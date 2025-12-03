  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Paphos
41
Larnaca
5
Péyia
9
Agía Nápa
2
Complexe résidentiel The Gallery
Complexe résidentiel The Gallery
Complexe résidentiel The Gallery
Complexe résidentiel The Gallery
Complexe résidentiel The Gallery
Complexe résidentiel The Gallery
Chlórakas, Chypre
depuis
$1,80M
Surface 504–1 400 m²
2 objets immobiliers 2
La Galerie est une boutique de sept résidences privées contemporaines à Paphos, conçues avec harmonie, élégance et fonctionnalité. Situé près de la plage, chaque maison offre une vue imprenable sur la mer, une vie intérieure-extérieure transparente, et une architecture sophistiquée inspirée …
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Davanti Mare
Complexe résidentiel Davanti Mare
Complexe résidentiel Davanti Mare
Complexe résidentiel Davanti Mare
Complexe résidentiel Davanti Mare
Complexe résidentiel Davanti Mare
Paphos, Chypre
depuis
$1,59M
Surface 610 m²
1 objet immobilier 1
Découvrez Davanti Mare, une résidence exclusive en bord de mer conçue pour ceux qui recherchent l'élégance, l'intimité et une vue dégagée sur la Méditerranée. Ce développement luxueux combine l'architecture moderne avec le confort intemporel, offrant des appartements spacieux et des penthous…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Noble
Complexe résidentiel Noble
Complexe résidentiel Noble
Complexe résidentiel Noble
Complexe résidentiel Noble
Complexe résidentiel Noble
Paphos, Chypre
depuis
$321,784
Surface 107–108 m²
3 objets immobiliers 3
Situé à quelques minutes de la plage et de la vieille ville, cet élégant appartement de deux chambres offre un mélange parfait de charme côtier et de commodité urbaine. Partie d'un bâtiment de boutique avec seulement six résidences, il dispose d'un salon ouvert, balcons vue sur la mer, finit…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
107.0
325,664
Apartment 2 chambres
108.0
436,157 – 471,050
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Karon PhuketKaron Phuket
Complexe résidentiel Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Complexe résidentiel Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Complexe résidentiel Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Complexe résidentiel Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Complexe résidentiel Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Complexe résidentiel Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Yeroskipou, Chypre
depuis
$179,966
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Bosco Verde is an exclusive boutique residential complex located next to a serene pine grove, just a few steps from the charming center of Yeroskipou, Paphos. In this unique location, exquisite architecture is combined with a calm atmosphere, offering a lifestyle defined by elegance, comfort…
Agence
Invest Cafe
Complexe résidentiel Azalea
Complexe résidentiel Azalea
Complexe résidentiel Azalea
Complexe résidentiel Azalea
Complexe résidentiel Azalea
Complexe résidentiel Azalea
Germasogeia, Chypre
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Surface 62–114 m²
3 objets immobiliers 3
Nouveau complexe avec 10 appartements
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
62.0
447,788
Apartment 2 chambres
77.0
686,215
Apartment 3 chambres
114.0
1,02M
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel LIBRA
Complexe résidentiel LIBRA
Complexe résidentiel LIBRA
Complexe résidentiel LIBRA
Complexe résidentiel LIBRA
Complexe résidentiel LIBRA
Chlórakas, Chypre
depuis
$506,944
Surface 240 m²
1 objet immobilier 1
LIBRA est une communauté résidentielle fermée de 11 villas de deux étages avec 2 et 3 chambres, chacune avec une piscine privée et une vue dégagée sur la mer Méditerranée. Situé dans la zone hautement désirable de Chloraka, à seulement 1 km de la plage et à 4 km du centre-ville de Paphos, le…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Limassol Park
Complexe résidentiel Limassol Park
Complexe résidentiel Limassol Park
Complexe résidentiel Limassol Park
Trachoni, Chypre
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Un coin de paradis dans le sud de Chypre. Un projet entouré d'hectares de champs verts, offrant aux résidents la meilleure combinaison de vie urbaine et de nature. Le complexe est situé dans une zone pittoresque à 5 km de Limassol et à environ 2 km de la mer, avec un accès direct à tous les …
Agence
Zaitseva Estates
Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
Immeuble Luma Genesis
Immeuble Luma Genesis
Yeroskipou, Chypre
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 63–90 m²
2 objets immobiliers 2
