Complexe résidentiel Panorama Apartments

Appartements Panorama dans le bas Geroskipou, Chypre, offre une vie méditerranéenne luxueuse avec des appartements contemporains offrant une vue imprenable sur la mer. Certains penthouses disposent même de terrasses privées sur le toit pour une exclusivité accrue. Ces appartements offrent un salon ouvert et aéré, des cuisines modernes, des finitions de haute qualité et des systèmes avancés de contrôle climatique. Les résidents bénéficient d'une sécurité 24h/24, d'une salle de sport, d'une piscine commune, d'un grand parking et d'un rangement. Choisissez parmi un, deux, ou trois appartements, chacun conçu pour le confort et la commodité. Un supermarché et une pharmacie à proximité facilitent la vie quotidienne, tandis que l'emplacement stratégique permet d'accéder à la ville et à l'aéroport.