  2. Chypre
  3. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Chypre

Paphos
2
Péyia
2
Agía Nápa
1
District de Paphos
14
Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
Koúklia, Chypre
depuis
$582,022
L'année de construction 2023
Surface 129–364 m²
3 objets immobiliers 3
Elite villas Despite the location in the heart of the resort, the elite villas of the Dionysa Garden complex are designed to create maximum comfort and privacy. The complex will be erected surrounded by golf courses and will allow owners to fully enjoy the beauties of the surrounding natu…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Villa
211.3 – 364.3
1,13M – 2,03M
Développeur
Aphrodite Hills
Laisser une demande
Village de chalets Elite Residence
Village de chalets Elite Residence
Village de chalets Elite Residence
Village de chalets Elite Residence
Village de chalets Elite Residence
Village de chalets Elite Residence
Yeroskipou, Chypre
depuis
$996,249
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 220 m²
1 objet immobilier 1
Elite Residences – Villas premium proches de la mer à Paphos 🌟 Villas modernes avec 3–4 chambres, piscines privées et terrains jusqu’à 600 m². Elite Residences est un projet résidentiel exclusif dans le prestigieux quartier de Geroskipou, Paphos. 🔑 Atouts du projet : • Plus de 20 pla…
Développeur
Coastal Edge Development LTD
Laisser une demande
Villa Compose III
Villa Compose III
Villa Compose III
Villa Compose III
Villa Compose III
Villa Compose III
Souni Zanatzia, Chypre
depuis
$425,523
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Composez le projet III – Quatre maisons de type CherryLes maisons se composent de 4 chambres et 2 salles de bains.Rez-de-chaussée - 80m2 - Étage supérieur – 62m2Entrée couverte – 3m2 – Total – 145m2Verandas non couvertes – 6m2Terrain - 420m2 (chaque maison)La superficie totale couverte de ch…
Développeur
Country Rose Ltd
Laisser une demande
Club-house 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Club-house 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Club-house 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Club-house 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Club-house 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Club-house 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Yeroskipou, Chypre
depuis
$308,377
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
🏙️ About the Project LUNA GENE offers a stylish collection of 24 apartments with 1 or 2 bedrooms. The development blends modern aesthetics with functionality, offering open layouts, large windows, and high-quality materials. Residents can enjoy a communal swimming pool, children’s pla…
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Episkopi, Chypre
depuis
$556,110
L'année de construction 2026
Surface 199 m²
1 objet immobilier 1
Découvrez Almond Villas, une luxueuse enclave de 9 villas exquises nichées dans les collines sereines d'Episkopi, Paphos, Chypre. Entouré d'amande luxuriante et d'oliviers, ce havre paisible offre des intérieurs méticuleusement conçus inondés de lumière naturelle. Ces villas disposent de sys…
Association
BitProperty
Laisser une demande
Villa Superior
Villa Superior
Villa Superior
Villa Superior
Villa Superior
Villa Superior
Péyia, Chypre
depuis
$5,61M
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
For sale – 6-Bedroom Villa Superior in Peyia, Paphos Villa Superior is a world-class modern mansion for sale in Peyia, Paphos — a masterpiece of contemporary architecture set on an expansive 2,319 m² plot with 1,372 m² of covered areas. Designed to the highest European standards, this res…
Association
BitProperty
Laisser une demande
Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Souni Zanatzia, Chypre
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Superficie couverte en m² : 420 m² de maison principale plus 80 m² de vérandas couvertes plus 40 m² de maison d'amis plus 20 m² de maison de service.Superficie du terrain en m² : 4 286 m²Type de propriété et emplacement/ville : « Sterling Carob », située à Souni, Limassol, Chypre.Statut : Pr…
Développeur
Country Rose Ltd
Laisser une demande
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Koinoteta Agiou Tychona, Chypre