Appartement moderne de 2 chambres, 2 salles de bains à LUMA Genesis – GeroskipouVivez la vie contemporaine dans ce magnifique appartement de 2 chambres, 2 salles de bains dans le cadre exclusif de LUMA Genesis. Idéal pour les familles, les couples ou comme investissement.Faits saillants de l…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
62.8
191,909
Apartment 2 chambres
90.4
319,849
Développeur
Luma Developers
Développeur
Luma Developers
Langues
English
Complexe résidentiel City 9
Complexe résidentiel City 9
Complexe résidentiel City 9
Complexe résidentiel City 9
Complexe résidentiel City 9
Complexe résidentiel City 9
Paphos, Chypre
depuis
$557,984
Surface 132 m²
1 objet immobilier 1
City 9 est un complexe résidentiel contemporain au cœur de Paphos, à Chypre, offrant des appartements modernes et des maisons de ville conçues pour le confort et le style urbains. Situé à quelques minutes du centre-ville, des écoles, des magasins et de la mer, City 9 allie une architecture é…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
132.0
558,280
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Berengaria
Complexe résidentiel Berengaria
Complexe résidentiel Berengaria
Complexe résidentiel Berengaria
Complexe résidentiel Berengaria
Complexe résidentiel Berengaria
Prodromos, Chypre
depuis
$601,641
Surface 96–174 m²
2 objets immobiliers 2
Berengaria est un développement résidentiel élégant offrant des finitions complètes et haut de gamme. Chaque appartement dispose de parquet, de pierres naturelles dans les salles de bains, de hauts plafonds (3,15 m) et de portes d'entrée de sécurité. Le confort est assuré par le chauffage au…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
95.8
315,196
Apartment 3 chambres
174.1
721,113
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Amber Homes
Complexe résidentiel Amber Homes
Complexe résidentiel Amber Homes
Complexe résidentiel Amber Homes
Complexe résidentiel Amber Homes
Complexe résidentiel Amber Homes
Kissonerga, Chypre
depuis
$546,909
Surface 222–288 m²
2 objets immobiliers 2
Amber Homes est un projet immobilier haut de gamme de Medousa Developers, avec 10 villas modernes de 3 chambres dans le quartier pittoresque de Kissanerga, Paphos. Ces villas élégantes offrent une vue imprenable sur la mer et un confort exceptionnel avec les systèmes climatiques LG VRF et le…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Azure Vista
Complexe résidentiel Azure Vista
Complexe résidentiel Azure Vista
Complexe résidentiel Azure Vista
Complexe résidentiel Azure Vista
Complexe résidentiel Azure Vista
Complexe résidentiel Azure Vista
Yeroskipou, Chypre
depuis
$718,269
Surface 185 m²
1 objet immobilier 1
Azure Vista Villas — Contemporary Living with Panoramic Sea Views à Yeroskipou, PaphosAzure Vista Villas est un projet résidentiel moderne situé dans la zone surélevée de Yeroskipou–Ayia Marinouda, à seulement 5 minutes des plages de sable de Paphos et du centre-ville. Chaque villa de trois …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
185.0
726,928
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel FAIRVIEW
Complexe résidentiel FAIRVIEW
Complexe résidentiel FAIRVIEW
Konia, Chypre
depuis
$516,648
3 objets immobiliers 3
Fairview — contemporain Villas dans la région prestigieuse de Konia, PaphosFairview est une collection de villas modernes et économes en énergie de 3 et 4 chambres situé dans le quartier résidentiel recherché de Konia, à seulement 5 minutes du centre-ville de Paphos et de la mer. Chaque vill…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel in Paphos, Geroskipou
Complexe résidentiel in Paphos, Geroskipou
Complexe résidentiel in Paphos, Geroskipou
Complexe résidentiel in Paphos, Geroskipou
Complexe résidentiel in Paphos, Geroskipou
Complexe résidentiel in Paphos, Geroskipou
Yeroskipou, Chypre
depuis
$195,118
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Appartement 1 Chambre à Vendre à Yeroskipou, PaphosÀ partir de 165 000 € Plus TVALivraison octobre 2026Appartement moderne de 1 chambre à coucher en construction avec climatisation, volets électriques, piscine commune, parking couvert et sécurité fermée. Proche de la plage, des services et d…
Agence
Invest Cafe
Complexe résidentiel Blue Horizon Villa
Complexe résidentiel Blue Horizon Villa
Complexe résidentiel Blue Horizon Villa
Complexe résidentiel Blue Horizon Villa
Complexe résidentiel Blue Horizon Villa
Complexe résidentiel Blue Horizon Villa
Péyia, Chypre
depuis
$1,27M
Surface 582 m²
1 objet immobilier 1
Blue Horizon est une villa de luxe de 4 chambres, de 5 salles de bains dans la prestigieuse zone des grottes de la mer de Chypre, à seulement 200m de la mer. Entourée de beauté naturelle et de voisins célèbres, cette maison design de 237 m2 sur un terrain de 582 m2 offre une vie ouverte, une…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Ariel Residence
Complexe résidentiel Ariel Residence
Complexe résidentiel Ariel Residence
