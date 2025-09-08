Complexe résidentiel Akakia Residences

Akakia Residences est un développement d'appartements qui combine le design moderne avec un emplacement privilégié, situé au cœur de la ville de Paphos et à proximité de la mer. La philosophie moderne de l'édifice se reflète dans les murs extérieurs en béton à face claire et dans l'utilisation de marbre et de parquet de qualité supérieure, tous dans une palette de terre, pour combiner vie urbaine et esthétique naturelle. Le complexe d'appartements se compose de cinq appartements modernes, deux studios et un penthouse au dernier étage. Toutes les unités ont des vérandas, et le penthouse a un jardin sur le toit avec un espace barbecue extérieur. De plus, chaque appartement comprend un espace de stationnement au rez-de-chaussée et quatre salles de stockage sont également allouées. C'est le choix idéal pour les individus, les couples ou les familles, car il combine confort et espace. Idéalement attribué dans le centre de la ville, à proximité des commodités telles que le centre commercial Kings Avenue, les magasins, les restaurants ainsi que la mer, il assure le meilleur emplacement et un accès plus facile à tous vos besoins. Akakia Residences offre le mélange parfait de design moderne, de confort et de commodité, ce qui en fait un choix idéal pour quiconque cherche le meilleur de tout.