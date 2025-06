Complexe résidentiel Quattro

QUATRRO est un projet résidentiel de boutique offrant un appartement exclusif par étage sur quatre niveaux, assurant un maximum d'intimité et de confort. Chaque appartement de deux chambres dispose d'un aménagement spacieux à ciel ouvert, de fenêtres de sol à plafond, d'un climatisation caché, d'un chauffage par le sol en option et d'une cuisine sur mesure avec des articles sanitaires de première qualité. Salles de bains privatives, terrasses élégantes et architecture minimaliste améliorent l'expérience de vie luxueuse. Idéalement situé à quelques minutes du centre-ville, Tomb of the Kings, Kato Paphos et Kings Avenue Mall, QUATRRO offre la combinaison parfaite de confort urbain et de design sophistiqué - idéal pour la vie permanente ou l'investissement.