Complexe résidentiel Ariel Residence
Complexe résidentiel Ariel Residence
Complexe résidentiel Ariel Residence
Paralímni, Chypre
depuis
$759,745
Surface 335–452 m²
2 objets immobiliers 2
Ariel Residences est une communauté fermée moderne de villas de 3 chambres avec piscines privées, situé à seulement 520 m de la plage Ayia Triada et à 2 km de la nouvelle Marina Paralimni. Avec des parcelles de 297 à 452 m2, des finitions de qualité supérieure et un emplacement privilégié à …
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel ABSOLUTE
Complexe résidentiel ABSOLUTE
Complexe résidentiel ABSOLUTE
Complexe résidentiel ABSOLUTE
Complexe résidentiel ABSOLUTE
Complexe résidentiel ABSOLUTE
Mesogi, Chypre
depuis
$513,950
Surface 320–345 m²
2 objets immobiliers 2
ABSOLUTE est une collection de 14 villas spacieuses de trois chambres, trois salles de bains situé dans le quartier résidentiel paisible de Mesogi, à seulement 500 mètres de l'école internationale de Paphos. Chaque villa dispose d'une grande terrasse sur le toit avec un bar intégré, offrant …
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Cityscape Residence
Complexe résidentiel Cityscape Residence
Complexe résidentiel Cityscape Residence
Complexe résidentiel Cityscape Residence
Paphos, Chypre
depuis
$265,000
Surface 61–86 m²
2 objets immobiliers 2
Présenter notre nouveau projet au cœur dynamique de Paphos, offrant un confort inégalé et un accès facile à toutes les commodités essentielles. Le développement dispose de 12 appartements soigneusement conçus: 4 chambres spacieuses et 8 chambres élégantes. Les appartements de deux chambres s…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
61.0
265,000
Apartment 2 chambres
86.0
410,000
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel EVO Homes
Complexe résidentiel EVO Homes
Complexe résidentiel EVO Homes
Complexe résidentiel EVO Homes
Complexe résidentiel EVO Homes
Complexe résidentiel EVO Homes
Konia, Chypre
depuis
$947,264
Surface 582–662 m²
2 objets immobiliers 2
EVO Les maisons représentent un nouveau niveau de vie de luxe au cœur de Konia, Paphos. Ces villas modernes sont conçues avec soin avec des finitions haut de gamme, chauffage au sol, climatisation VRV, et des systèmes économes en énergie, y compris des panneaux photovoltaïques. Des intérieur…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel PREMIER
Complexe résidentiel PREMIER
Complexe résidentiel PREMIER
Complexe résidentiel PREMIER
Complexe résidentiel PREMIER
Complexe résidentiel PREMIER
Paphos, Chypre
depuis
$530,596
Surface 355–390 m²
2 objets immobiliers 2
Premier Residences est une collection de 20 villas modernes situées dans le charmant quartier d'Emba, Paphos. Le projet offre un mélange parfait de tranquillité de banlieue et de commodité urbaine, avec des écoles, des magasins et des installations de loisirs à quelques minutes. Chaque maiso…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Immeuble SERENITY RESIDENCE
Immeuble SERENITY RESIDENCE
Immeuble SERENITY RESIDENCE
Immeuble SERENITY RESIDENCE
Immeuble SERENITY RESIDENCE
Immeuble SERENITY RESIDENCE
Chypre
depuis
$376,358
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Serenity, est une collection exquise d'appartements modernes et spacieux de 2 chambres et penthouses.Ces appartements emblématiques attendent l'arrivée des résidents les plus exigeants. Ceux qui ont le goût des meilleures choses de la vie.Situé au cœur de la région de Larnaka – Drosia, Seren…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Amaya Residences
Complexe résidentiel Amaya Residences
Complexe résidentiel Amaya Residences
Complexe résidentiel Amaya Residences
Complexe résidentiel Amaya Residences
Complexe résidentiel Amaya Residences
Complexe résidentiel Amaya Residences
Kápparis, Chypre
depuis
$273,049
Surface 68–117 m²
2 objets immobiliers 2
Amaya Residences est une communauté fermée élégante à Kapparis–Paralimni, offrant des appartements de 1 et 2 chambres avec des finitions haut de gamme et une piscine commune. Situé à seulement 1,2 km des plages d'Ayia Triada et de Malama, et à proximité de la nouvelle Marina Paralimni, il al…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
67.7
273,325
Apartment 2 chambres
117.0
354,741
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Immeuble REEF RESIDENCE
Immeuble REEF RESIDENCE
Immeuble REEF RESIDENCE
Immeuble REEF RESIDENCE
Immeuble REEF RESIDENCE
Immeuble REEF RESIDENCE
Larnaca, Chypre
depuis
$1,09M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Un appartement spacieux de 3 chambres 131 m2 au 5ème étage. Le projet est situé dans le prestigieux quartier Mackenzie avec ses célèbres restaurants, bars et tavernes à seulement 70m de la mer. L'appartement a un design moderne, des matériaux de finition de haute qualité et une disposition p…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Lunae Residence
