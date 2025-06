Complexe résidentiel ELYSIAN HOMES II

Elysian Homes II — Villas modernes dans la région de Yeroskipou, Paphos

Maisons Elysiennes II est un nouveau projet résidentiel avec des villas contemporaines de 3, 4, 5 et 6 chambres, situé dans le prestigieux quartier Yeroskipou–Ayia Marinouda près du domaine Elea Golf. A seulement 5 minutes des plages de sable et du centre-ville de Paphos, chaque villa est construite selon les normes d'efficacité énergétique de classe A et comprend le chauffage au sol, la climatisation VRV, des dispositions pour les panneaux solaires et la recharge des véhicules électriques. En option, vous trouverez une piscine privée, un barbecue, une douche extérieure et une chambre sur le toit supplémentaire. Idéalement situé à proximité de toutes les commodités avec un accès facile à l'autoroute Paphos–Limassol, c'est un choix privilégié pour la vie et l'investissement.