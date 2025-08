Complexe résidentiel Vista Gardens

Vista Gardens est un développement haut de gamme offrant 14 appartements de luxe de 1, 2 et 3 chambres et penthouses sur deux blocs élégants. Conçu avec une esthétique moderne et une technologie de la maison intelligente, chaque résidence dispose d'intérieurs spacieux remplis de lumière naturelle et de vues imprenables sur la mer. Les résidents bénéficient d'équipements de première classe, y compris une salle de sport entièrement équipée, une grande piscine commune à débordement, un parking couvert, des salles de stockage et des portes télécommandées. À seulement 1,5 km de la plage, Vista Gardens est idéal pour vivre toute l'année et investir.