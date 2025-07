Complexe résidentiel Eva Homes

Bienvenue à EVO Homes — une collection de 12 villas de luxe dans la prestigieuse région de Konia de Paphos. Chaque villa de 3 chambres est un mélange de design intemporel et d'innovation durable, avec chauffage au sol, refroidissement VRV, systèmes photovoltaïques, et finitions premium. Avec des intérieurs spacieux, des piscines privées, des terrasses sur le toit, des zones de barbecue et des jardins paysagers, EVO Homes offre un style de vie intérieur-extérieur sans soudure à quelques minutes du centre-ville. Parfait pour ceux qui recherchent le confort, le style et l'efficacité énergétique dans l'un des quartiers les plus désirables de Chypre.