Complexe résidentiel Lunae Residence
Complexe résidentiel Lunae Residence
Complexe résidentiel Lunae Residence
Complexe résidentiel Lunae Residence
Kápparis, Chypre
depuis
$280,521
Surface 89–107 m²
2 objets immobiliers 2
Lunae Residences est une boutique de développement de cinq appartements modernes à Kapparis, à seulement 600 m de Ayia Triada Beach et à 300 m des magasins et restaurants. Avec seulement deux appartements par étage et un penthouse luxueux au niveau supérieur, le projet offre l'intimité, la l…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
89.0
279,141
Apartment 3 chambres
106.7
302,401
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Semera Villas
Complexe résidentiel Semera Villas
Complexe résidentiel Semera Villas
Complexe résidentiel Semera Villas
Complexe résidentiel Semera Villas
Complexe résidentiel Semera Villas
Kápparis, Chypre
depuis
$3,89M
Surface 1 325 m²
1 objet immobilier 1
Semera Villas est un développement exclusif au cœur de Ayia Napa. Chaque villa offre une architecture moderne, des finitions haut de gamme et une piscine privée, conçue avec des tons terreux et des matériaux naturels pour un look intemporel. Entouré de grandes plages, de stations balnéaires …
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel KONIA THEA
Complexe résidentiel KONIA THEA
Complexe résidentiel KONIA THEA
Complexe résidentiel KONIA THEA
Complexe résidentiel KONIA THEA
Complexe résidentiel KONIA THEA
Konia, Chypre
depuis
$1,24M
Surface 475 m²
2 objets immobiliers 2
KONIA THEA est un développement résidentiel de luxe composé de deux villas uniques, situées dans la zone prestigieuse et tranquille de Konia, à l'extrémité ouest de Paphos. Chaque villa offre une vue panoramique dégagée sur la mer et des couchers de soleil à couper le souffle, avec un accent…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Sentire Park
Complexe résidentiel Sentire Park
Complexe résidentiel Sentire Park
Complexe résidentiel Sentire Park
Complexe résidentiel Sentire Park
Complexe résidentiel Sentire Park
Péyia, Chypre
depuis
$935,497
Surface 607–624 m²
2 objets immobiliers 2
Cette villa de 4 chambres au parc Sentire offre un mélange parfait de luxe, de confort et de connexion à la nature dans la prestigieuse zone des grottes de la mer de Peyia. Conçu avec de hauts plafonds, un salon ouvert et des espaces extérieurs étendus, il dispose d'une suite parentale et de…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Pine Park
Complexe résidentiel Pine Park
Complexe résidentiel Pine Park
Complexe résidentiel Pine Park
Paphos, Chypre
depuis
$453,039
Surface 98 m²
2 objets immobiliers 2
Pine Park est une boutique de 12 appartements de luxe contemporains de 2 chambres, situés dans les tombes désirables de la région des Rois de Kato Paphos, à quelques minutes de la mer, des restaurants et des monuments culturels.Chaque appartement dispose d'intérieurs spacieux, de grands balc…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
98.0
447,788 – 505,942
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Pliades Leaflet
Complexe résidentiel Pliades Leaflet
Complexe résidentiel Pliades Leaflet
Complexe résidentiel Pliades Leaflet
Complexe résidentiel Pliades Leaflet
Complexe résidentiel Pliades Leaflet
Agía Nápa, Chypre
depuis
$1,74M
Surface 601 m²
1 objet immobilier 1
Cette villa de 5 chambres dans le développement exclusif de Pliades est situé à quelques pas de la mer dans la zone sereine Ayia Thekla, près d'Ayia Napa Marina et les plages du drapeau bleu. Avec des superficies couvertes jusqu'à 272 m2 et des piscines à débordement jusqu'à 66 m2, chaque vi…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel NEO Residence
Complexe résidentiel NEO Residence
Complexe résidentiel NEO Residence
Complexe résidentiel NEO Residence
Complexe résidentiel NEO Residence
Complexe résidentiel NEO Residence
District de Famagouste, Chypre
depuis
$310,319
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Meilleur pour vousUne vie comme les vacances avec son emplacement magnifique 25 minutes de l'aéroport, 5 minutes des écoles privées, 5 minutes de Trikomo, 2 minutes de la mer et de la plage, 10 minutes de Famagusta, 10 minutes de l'hôpital, 2 minutes du supermarché, 10 minutes de l'universit…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Complexe résidentiel Nour Residence
Complexe résidentiel Nour Residence
Complexe résidentiel Nour Residence
Complexe résidentiel Nour Residence
Complexe résidentiel Nour Residence
Complexe résidentiel Nour Residence
Complexe résidentiel Nour Residence
Kápparis, Chypre
depuis
$233,768
Surface 90–137 m²
2 objets immobiliers 2
Nour Residences est un développement résidentiel moderne au coeur de Paralimni, à seulement 600 m du centre-ville et à 3,2 km de la plage. Offrant de spacieux appartements de 2 à 3 chambres avec des finitions haut de gamme et une sécurité sécurisée, le projet est parfaitement situé à proximi…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
