'étage supérieur des appartements)

Construction :

Permis de construction – attendu dans les 6 mois

Période de construction - 18 mois

Le projet est soumis à la TVA - les prix sont indiqués avec 5% de TVA

💶 Prix des appartements dans le projet Carina

Appartements avec 1 chambre:

Superficie: 51-62 m2

Veranda: 11-12 m2

Prix: 250 000 € à 262 500 € (TVA incluse)

Exemples: Q. A06, A07, A08 - 262 500 euros Q. B01 - 262 500 euros La plupart des appartements de 1 chambre sont déjà réservés



Appartements avec 2 chambres:

Superficie: 82 m2 + 20 m2 véranda couverte + 22 m2 terrasse extérieure

Surface totale : 124 m2

Prix: 420 000 € à 462 000 € (TVA comprise)

Exemples: A103, A104, A105 - 420 000 € B101 - 430 500 € B103 - 462 000 € Certaines installations sont toujours disponibles, en particulier aux étages supérieurs.



✨ Pourquoi considérer Carina :