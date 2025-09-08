  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Paphos
  4. Complexe résidentiel Akakia Residences

Complexe résidentiel Akakia Residences

Paphos, Chypre
depuis
$225,000
BTC
2.6763302
ETH
140.2779086
USDT
222 454.0138119
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
13
Laisser une demande
ID: 27568
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre
  • Région
    District de Paphos
  • Ville
    Paphos

Caractéristiques de la propriété

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Akakia Residences est un développement d'appartements qui combine le design moderne avec un emplacement privilégié, situé au cœur de la ville de Paphos et à proximité de la mer. La philosophie moderne de l'édifice se reflète dans les murs extérieurs en béton à face claire et dans l'utilisation de marbre et de parquet de qualité supérieure, tous dans une palette de terre, pour combiner vie urbaine et esthétique naturelle. Le complexe d'appartements se compose de cinq appartements modernes, deux studios et un penthouse au dernier étage. Toutes les unités ont des vérandas, et le penthouse a un jardin sur le toit avec un espace barbecue extérieur. De plus, chaque appartement comprend un espace de stationnement au rez-de-chaussée et quatre salles de stockage sont également allouées. C'est le choix idéal pour les individus, les couples ou les familles, car il combine confort et espace. Idéalement attribué dans le centre de la ville, à proximité des commodités telles que le centre commercial Kings Avenue, les magasins, les restaurants ainsi que la mer, il assure le meilleur emplacement et un accès plus facile à tous vos besoins. Akakia Residences offre le mélange parfait de design moderne, de confort et de commodité, ce qui en fait un choix idéal pour quiconque cherche le meilleur de tout.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 57.0
Prix ​​par m², USD 3,947
Prix ​​de l'appartement, USD 225,000
Appartements 2 chambres
Surface, m² 139.0
Prix ​​par m², USD 3,072
Prix ​​de l'appartement, USD 427,000

Localisation sur la carte

Paphos, Chypre
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble REEF RESIDENCE
Larnaca, Chypre
depuis
$1,09M
Complexe résidentiel Northern Park
District de Famagouste, Chypre
depuis
$129,340
Complexe résidentiel Nadia Park
Paphos, Chypre
depuis
$416,992
Complexe résidentiel Niero City Apartments
Paralímni, Chypre
depuis
$273,925
Complexe résidentiel TWINS
Paphos, Chypre
depuis
$438,319
Vous regardez
Complexe résidentiel Akakia Residences
Paphos, Chypre
depuis
$225,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Vision
Complexe résidentiel Vision
Complexe résidentiel Vision
Complexe résidentiel Vision
Complexe résidentiel Vision
Afficher tout Complexe résidentiel Vision
Complexe résidentiel Vision
Germasogeia, Chypre
depuis
$797,653
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Serdivo Apartments est un complexe résidentiel moderne à Chypre, parfait pour une vie confortable ou des vacances relaxantes. Le complexe dispose d'une piscine, d'une salle de sport, d'un sauna et d'un parking pratique, offrant tout ce dont les résidents ont besoin pour se détendre et se dét…
Association
BitProperty
Laisser une demande
Complexe résidentiel Sea Caves Villas
Complexe résidentiel Sea Caves Villas
Complexe résidentiel Sea Caves Villas
Complexe résidentiel Sea Caves Villas
Complexe résidentiel Sea Caves Villas
Afficher tout Complexe résidentiel Sea Caves Villas
Complexe résidentiel Sea Caves Villas
Péyia, Chypre
depuis
$673,908
Surface 136–565 m²
3 objets immobiliers 3
Sea Caves Villas est une collection exclusive de maisons de luxe situées dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Paphos, près des célèbres Sea Caves et de la péninsule d'Akamas. Ces villas spacieuses offrent 3 à 5 chambres, piscines privées, jardins paysagers et vue imprenable sur la…
Association
BitProperty
Laisser une demande
Complexe résidentiel ALSOS
Complexe résidentiel ALSOS
Complexe résidentiel ALSOS
Complexe résidentiel ALSOS
Complexe résidentiel ALSOS
Afficher tout Complexe résidentiel ALSOS
Complexe résidentiel ALSOS
Paphos, Chypre
depuis
$319,884
Surface 94 m²
1 objet immobilier 1
ALSOS est un projet composé de six luxueux appartements de deux chambres situé dans le quartier résidentiel prometteur de Anavargos à Paphos. Les environs offrent de nombreuses commodités, y compris des écoles et un hôpital général. Avec un accès pratique à l'autoroute, au centre-ville et à …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
94.0
327,971
Association
BitProperty
Laisser une demande
Realting.com
Aller