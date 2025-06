Complexe résidentiel MESOYI RESIDENCE 8

MESOYI RESIDENCES est un grand développement résidentiel situé sur plus de 35 000 m2 de paysage rural serein, à quelques minutes du centre-ville de Paphos et des équipements clés. Le projet comprend plus de 80 villas modernes de 3 à 6 chambres, des terrains de 270 à 360 m2, et des espaces intérieurs de 180 à 192 m2. Chaque villa offre une vue panoramique imprenable sur les montagnes, la campagne et la mer. Les résidents ont la possibilité d'ajouter une piscine privée ou une terrasse sur le toit avec un bar pour profiter des environs. MESOYI RESIDENCES offre le mélange parfait de tranquillité, de vie moderne et d'accès facile aux écoles, aux plages, aux magasins et au port de Paphos.