89.8
232,617
Apartment 3 chambres
136.7
290,771
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel SEAVIEW
Complexe résidentiel SEAVIEW
Complexe résidentiel SEAVIEW
Complexe résidentiel SEAVIEW
Complexe résidentiel SEAVIEW
Complexe résidentiel SEAVIEW
Kissonerga, Chypre
depuis
$1,04M
Surface 268–324 m²
2 objets immobiliers 2
MITO Seaview — Complexe résidentiel moderne avec vue magnifique sur la mer, PaphosMOTO Seaview est un développement élégant d'appartements contemporains, maisons de ville, et villas, situé sur un emplacement élevé offrant une vue dégagée sur la mer. Conçus avec une architecture minimaliste e…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Celestia
Complexe résidentiel Celestia
Complexe résidentiel Celestia
Complexe résidentiel Celestia
Complexe résidentiel Celestia
Complexe résidentiel Celestia
Paphos, Chypre
depuis
$255,000
Surface 66–104 m²
2 objets immobiliers 2
Bienvenue à Celestia, une retraite paisible au bord de Kato Paphos, où la brise méditerranéenne rencontre le charme de la vie côtière. Ce développement boutique propose 16 appartements pensés, combinant architecture contemporaine et intérieurs élégants pour créer un sentiment intemporel de c…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
65.5
254,997
Apartment 2 chambres
104.2
375,000
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Eden Bay
Complexe résidentiel Eden Bay
Complexe résidentiel Eden Bay
Complexe résidentiel Eden Bay
Complexe résidentiel Eden Bay
Complexe résidentiel Eden Bay
Paphos, Chypre
depuis
$409,280
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 81–282 m²
5 objets immobiliers 5
vue imprenable sur la mercomplexe résidentiel fermé privilégiant la sécurité et le confortville dynamique combinant riche patrimoine historiquesitué en face du front de mer de Kato Paphos- 5 minutes à pied des plages viergesquartier idéalement situé avec accès facile aux infrastructures et é…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
81.3 – 111.6
418,711 – 558,281
Apartment 3 chambres
160.3 – 282.0
883,945 – 1,09M
Appartement
110.6
488,496
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel AQUILA VILLAS
Complexe résidentiel AQUILA VILLAS
Complexe résidentiel AQUILA VILLAS
Complexe résidentiel AQUILA VILLAS
Complexe résidentiel AQUILA VILLAS
Complexe résidentiel AQUILA VILLAS
Complexe résidentiel AQUILA VILLAS
Tala, Chypre
depuis
$892,913
Surface 685 m²
1 objet immobilier 1
AQUILA VILLAS est un développement exclusif de seulement 9 villas de deux étages avec 3 ou 4 chambres, situées dans le village très recherché de Tala, Paphos. Chaque villa est située sur un terrain généreux et offre une vue panoramique dégagée sur la mer et la baie de Peyia. Conçues avec des…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Emporio Ajami III
Complexe résidentiel Emporio Ajami III
Complexe résidentiel Emporio Ajami III
Complexe résidentiel Emporio Ajami III
Complexe résidentiel Emporio Ajami III
Complexe résidentiel Emporio Ajami III
District de Limassol, Chypre
depuis
$383,420
Surface 238–247 m²
2 objets immobiliers 2
Emporio Ajami III est un complexe résidentiel moderne à Chypre, offrant des appartements élégants avec des plans spacieux et des vérandas privées. Conçu pour le confort et la commodité, le développement allie l'architecture contemporaine au charme méditerranéen. Situé dans un quartier calme …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
238.5 – 247.5
378,003 – 475,701
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel ZEUS
Complexe résidentiel ZEUS
Complexe résidentiel ZEUS
Complexe résidentiel ZEUS
Complexe résidentiel ZEUS
Complexe résidentiel ZEUS
Péyia, Chypre
depuis
$1,79M
Surface 1 166 m²
1 objet immobilier 1
ZEUS Mer Caves est un projet résidentiel exclusif situé dans la prestigieuse zone côtière de Paphos. Ces villas contemporaines allient élégance architecturale avec vue panoramique sur la mer et confort haut de gamme. Les aménagements spacieux, les piscines privées, les hauts plafonds, les fe…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Luma Genesis
Complexe résidentiel Luma Genesis
Complexe résidentiel Luma Genesis
Complexe résidentiel Luma Genesis
Paphos, Chypre
depuis
$187,818
Surface 63–91 m²
2 objets immobiliers 2
Luma Genesis est un complexe résidentiel moderne situé dans l'une des zones les plus prometteuses de Paphos, à quelques minutes de la plage de sable Geroskipou. Le projet se compose de 24 appartements élégants de 1 et 2 chambres, combinant l'architecture contemporaine et des aménagements int…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
62.6
191,909
Apartment 2 chambres
90.6
319,849
