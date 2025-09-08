Complexe résidentiel Almond Tree Villas

La villa Almond Tree est un exemple exquis de luxe et de commodité au cœur de Paphos. L'utilisation de matériaux de haute qualité tels que la pierre, le béton et le bois dans sa construction garantit durabilité et attrait esthétique. La villa est divisée en 3 niveaux, avec 4 chambres, 4 salles de bains et un ascenseur privé pour plus de commodité. Le point culminant de la villa est le jardin sur le toit avec une piscine et un espace barbecue, offrant un espace parfait pour divertir les clients ou se détendre et profiter de la vue imprenable. L'emplacement est imbattable, à seulement 200 mètres de la mairie, des écoles, des bureaux gouvernementaux et de la place centrale de Paphos. L'intérieur spacieux et bien conçu de la villa est élégamment décoré, et l'orientation offre une intimité totale. De plus, la vue imprenable sur la ville et la mer depuis la villa en fait l'endroit idéal pour appeler maison.