depuis
$7,12M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 4
Une communauté de villas exclusive à Agios TychonosNichée dans le prestigieux quartier d'Agios Tychonos, à proximité du célèbre hôtel Four Seasons, cette résidence exceptionnelle propose une collection de 11 villas de luxe, chacune conçue pour offrir un confort, une intimité et une vue impre…
Développeur
Livein
Laisser une demande
Villa Classic II - House 4
Villa Classic II - House 4
Villa Classic II - House 4
Villa Classic II - House 4
Villa Classic II - House 4
Villa Classic II - House 4
Souni Zanatzia, Chypre
depuis
$671,234
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
La maison se compose de 4 chambres et 4 salles de bains.Rez-de-chaussée - 125m2 - Étage supérieur – 74m2Véranda couverte – 25m2 – Total – 224m2Terrain - 663m2Voici une liste de ce qui est inclus dans le prixSystème de chauffage solaire et électrique de l'eau.Piscine 4m x 8m.1m pavage autour …
Développeur
Country Rose Ltd
Laisser une demande
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
depuis
$1,09M
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 189 m²
1 objet immobilier 1
Complexe avec 5 villas
Association
BitProperty
Laisser une demande
Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Koúklia, Chypre
depuis
$2,42M
L'année de construction 2020
Surface 318 m²
3 objets immobiliers 3
Le nouveau projet « Meilleur complexe de golf d'Europe 2018 », selon l'association internationale des voyagistes de golf « Poséidon », est situé sur une colline avec vue panoramique sur la mer Méditerranée.De vastes espaces avec des jardins pittoresques créent une atmosphère d'intimité à dis…
Développeur
Aphrodite Hills
Laisser une demande
Villa Sparda
Villa Sparda
Villa Sparda
Villa Sparda
Villa Sparda
Villa Sparda
Sotíra, Chypre
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
🌿 Découvrez Sparda Villas – Élégance méditerranéenne à Yeni Boğaziçi, FamagustaEntrez dans un style de vie de confort, de qualité et de charme avec Sparda Villas – un développement exclusif de 8 villas jumelées joliment conçues avec Exchange Title Deeds, parfaitement situé au cœur de Yeni Bo…
Développeur
Panah Construction
Laisser une demande
Village de chalets Golden Hills
Village de chalets Golden Hills
Village de chalets Golden Hills
Village de chalets Golden Hills
Village de chalets Golden Hills
Village de chalets Golden Hills
Yeroskipou, Chypre
depuis
$691,470
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 172–219 m²
5 objets immobiliers 5
Golden Hills – Villas modernes avec vue sur mer à Geroskipou, Paphos 3 ou 4 chambres | Parcelles jusqu’à 422 m² | Surface habitable jusqu’à 219 m² Piscine privée | Classe énergétique A | Garage | Finitions et technologies modernes Golden Hills est un projet résidentiel exclusif de 20 …
Développeur
Coastal Edge Development LTD
Laisser une demande
Village de chalets Infinity
Village de chalets Infinity
Village de chalets Infinity
Village de chalets Infinity
Village de chalets Infinity
Village de chalets Infinity
Péyia, Chypre
depuis
$661,192
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 123–254 m²
5 objets immobiliers 5
Infinity Villas — Villas de luxe de 3, 4 et 5 chambres à Pegeia, Paphos Surface habitable : 123 m² à 309 m² | Terrains : 293 m² à 800 m² | Piscine privée | Garage couverte | À partir de 560 000 € + TVA Infinity est un complexe exclusif de 20 villas de standing au design moderne, situé da…
Développeur
Coastal Edge Development LTD
Laisser une demande
Village de chalets Almond Villas
Village de chalets Almond Villas
Village de chalets Almond Villas
Village de chalets Almond Villas
Village de chalets Almond Villas
Village de chalets Almond Villas
Episkopi, Chypre
depuis
$570,462
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 199 m²
5 objets immobiliers 5
Almonds Villas – Villas modernes dans le charmant village d’Episkopi, Paphos 3 chambres | 3 salles de bains | Parcelles : 295–467 m² | Surface habitable : 198,75 m² Prix : à partir de 495 000 € + TVA | Livraison : 10 à 15 mois Almonds Villas est un nouveau projet exclusif de 9 villas …
Développeur
Coastal Edge Development LTD
Laisser une demande
