Complexe résidentiel Almond Tree Villas

Paphos, Chypre
$1,35M
7
ID: 27569
Dernière actualisation: 08/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Chypre
  • Région
    District de Paphos
  • Ville
    Paphos

Caractéristiques de la propriété

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

La villa Almond Tree est un exemple exquis de luxe et de commodité au cœur de Paphos. L'utilisation de matériaux de haute qualité tels que la pierre, le béton et le bois dans sa construction garantit durabilité et attrait esthétique. La villa est divisée en 3 niveaux, avec 4 chambres, 4 salles de bains et un ascenseur privé pour plus de commodité. Le point culminant de la villa est le jardin sur le toit avec une piscine et un espace barbecue, offrant un espace parfait pour divertir les clients ou se détendre et profiter de la vue imprenable. L'emplacement est imbattable, à seulement 200 mètres de la mairie, des écoles, des bureaux gouvernementaux et de la place centrale de Paphos. L'intérieur spacieux et bien conçu de la villa est élégamment décoré, et l'orientation offre une intimité totale. De plus, la vue imprenable sur la ville et la mer depuis la villa en fait l'endroit idéal pour appeler maison.

Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Villa
Surface, m² 255.0
Prix ​​par m², USD 5,294
Prix ​​de l'appartement, USD 1,35M

Localisation sur la carte

Paphos, Chypre
Éducation
Soins de santé

