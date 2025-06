Complexe résidentiel Oasis Garden

Oasis Garden — Eco-Lifestyle à Chloraka, Paphos

Oasis Garden est un sanctuaire vert au cœur de Chloraka, Paphos, conçu pour ceux qui cherchent l'harmonie entre la vie urbaine et la nature. Le complexe dispose d'une architecture éco-consciente moderne, d'un paysage luxuriant, de systèmes de brume et d'éléments en pierre naturelle. Chaque appartement comprend une terrasse privée entourée de verdure, créant un espace paisible pour se détendre. Situé à seulement 100 pas d'une école, d'un supermarché et du centre local, Oasis Garden offre un style de vie sûr, économe en énergie et axé sur le bien-être dans l'un des quartiers les plus désirables de Paphos.