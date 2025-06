Complexe résidentiel AQUILA VILLAS

AQUILA VILLAS est un développement exclusif de seulement 9 villas de deux étages avec 3 ou 4 chambres, situées dans le village très recherché de Tala, Paphos. Chaque villa est située sur un terrain généreux et offre une vue panoramique dégagée sur la mer et la baie de Peyia. Conçues avec des lignes architecturales modernes et des matériaux naturels, les maisons se marient parfaitement avec le paysage environnant. Les caractéristiques comprennent les piscines privées à débordement, le chauffage au sol, les systèmes solaires 5kW, les zones de barbecue, les systèmes d'alarme et les dispositions pour les chargeurs électriques de véhicules. A quelques minutes du centre-ville de Paphos, de la plage, du terrain de golf et des équipements du village — AQUILA est idéal pour la vie de luxe ou l'investissement.