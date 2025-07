Complexe résidentiel Sentire Park

Cette villa de 4 chambres au parc Sentire offre un mélange parfait de luxe, de confort et de connexion à la nature dans la prestigieuse zone des grottes de la mer de Peyia. Conçu avec de hauts plafonds, un salon ouvert et des espaces extérieurs étendus, il dispose d'une suite parentale et de trois chambres supplémentaires. La villa comprend le chauffage au sol, un système de refroidissement VRV caché et un système de panneaux solaires photovoltaïques de 10,1 kW.

Profitez de votre piscine privée, cuisine extérieure avec barbecue, buanderie et salles de rangement, système de sécurité complet avec caméras, et parking privé pour deux voitures avec chargeur EV. Idéal pour la vie méditerranéenne moderne, avec vue panoramique et tranquillité absolue.