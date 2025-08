Complexe résidentiel Horizon

Horizon est un complexe résidentiel design offrant seulement 10 appartements exclusifs — 1, 2 et 3 chambres — répartis sur trois étages. Avec des plans ouverts modernes, des caractéristiques maison intelligentes et des finitions haut de gamme, chaque appartement allie la lumière naturelle à un design élégant. Les résidents bénéficient d'une vue sur la mer à vie, d'une piscine commune, d'un parking couvert, de salles de stockage et d'un interphone vidéo dans un bâtiment de classe A fermé et économe en énergie. Idéalement situé à seulement 1,5 km de la mer et à proximité du centre-ville, des écoles et de l'aéroport, Horizon offre une vie côtière raffinée dans un environnement sécurisé et élégant.