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel TERRA LIFE
Complexe résidentiel TERRA LIFE
Complexe résidentiel TERRA LIFE
Complexe résidentiel TERRA LIFE
Complexe résidentiel TERRA LIFE
Complexe résidentiel TERRA LIFE
Larnaca, Chypre
depuis
$142,216
L'année de construction 2025
Terra Life in IskeleTricon Development a dévoilé son nouveau projet, Terra Life, en Turquie. Le complexe, composé de plusieurs blocs de tours de studio, sera situé dans la zone de villégiature d'Iskele dans le nord de Chypre. La date d'achèvement prévue est décembre 2025.Le principal avantag…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Complexe résidentiel Harmony
Complexe résidentiel Harmony
Complexe résidentiel Harmony
Complexe résidentiel Harmony
Complexe résidentiel Harmony
Complexe résidentiel Harmony
Paphos, Chypre
depuis
$404,531
Surface 118–206 m²
2 objets immobiliers 2
Harmony est une boutique moderne offrant des appartements de 1, 2 et 3 chambres avec un design frappant et des plans ouverts qui maximisent l'espace et la lumière naturelle. Situé à seulement 700m de la plage et à distance de marche des tombeaux des Rois, de l'Université AUB, et de toutes le…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
117.6
407,080
Apartment 3 chambres
206.3
651,327
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel ORION
Complexe résidentiel ORION
Complexe résidentiel ORION
Complexe résidentiel ORION
Complexe résidentiel ORION
Complexe résidentiel ORION
Complexe résidentiel ORION
Paphos, Chypre
depuis
$986,217
Surface 410–455 m²
2 objets immobiliers 2
ORION VILLAS est un développement résidentiel exclusif comprenant 10 villas (4 bungalows et 6 maisons de deux étages), situé dans le prestigieux village de Tala, à seulement 4 minutes du centre-ville de Paphos, de la plage et du terrain de golf. Chaque villa dispose de 3 à 4 chambres et est …
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Lyra Villas
Complexe résidentiel Lyra Villas
Complexe résidentiel Lyra Villas
Complexe résidentiel Lyra Villas
Complexe résidentiel Lyra Villas
Kissonerga, Chypre
depuis
$501,062
Surface 137–208 m²
2 objets immobiliers 2
Lyra Villas est une collection exclusive de 12 élégantes maisons de 3 chambres, 3 salles de bains dans le charmant village de Kissonerga, à seulement 400m de la plage. Chaque villa dispose d'une piscine privée, d'unités de partage A/C, d'articles blancs, d'un espace barbecue, d'un système so…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Tress
Complexe résidentiel Tress
Complexe résidentiel Tress
Complexe résidentiel Tress
Complexe résidentiel Tress
Complexe résidentiel Tress
Complexe résidentiel Tress
Paphos, Chypre
depuis
$461,388
Surface 93 m²
2 objets immobiliers 2
TRESS est un développement résidentiel exclusif de trois niveaux, avec seulement un luxueux appartement de deux chambres à coucher par étage - assurant un maximum d'intimité et de tranquillité. Idéalement situées dans le centre de Paphos, les résidences sont à distance de marche de Kings Ave…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
93.0
465,234 – 523,388
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Aster Residences
Complexe résidentiel Aster Residences
Complexe résidentiel Aster Residences
Complexe résidentiel Aster Residences
Complexe résidentiel Aster Residences
Complexe résidentiel Aster Residences
Limassol, Chypre
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Surface 62–107 m²
5 objets immobiliers 5
Aster Residences est un projet résidentiel prestigieux situé dans le coeur vibrant de Limassol, qui incarne la vie urbaine moderne grâce à son design sophistiqué et son emplacement privilégié. Ce développement réfléchi comprend deux bâtiments résidentiels distincts, chacun adapté pour répond…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
62.0
292,865
Apartment 2 chambres
107.0
445,113 – 464,885
Développeur
Velment
Complexe résidentiel THE EDGE
Complexe résidentiel THE EDGE
Complexe résidentiel THE EDGE
Complexe résidentiel THE EDGE
Complexe résidentiel THE EDGE
Complexe résidentiel THE EDGE
Limassol, Chypre
depuis
$256,975
Surface 55 m²
1 objet immobilier 1
Un développement résidentiel sophistiqué à Kissonerga, Paphos, perché au bord d'une falaise avec une vue imprenable sur la mer Méditerranée. The EDGE dispose de 12 appartements modernes (4 chambres et 8 unités de deux chambres), conçus pour le confort, l'élégance et l'efficacité énergétique …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
55.0
261,694
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel TWINS
Complexe résidentiel TWINS
Complexe résidentiel TWINS
Complexe résidentiel TWINS
Complexe résidentiel TWINS
Complexe résidentiel TWINS
Paphos, Chypre
depuis
$438,319
Surface 98 m²
1 objet immobilier 1
