Complexe résidentiel FAIRVIEW

Fairview — contemporain Villas dans la région prestigieuse de Konia, Paphos

Fairview est une collection de villas modernes et économes en énergie de 3 et 4 chambres situé dans le quartier résidentiel recherché de Konia, à seulement 5 minutes du centre-ville de Paphos et de la mer. Chaque villa dispose d'aménagements spacieux, finitions premium, performances énergétiques de classe A, chauffage au sol, climatisation VRV, panneaux solaires et systèmes de recharge EV. Les parcelles privées comprennent des jardins paysagers, des piscines et des zones de barbecue. Avec un accès rapide à l'autoroute Paphos–Limassol, aux écoles voisines, aux magasins et au domaine Elea Golf, Fairview est un choix idéal pour les familles et les investisseurs intelligents.