Complexe résidentiel UNIVERSAL ARIAD

ARIAD UNIVERSEL — Studio moderne au cœur de Paphos

Situé dans la zone universelle hautement désirable de Paphos, l'ARIAD UNIVERSAL propose un studio élégant idéal pour vivre, passer des vacances ou investir. Ce développement contemporain dispose d'une piscine à débordement, de jardins paysagers, d'un snack-bar et d'un grand espace vert public en face du bâtiment avec vue sur la mer. Conçu pour le confort et l'efficacité énergétique, le studio comprend des finitions haut de gamme et des aménagements intelligents. A quelques minutes du centre-ville, de la plage, de l'université de Neapolis et de l'hôpital privé Iasis, avec toutes les commodités à distance de marche.