TWINS est un projet résidentiel élégant composé de deux immeubles d'appartements avec un total de 25 unités, situé à distance de marche de la vieille ville de Paphos et à seulement 3 minutes en voiture des plages de sable de Kato Paphos. Ces appartements écoénergétiques disposent de fenêtres…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
98.0
441,973
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Almond Tree Villas
Complexe résidentiel Almond Tree Villas
Complexe résidentiel Almond Tree Villas
Complexe résidentiel Almond Tree Villas
Complexe résidentiel Almond Tree Villas
Complexe résidentiel Almond Tree Villas
Paphos, Chypre
depuis
$1,35M
Surface 255 m²
1 objet immobilier 1
La villa Almond Tree est un exemple exquis de luxe et de commodité au cœur de Paphos. L'utilisation de matériaux de haute qualité tels que la pierre, le béton et le bois dans sa construction garantit durabilité et attrait esthétique. La villa est divisée en 3 niveaux, avec 4 chambres, 4 sall…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Résidence 360 Nicosia
Résidence 360 Nicosia
Résidence 360 Nicosia
Résidence 360 Nicosia
Résidence 360 Nicosia
Résidence 360 Nicosia
Strovolos, Chypre
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2019
Nombre d'étages 34
1 objet immobilier 1
360 Nicosia: Le bâtiment le plus haut de Nicosie. Une nouvelle génération de vie Un concept de style de vie amélioré, 360 Nicosia est sur le point de gouverner une toute nouvelle génération de vie dans La capitale de l'île. Souligné par les piliers de l'élégance, du raffinement, de l'uni…
Développeur
Cyfield Group
Complexe résidentiel Luma Genesis
Complexe résidentiel Luma Genesis
Complexe résidentiel Luma Genesis
Complexe résidentiel Luma Genesis
Complexe résidentiel Luma Genesis
Complexe résidentiel Luma Genesis
Yeroskipou, Chypre
depuis
$194,160
Surface 63–90 m²
2 objets immobiliers 2
Luma Genesis est une boutique de développement résidentiel offrant 24 appartements élégants de 1 et 2 chambres dans l'un des quartiers les plus branchés de Paphos. Idéalement situé à proximité de la plage de Geroskipou et du centre-ville, cet appartement de 2 chambres dispose d'une dispositi…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
62.8
191,909
Apartment 2 chambres
90.4
319,849
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Olivia III
Complexe résidentiel Olivia III
Complexe résidentiel Olivia III
Complexe résidentiel Olivia III
Complexe résidentiel Olivia III
Complexe résidentiel Olivia III
Kissonerga, Chypre
depuis
$666,553
Surface 412 m²
2 objets immobiliers 2
Olivia III — Complexe résidentiel à Paphos avec un fort potentiel d'investissementOlivia III est idéalement situé à seulement 900 mètres de la mer, à proximité du centre-ville, et entouré d'hôtels de luxe et d'équipements essentiels. Le projet dispose d'un design architectural intemporel, de…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel CIRVIS
Complexe résidentiel CIRVIS
Complexe résidentiel CIRVIS
Complexe résidentiel CIRVIS
Complexe résidentiel CIRVIS
Complexe résidentiel CIRVIS
Chlórakas, Chypre
depuis
$251,264
Surface 62–100 m²
3 objets immobiliers 3
CIRVIS est un complexe résidentiel contemporain qui allie l'architecture moderne au confort quotidien. Des intérieurs lumineux, des matériaux de qualité et des aménagements bien conçus créent un sentiment d'harmonie et de facilité. Qu'il s'agisse d'une chambre à coucher confortable ou d'un a…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
62.0
255,879
Apartment 2 chambres
89.0 – 100.0
395,449 – 418,711
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel ELYSIAN HOMES I
Complexe résidentiel ELYSIAN HOMES I
Complexe résidentiel ELYSIAN HOMES I
Complexe résidentiel ELYSIAN HOMES I
Complexe résidentiel ELYSIAN HOMES I
Complexe résidentiel ELYSIAN HOMES I
Ayia Marina Chrysochous, Chypre
depuis
$528,129
Surface 230 m²
1 objet immobilier 1
Maisons Elysiennes I — La vie contemporaine à Geroskipou, PaphosMaisons Elysiennes I est une collection premium de villas indépendantes de 3 et 4 chambres situées dans le quartier résidentiel paisible de Yeroskipou–Ayia Marinouda, à seulement 5 minutes des plages de sable de Paphos et du cen…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Sunset Bay
Complexe résidentiel Sunset Bay
Complexe résidentiel Sunset Bay
Complexe résidentiel Sunset Bay
Complexe résidentiel Sunset Bay
Complexe résidentiel Sunset Bay
District de Famagouste, Chypre
depuis
$270,368
L'année de construction 2025
CARACTÉRISTIQUES DU PROJET▪ 7 blocs de 2+1Twin DuplexVillas▪ 9 blocs de 1+1 appartements▪ 5 villas indépendantes 4+1▪ Terrasse sur le toit pour appartements au 1er étage▪ Piscine intérieure et extérieure▪ ESP &Centre de bien-être▪ Champ de gym & sport▪ Restaurant & Bar▪ Gestion des loyers▪ G…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Immeuble AURA
Immeuble AURA
Immeuble AURA
Immeuble AURA
Immeuble AURA
Immeuble AURA
Konia, Chypre
depuis
$273,848
T.V.A.
