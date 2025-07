Complexe résidentiel Tenera Homes

Cette élégante villa de 3 chambres à Tenera Homes est située dans les collines pittoresques de Geroskipou, offrant une vue panoramique sur la mer, la ville et la nature environnante. Conçu pour la vie moderne, la maison dispose de plafonds de 3,1 m de haut, de fenêtres de sol à plafond et d'une intégration intérieure-extérieure transparente.

Il est équipé d'un chauffage par le sol à base d'eau, d'un système de refroidissement VRV et d'un système solaire photovoltaïque de 6,72 kW, qui contribuent tous à la catégorie d'efficacité énergétique A. Parmi les autres points saillants, mentionnons une piscine privée, un espace barbecue extérieur, une station de recharge EV, une alarme avec CCTV, de l'eau chaude instantanée, des systèmes de filtration d'eau et d'adoucissement, et un parking couvert. La disposition ouverte et les finitions raffinées rendent cette villa idéale pour la vie méditerranéenne haut de gamme.