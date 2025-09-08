  1. Realting.com
Complexe résidentiel Cityscape Residence

Paphos, Chypre
depuis
$265,000
;
3
ID: 27578
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Chypre
  • Région
    District de Paphos
  • Ville
    Paphos

Caractéristiques de la propriété

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

À propos du complexe

Présenter notre nouveau projet au cœur dynamique de Paphos, offrant un confort inégalé et un accès facile à toutes les commodités essentielles. Le développement dispose de 12 appartements soigneusement conçus: 4 chambres spacieuses et 8 chambres élégantes. Les appartements de deux chambres sont parfaits pour les familles ou ceux qui apprécient l'espace supplémentaire, tandis que les unités d'une chambre sont idéales pour les célibataires ou les couples. Chaque appartement comprend des équipements modernes, des finitions de haute qualité et de grandes fenêtres qui remplissent l'espace de lumière naturelle. Ce projet combine design contemporain et confort urbain, offrant un style de vie élégant et confortable dans le centre de Paphos.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 61.0
Prix ​​par m², USD 4,344
Prix ​​de l'appartement, USD 265,000
Appartements 2 chambres
Surface, m² 86.0
Prix ​​par m², USD 4,767
Prix ​​de l'appartement, USD 410,000

Localisation sur la carte

Paphos, Chypre
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