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 73–94 m²
2 objets immobiliers 2
Welcome to Konia Aura, an exclusive residential development set in the peaceful hills of Konia Village, just minutes from Pafos town and the coastline. Designed with contemporary architecture and refined aesthetics, Konia Aura offers spacious one, two, and three-bedroom apartments that welco…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
73.0
273,325
Apartment 2 chambres
94.0
372,187
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Land Of Tomorrow
Complexe résidentiel Land Of Tomorrow
Complexe résidentiel Land Of Tomorrow
Complexe résidentiel Land Of Tomorrow
Complexe résidentiel Land Of Tomorrow
Complexe résidentiel Land Of Tomorrow
Complexe résidentiel Land Of Tomorrow
Larnaca, Chypre
depuis
$605,936
Surface 67–191 m²
4 objets immobiliers 4
Bienvenue dans un développement côtier visionnaire qui redéfinit l'avenir de Larnaka, une communauté durable sur le front de mer du 21e siècle qui transforme 300 000 m2 d'anciennes terres industrielles en une destination vivante. Le projet comprend des résidences de luxe, des studios aux app…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
89.5
756,006
Apartment 2 chambres
161.2
1,51M
Appartement
190.5
2,05M
Studio
67.0
604,804
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Coral Bay
Complexe résidentiel Coral Bay
Complexe résidentiel Coral Bay
Complexe résidentiel Coral Bay
Complexe résidentiel Coral Bay
Complexe résidentiel Coral Bay
Péyia, Chypre
depuis
$781,476
Surface 278 m²
1 objet immobilier 1
Villas de la baie de corail — bord de mer Vivant dans l'un des endroits les plus beaux de PaphosA seulement 500 mètres de la célèbre plage de Coral Bay, ces villas offrent un mélange parfait d'intimité, de beauté naturelle et de commodité de haut niveau. À distance de marche des restaurants,…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 4 chambres
278.2
790,898
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Green Heaven
Complexe résidentiel Green Heaven
Complexe résidentiel Green Heaven
Complexe résidentiel Green Heaven
Complexe résidentiel Green Heaven
Complexe résidentiel Green Heaven
Complexe résidentiel Green Heaven
District de Paphos, Chypre
depuis
$526,980
2 objets immobiliers 2
Ciel vert — Villas contemporaines dans la région prestigieuse de Yeroskipou, PaphosGreen Heaven est un projet résidentiel exclusif de seulement quatre villas indépendantes modernes avec 3 chambres, situé dans le quartier Ayia Marinouda de Yeroskipou, près du célèbre domaine Elea Golf. Ces ma…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Tenera Homes
Complexe résidentiel Tenera Homes
Complexe résidentiel Tenera Homes
Complexe résidentiel Tenera Homes
Complexe résidentiel Tenera Homes
Complexe résidentiel Tenera Homes
District de Paphos, Chypre
depuis
$882,544
Surface 362–370 m²
2 objets immobiliers 2
Cette élégante villa de 3 chambres à Tenera Homes est située dans les collines pittoresques de Geroskipou, offrant une vue panoramique sur la mer, la ville et la nature environnante. Conçu pour la vie moderne, la maison dispose de plafonds de 3,1 m de haut, de fenêtres de sol à plafond et d'…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Northern Park
Complexe résidentiel Northern Park
Complexe résidentiel Northern Park
Complexe résidentiel Northern Park
Complexe résidentiel Northern Park
Complexe résidentiel Northern Park
District de Famagouste, Chypre
depuis
$129,340
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Northern Park est un nouveau complexe résidentiel de classe affaires situé dans la partie centrale de Famagusta, entouré de toutes les infrastructures nécessaires, à distance de marche des restaurants, cafés, centres commerciaux et de divertissement, cinémas et terrains de sport, non loin de…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
