Complexe résidentiel T House

Maison T — Bungalow 4 chambres contemporain à Geroskipou, Pafos

Ce bungalow magnifiquement conçu allie architecture moderne avec design réfléchi et finitions premium. Doté d'un grand salon ouvert, d'une cuisine élégante, du chauffage au sol et d'une cheminée confortable, il offre un confort et un style tout au long de l'année. La maison comprend 4 chambres, des articles sanitaires intégrés, des fenêtres à double vitrage en aluminium thermique, une cote d'efficacité énergétique de classe A, une zone de barbecue et un parking double couvert. Idéalement situé dans le quartier recherché de Geroskipou — à quelques minutes des plages, des écoles, des commerces et du centre de Pafos — cette résidence est un choix parfait pour les familles ou toute personne cherchant qualité, confort et commodité dans l'un des quartiers les plus désirables de Chypre.