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Yeroskipou, Chypre
depuis
$842,592
L'année de construction 2026
Surface 197 m²
1 objet immobilier 1
Sandy Beach Villas est un complexe fermé exclusif à Geroskipou, Paphos, offrant une vie luxueuse dans un environnement serein. Le développement se compose de six villas élégantes, chacune comprenant trois chambres spacieuses, deux salles de bains, une toilette invités, et une piscine privée.…
Association
BitProperty
Laisser une demande
Club-house Nikolas Residences
Club-house Nikolas Residences
Club-house Nikolas Residences
Club-house Nikolas Residences
Club-house Nikolas Residences
Germasogeia, Chypre
depuis
$445,574
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Surface 95–106 m²
2 objets immobiliers 2
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
95.3 – 105.6
514,084 – 523,388
Développeur
Realtika
Laisser une demande
Villa City Views
Villa City Views
Villa City Views
Villa City Views
Villa City Views
Villa City Views
Paphos, Chypre
depuis
$617,342
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 135–161 m²
9 objets immobiliers 9
City Views — 12 villas modernes à Konia, Paphos : 3 chambres, piscine privée, jusqu’à 175 m² habitables, terrains jusqu’à 291 m², prix à partir de 530 000 €. Le projet est situé à seulement 4 km du centre de Paphos et à 6 km de la mer, dans le quartier prestigieux de Konia. Les intérieurs…
Développeur
Coastal Edge Development LTD
Laisser une demande
Village de chalets The Pearl
Village de chalets The Pearl
Village de chalets The Pearl
Village de chalets The Pearl
Village de chalets The Pearl
Village de chalets The Pearl
Paphos, Chypre
depuis
$748,057
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 173–181 m²
5 objets immobiliers 5
The Pearl — 5 villas modernes avec 3 chambres, piscine privée et terrasse, à seulement 1 km de la mer et 4 km du centre commercial Kings Avenue, dans le quartier prisé de Chloraka, Paphos. Idéal pour résidence principale, vacances ou investissement : système VRF, chauffage au sol, efficac…
Développeur
Coastal Edge Development LTD
Laisser une demande
Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Agía Nápa, Chypre
depuis
$734,480
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Napa Amaris Villas est un complexe résidentiel unique de huit villas de luxe situées au cœur de la ville de villégiature d'Ayia Napa, à quelques minutes de la célèbre plage de Nissi, la TripAdvisor primée.Le projet est situé dans une zone prestigieuse de la ville - à proximité du port pittor…
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Villa villa in Limassol
Villa villa in Limassol
Villa villa in Limassol
Villa villa in Limassol
Pyrgos Lemesou, Chypre
depuis
$2,52M
Le premier projet résidentiel de renommée mondiale réalisé par Philippe Starck à Chypre.Philippe Starck est une personnalité frappante et l'un des gourous les plus provocateurs du design mondial, selon de nombreux experts et ses admirateurs.Starck ne se limite pas à un domaine particulier da…
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Villa Classic Plus - House 170
Villa Classic Plus - House 170
Villa Classic Plus - House 170
Villa Classic Plus - House 170
Villa Classic Plus - House 170
Villa Classic Plus - House 170
Souni Zanatzia, Chypre
depuis
$702,698
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
La maison se compose de 4 chambres et 4 salles de bains.   Rez-de-chaussée - 160 m2 - Étage supérieur - 90 m2 Véranda couverte - 15 m2 - Total - 265 m2 Terrain  - 750m2 La surface totale couverte de la maison est de 265m2 et elle dispose également d'une grande véranda non couverte …
Développeur
Country Rose Ltd
Laisser une demande
Villa Astra 12 – Smart Investment and Luxury Living in Paphos
Villa Astra 12 – Smart Investment and Luxury Living in Paphos
District de Paphos, Chypre
depuis
$463,583
Nombre d'étages 2
Situé à proximité des tombeaux des Rois et de l'hôtel Elysium d'élite, l'Astra 12 propose des appartements de 1 & 2 chambres avec des finitions haut de gamme et une vue sur la mer depuis le 3ème étage. Une économie de TVA de 19% grâce à la rénovation des bâtiments en fait un investissement u…
Association
BitProperty
Laisser une demande
